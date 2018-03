MED STJERNENE: Ghayas Zahid har vist seg frem i Champions League denne høsten, og fikk blant annet bryne seg på Marcelo (til høyre i bildet) og andre stjerner som Cristiano Ronaldo. Foto: Paul White / TT / NTB scanpix

Pakistan bekrefter Ghayas Zahid-interesse

Publisert: 20.03.18

Det vakte reaksjoner da Lars Lagerbäck utelot Ghayas Zahid (23) fra den siste landslagstroppen. Nå varsler APOEL-spilleren at han vil snakke med det pakistanske fotballforbundet.

– Jeg fikk nettopp en personlig Facebook-melding fra det pakistanske fotballforbundet. Vi får høre hva de har å si, forteller Zahid til VG.

23-åringen la ikke skjul på at han var skuffet over å ikke være en del av Lagerbäcks landslagstropp.

For med ni scoringer og 15 målgivende på 31 kamper har Ghayas Zahid vist meget god form for APOEL både i serien og i Champions League.

Nå har fotballandslaget til Pakistan varslet sin interesse for den offensive midtbanespilleren.

– Vi er i ferd med å kartlegge internasjonale spillere med pakistansk opphav. Ghayas Zahid er en av de på listen, bekrefter det pakistanske fotballforbundet overfor VG.

Og hovedpersonen selv utelukker ingenting.

– Det kommer jo an på om det norske landslaget vil ha meg eller ikke, da.

Kontaktet Vålerenga

Tirsdag kveld tikket det også inn en melding i Facebook-innboksen til Ghayas Zahids tidligere klubb, Vålerenga. Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen forteller at det var en henvendelse langveisfra.

– Vi fikk en skriftlig henvendelse fra generalsekretæren i det pakistanske fotballforbundet, som spurte høflig om vi kunne videreformidle interessen til Ghayas, sier Ingebrigtsen til VG.

Vålerenga ga til svar at fotballforbundet måtte ta kontakt med Zahids nye klubb, APOEL. Gamleklubben har imidlertid en klar oppfordring til den norske landslagsledelsen.

− Sosiale medier-vakten vår skrev vel at «Lagerbäck må komme seg på jobb». Jeg vet ikke om jeg ville valgt akkurat de ordene selv, men beskjeden er vi i hvert fall helt enige om, sier Vålerengas sportslige leder.

– Pakistan må heve seg

For et snaut år siden satte Norge historisk bunnrekord med 85.-plass på FIFA-rankingen. Nå har Lagerbäck og co. imidlertid klatret opp på 57.-plass før møtene med Australia og Albania denne måneden.

Pakistan kan på sin side ikke skilte med stolte fotballtradisjoner. Landet har aldri deltatt i sluttspillet i hverken VM eller Asiamesterskapet, og ligger for øyeblikket på en skuffende 203.-plass.

– Det pakistanske landslaget må heve seg. Jeg vil jo selvsagt spille på det høyeste nivået som mulig, men det spørs jo om Norge vil ha meg, sier Zahid.

23-åringen er født og oppvokst i Norge, men føler likevel tilhørighet til familiens hjemland.

– Jeg har et godt forhold til Pakistan. Pappa er født der, og jeg har vært der et par ganger. Jeg er veldig kjent med kulturen og har vokst opp med den hjemme.

– Jeg vil si jeg er en fin blanding av norsk og pakistansk, sier han.