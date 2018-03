Lagerbäck legger press på Nordtveit: – Er med på tro og håp

Publisert: 20.03.18 21:52

SANDVIKA (VG) Håvard Nordtveit (27) har bare spilt syv minutter førstelagsfotball de siste 104 dagene – og trues nå med å bli landslagsvraket til høsten.

Men Nordtveit er den eneste som har startet alle kampene under landslagssjef Lars Lagerbäck .

– En problematisk situasjon. Man kan diskutere uttaket. Hvorfor er han med når han har så lite spilletid? spør landslagssjef Lars Lagerbäck.

Han forsøker å gi et fornuftig svar:

– En Håvard som får spilletid kommer til å være med i troppen. Han må endre situasjonen, helst før junikampene (Island og Panama), og i alle fall før konkurransekampen til høsten. På den måten er han med på tro og håp.

Nordtveit har vært langt ute i kulden i Hoffenheim i vinter, men opplevde et lite lyspunkt da han fikk syv minutter mot gamleklubben Borussia Mönchengladbach i helgen. Det var første gang han fikk spilletid siden 7. desember.

– Jeg startet sesongen bra, og spilte nesten alt av kamper, men så kom det en liten nedgangsperiode og to-tre uker ute med skade før jul. I tillegg presterte de kom inn i min posisjon, forklarer Nordtveit.

– Ikke stresset

Han har fått en klar tilbakemelding fra Lagerbäck.

– Selvfølgelig er han ærlig på at vi må spille i klubben for å ha mulighet til å komme på landslaget. I Hoffenheim har jeg fått beskjed om at jeg skal trene og komme meg opp på det nivået jeg var da jeg kom.

– Det har jeg inntrykk av at jeg er nå, og derfor fikk jeg noen minutter mot gamleklubben i helga. Så det er egentlig bare å kjøre på videre, sier Nordtveit.

Han legger til at forholdet er godt til trener Julian Nagelsmann.

– Han er klar og tydelig på at jeg er med i planene hans. Han vet tross alt hva jeg har gjort tidligere i Bundesliga. Jeg kjenner ligaen godt, og med min erfaring stresser jeg ikke. Jeg har en lang kontrakt, og liker meg godt i Tyskland.

– Hva tenker du om tilliten du har hatt på landslaget?

– Den beste tiden jeg har hatt på landslaget, er under Lars Lagerbäck. Han er flink til å få ut det beste av hver spiller, men man må selvfølgelig også prestere på klubblaget.

– Så hvis klubbsituasjonen din er den samme til høsten, så er du ikke på landslaget?

– Det er sant, enkelt og greit ja.

Håvard Nordtveits spilletid denne sesongen:

12.aug: Rot-Weiss Erfurt (cup) 90 min

15.aug: Liverpool 38

19.aug: Werder Bremen 90

23.aug: Liverpool 24

01.sep: Aserbajdsjan 90

04.sep: Tyskland 90

09.sep: Bayern München 90

14.sep: Braga 69

17.sep: Hertha Berlin 90

20.sep: Mainz 05 90

23.sep: Schalke 04 90

28.sep: Ludogorets 90

01.okt: Freigburg 90

05.okt:San Marino 90

08.okt: Nord-Irland 90

02.nov: Istanbul BB 90

05.nov: Köln 8

11.nov: Makedonia 90

14.nov: Slovakia 46

23.nov: Braga 46

02.des: Leipzig 14

07.des: Ludogorets 90

17.mar: B. Mönchengladbach 9

Totalt 1604 min