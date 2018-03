SKEPTISK TIL VG-TALL I UNDERSØKELSE: Ole Gunnar Solskjær, her fra en pressekonferanse før en Europa League-kamp, i februar for to år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Undersøkelse: Én av fire tror doping skjer i norsk toppfotball

Én av fire spillere tror det forekommer doping i norsk toppfotball. Molde-trener Ole Gunnar Solskjær (45) sier han ikke ønsker å være naiv, men tror ingen i norsk eliteserie tar medikamenter som de ikke skal.

Trener-kollega i Strømsgodset, Tor Ole Skullerud , blir på sin side «skremt» bare av tanken på det.

– At det skulle foregå systematisk doping på noe som helst nivå i norsk fotball, det ville skremt meg. For å si det rett ut, forteller Skullerud.

Strømsgodset-sjefen har nettopp fått vite svarene fra VGs undersøkelse blant norske toppspillere, hvor 26 prosent oppgir at de tror det forekommer doping på øverste nivå i Norge. Skullerud syns det er en ubehagelig tanke.

– Hvis det skulle forekomme, håper jeg det er ved et uhell. Det kan man aldri gardere seg helt mot.

3/4 tror ikke på en ren idrett

Hele 75 prosent av spillerne som har deltatt i undersøkelsen, som alle tilhører norsk toppfotball, tror idretten internasjonalt er forurenset med ulovlige preparater. Samtidig tegner Brann-kaptein Vito Wormgoor et bilde av at testingen er hyppigere i Norge enn i utlandet.

– I fjor sjekket de meg tre-fire ganger her i Norge. Så du kan ikke ta sjansen på å bruke noe. Det gir ingen mening. Da må du i tilfelle være avhengig av noe, og da har du et problem, sier nederlenderen til VG.

– Ble du testet før du kom til Norge?

– Jeg ble testet én gang i løpet av mine syv sesonger i Holland. De er kanskje strengere i Norge, sier Wormgoor.

Mistankene

Dopingproblematikk i fotball har lenge vært et omdiskutert tema. I 2004 ble klubblegen til Juventus, Riccardo Agricola, dømt i en rettssal i Torino for å ha forsynt det italienske storlagets spillere med EPO og andre medikamenter fra 1994–1998. Agricolas anke ble året etter tatt til følge, men mistankene mot Juventus har vedvart.

Det skyldes blant annet vitnemålet til eksperten Giuseppe D’Onofrio. Etter å ha studert tester av Juventus-spillerne tatt i 1996, konkluderte han med at hemoglobinnivåene bare kunne tilskrives blodoverføringer eller bruk av EPO.

Juventus vant Champions League i 1996. I 1997 tapte finalen Torino-laget finalen, etter å ha slått ut Rosenborg i kvarten.

Antidoping Norge beskriver bloddoping slik:

«Bloddoping er misbruk av teknikker og/eller stoffer for å øke den oksygentransporterende kapasiteten i blodet. På denne måten øker kroppens maksimale oksygenopptak, som er den viktigste prestasjonsbegrensende faktoren når det gjelder utholdenhet. Prestasjonsevnen kan derfor økes betydelig ved å øke transportkapasiteten for oksygen.»

Solskjær vil ikke være naiv

Siden Juventus-rettssaken har flere fotballspillere testet positivt for doping internasjonalt, men omfanget av kjente saker har vært relativt lite. I nyere tid har det russiske fotballandslaget blitt beskyldt for å ha vært en del av det statlig styrte dopingregimet som førte til at nasjonen i utgangspunktet ble utestengt fra OL i Sør-Korea.

NFF-president Terje Svendsen har selv tatt til orde for å utestenge Russland fra deres eget Fotball-VM til sommeren om informasjonen til varsleren Grigorij Rodtsjenkov stemmer.

Molde-manager Ole Gunnar Solskjærs oppfatning er imidlertid at doping ikke er et problem i fotball. Konfrontert med de norske spillernes svar i undersøkelsen VG har gjennomført sammen med NISO, svarer Solskjær slik:

– Jeg har ikke lyst til å være naiv og si at doping garantert ikke skjer i norsk toppfotball, men jeg tror det i tilfelle må være ved et uhell. Jeg tror ingen i norsk eliteserie bevisst tar noen medikamenter som de ikke skal. Det er jeg kategorisk på, er Solskjærs reaksjon overfor VG.

– Internasjonalt, med tanke på din erfaring, hvilket inntrykk har du fått?

– Jeg hadde aldri hatt mulighet til å komme meg gjennom alle de dopingtestene jeg har hatt hvis jeg ikke hadde vært ren. Når du er ute i Europa, spiller Champions League- og landskamper, så er du sjanseløs (hvis du doper deg). I alle fall hvis det ikke er systematisk. Og det er det ikke i Norge og de klubbene jeg har vært i.

– Det har vært debattert om doping har en positiv effekt for fotballspillere. Tror du at det har det?

– Jeg har ikke lyst å tenke på det. Jeg har ikke lyst til å bry meg om det. Men hvis du er så dum at du tar medikamenter som ikke er lovlige, tror jeg nok at du får en effekt av det. Det tror jeg.

– Kan løpe mer

Mens FIFA-president Gianni Infantino har fått kritikk for å uttale at det ville blitt oppdaget om russiske fotballspillere drev med doping, ønsker NFF-Pedersen at beskyldningene granskes nøye.

Parallelt er FK Haugesund-kaptein Christian Grindheim (34), som tidligere har spilt for nederlandske Heerenveen og danske FC København, klar på at ulovlige preparater vil gi en fotballspiller fordeler i konkurranse med rene motstandere.

– Ja, du kan jo løpe mer hvis du tar EPO. Restitusjonstiden kan også være kortere hvis du bruker de «rette» midlene. Det kan selvfølgelig hjelpe. Men jeg har aldri sett det, sier Grindheim til VG.

Kippes opplevelse

Det synet deler LSK-veteran Frode Kippe (40).

– Det er nok mange former for doping som vil kunne ha god effekt for en fotballspiller – både med tanke på hurtighet, spenst og utholdenhet. Hvis du vil gå den veien, er det nok mye du kan hente på det. Men jeg tror ikke det er mange som driver med prestasjonsfremmende doping i Norge. Jeg har vært i fotballen i så mange år og aldri fått noen forespørsler om det eller opplevd at noen har drevet med det. Jeg tror det er særdeles lite av det, sier Kippe.

Bodø/Glimt-kaptein Martin Bjørnbak (26) er en av eliteseriespillerne som har svart at han tror det forekommer doping i Norge.

– Men jeg må få presisere at jeg ikke tror noen gjør det bevisst, men at det kan være ubevisst. Litt som i «Johaug»-saken, at du får et middel fra legen i klubben eller begynner på et kosthold som du ikke helt er klar over hva inneholder, sier Bjørnbak til VG.

Svarene fra undersøkelsen

Tror du det forekommer doping i norsk toppfotball?

Ja: 26 prosent.

Nei: 39,6 prosent.

Vet ikke: 34,4 prosent.

Tror du det forekommer doping i internasjonal toppfotball?

Ja: 75 prosent.

Nei. 9,4 prosent.

Vet ikke: 15,6 prosent.

Har du noen gang blitt tilbudt prestasjonsfremmende midler?

Ja: 0 prosent.

Nei: 100 prosent.

Stoler du alltid på at midler du får fra din klubblege ikke står på dopinglisten?

Ja: 75 prosent.

Nei: 25 prosent.