«NYE POGBA»: Under årets VM har Frankrikes superstjerne Paul Pogba droppet de ekstravagante frisyrene fra 2016-EM. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Pogbas forvandling forbløffer: – Har endret seg totalt

Publisert: 14.07.18 11:06 Oppdatert: 14.07.18 11:51

ISTRA (VG) Borte er de elleville frisyrene og de ustabile prestasjonene. Nå imponerer den nye lederskikkelsen Paul Pogba (25) både lagkamerater og eksperter - og superstjernen selv forklarer til VG hvem som har æren.

– Det at han ofte har vært kaptein i Manchester United denne sesongen, tror jeg har hjulpet ham. Han har åpnet seg mer i garderoben og snakker mer foran laget. Han gir gode råd, snakker når han føler behov for det og motiverer spillerne, forklarer Antoine Griezmann, Pogbas beste venn på landslaget, til VG.

Kontrasten er slående mellom den hårfagre, ekstravagante og ustabile Pogba som fikk mye kritikk i 2016-EM på hjemmebane – og den lagspillende, seriøse Frankrike-lederen som har levert bunnsolide prestasjoner på vei til VM-finalen i Russland.









1 av 3 FRANSK IDYLL: Det har vært god stemning på det franske treningsfeltet før VM-finalen - ofte med Paul Pogba i sentrum. Her sammen med kompisen Antoine Griezmann. Bjørn S. Delebekk / VG

– Endret inntrykket mitt helt

Mange har vært oppgitt over Pogba, både på landslaget og i Manchester United, fordi han gjør mye ut av seg utenfor banen, men ikke har klart å fungere optimalt i et kollektiv, ofte fordi han har hatt en tendens til å gjøre ting for komplisert. Denne sesongen gikk det så langt at United-manager José Mourinho vraket ham til fordel for den lite spektakulære Scott McTominay i flere viktige kamper.

Men siden starten på VM har det skjedd en forvandling som kan illustreres gjennom superstjernens frisyre: Den er vanligvis ny og stadig villere hver helg, som da han stilte med hår i lyseblå City-farger mot Manchester-rivalen, men har forblitt enkel og helt ufarget siden mesterskapet begynte. Det skyldes, ifølge franske journalister VG har snakket med, blant annet at landslagssjef Didier Deschamps har bedt ham fremstå enklere både på håret, i klesstilen og på banen.

– Han har endret seg totalt. Det er forbløffende å se forskjellen mellom det han viste før, og det han viser nå. Før var det så mye bling-bling, smykker og frisyrer. Det som har gått inn på meg, er i hvilken grad det har endret seg under VM. Han har vist sårbarhet. Jeg føler at jeg har kommet nærmere ham, for jeg vet jo ikke hvem Paul Pogba er, sier L’Équipes fotballsjef og landslagskommentator Vincent Duluc til VG.

– Han har forført meg og endret inntrykket mitt helt. Han viser at han er en vanlig person, en vinner, en lagspiller, at fotball er viktig for ham, og at han vil gjøre alt for å vinne. Det samme viser han i spillet sitt: Han er ikke ute etter å lage show, han faller ikke lenger ut av kampene, han jobber hardt og ofrer seg, sier han.

Pogba til VG: – Annerledes

Til og med Mourinho, som ikke har vært spesielt nådig i omtalen av Pogba det siste halvåret, lot seg imponere av prestasjonen hans i semifinalen mot Belgia. Han trakk frem at superstjernen fremstod «moden». Kanskje har Manchester United-sjefen noe å lære av måten Deschamps klarer å kontrollere den tidligere ukontrollerbare stjernen.

– Relasjonen med Mourinho er ikke den samme som den jeg har med Deschamps. De er ikke samme person. Frankrike og United er ikke samme lag heller, det er ikke samme instrukser, ikke samme formasjon. Det er annerledes. Men jeg har et godt forhold til begge og lytter til rådene deres. Begge får meg til å vokse. Jeg lærer av begge trenerne, sier Paul Pogba til VG.

Lagkameratene hans roser utviklingen han har vist både på og utenfor banen.

– Jeg har kjent ham i mange år. Jeg tror spillet hans har utviklet seg gjennom mesterskapet. Han har lært å være kritisk til seg selv. Takket være dette har han hjulpet gruppen fremover med prestasjonene og arbeidet sitt, sier midtstopper Samuel Umtiti til VG.

– Han jobber for laget, vinner baller og spiller enkelt. Det er den Pogba vi trenger, sier Griezmann til VG.

– Tror folk endelig bedømmer meg som det jeg er

Han legger samtidig til at han mener synet på Pogba også har endret seg. Griezmann sikter til at kompisen tidligere fikk mye kritikk for ikke å score nok mål og levere nok målgivende pasninger, men at han nå bader i ros uten et målpoeng i VM.

– Det er ikke nødvendigvis spillet hans som har endret seg så mye. Det er dere (journalistene) som har endret dere. Kommentarene og kritikken er borte selv om antall mål er som før, mener Griezmann.

Det er hovedpersonen selv enig i. Han viser til at han ble kritisert etter en treningskamp mot Italia før VM, fordi han ikke var avgjørende nok i angrep, men at dette har gitt seg nå.

– Folk snakker ikke lenger om at jeg må score mål. Jeg fyller rollen min som midtbanespiller og bidrar i forsvar, og jeg tror folk endelig bedømmer meg som det jeg er; en midtbanespiller. Jeg gjør det samme som før, men det jeg hører nå, er positivt, sier Pogba.

– Jeg har nok vokst

Før VM etterlyste mange en ekte lederskikkelse på et ungt Frankrike-lag. Den rollen har Pogba helt tydelig tatt: Han snakker ofte foran laget i garderoben før kamp, han skjelte ut en feilposisjonert Kylian Mbappé på tampen av Belgia-kampen, og han samlet hele laget i en ring på banen da finalebilletten var sikret, for å minne alle på at VM-gullet ikke er i boks ennå.

– Jeg har nok vokst og blitt mer moden. Jeg blir mer moden hver dag. Hvis jeg kan hjelpe og gir råd til spillerne som er yngre enn meg, eller selv de mer erfarne, så gjør jeg gjerne det for gruppens skyld, sier Pogba, som erkjenner at han har tilpasset spillet sitt til lagets beste.

– Man må ofre seg for å vinne. Forsvar er ikke min sterkeste side. Jeg er ikke N’Golo Kanté. Men Griezmann ber meg forsvare, klager på posisjoneringen min, og det hjelper meg.

Så gjenstår det å se om dette kun er en «VM-greie» eller om Manchester United-fansen kan glede seg til en ny og bedre utgave av Pogba ved sesongstart.

– Jeg tror ikke Mourinho burde ta helt av. Han kommer ikke til å være sånn hele året, ler Vincent Duluc.