Fem av seks bunntrenere er ute – den siste fredes av klubben

Publisert: 28.06.18 13:33

Fem av de seks bunnlagene i Eliteserien har kvittet seg med treneren sin nå. Den sjette, Bodø/Glimt, har derimot ingen planer om å sende treneren på dør, forsikrer styreleder Inge Henning Andersen.

Onsdag ble Toni Ordinas (43) den femte eliteserietreneren som måtte pakke sammen og flytte ut av trenerkontoret denne sesongen.

– Det var en normal dag. Jeg dro for å lede treningen med laget. Inge André (Olsen, sportssjef) kom til meg og var veldig ærlig. Han sa: «Jeg har dårlige nyheter. Styret har bestemt seg for at det beste for laget er å bytte trener», fortalte spanjolen til VG kort tid etter at nyheten ble kjent .

Det skjedde kun et døgn etter at Arne Erlandsen (58) fikk samme beskjed i Lillestrøm.

Fem er ute

I 2017 var det færre treneravganger enn på flere år.

Siden 2008 har aldri mer enn fem trenere mistet jobben i løpet av en sesong, 2006 var rekordåret med negativt fortegn, hvor ni trenere måtte gå. Det viser en oversikt trenerforeningen har sendt til VG.

– Jeg registrerer at det er noe nytt i norsk fotball. Fire trenere ute allerede før 1. juni, sukket Ivar Hoff til VG onsdag, noen timer senere kom nyheten om Ordinas.

14 runder ut i denne sesongen har hele fem av de seks klubbene nederst på tabellen gjort det samme: I slutten av april var Magnus Powells (43) tid i Sandefjord (16. plass) over, i midten av mai røk Mark Dempsey (54) i Start (15. plass), i starten av juni trakk Tor Ole Skullerud (47) seg i Strømsgodset (11. plass) og denne uken var det altså over for Erlandsen i Lillestrøm (13. plass) og Ordinas i Stabæk (14. plass).

Dermed er Bodø/Glimt (12. plass) den eneste av de seks bunnklubbene som har samme hovedtrener som de hadde da sesongen begynte. Og de har heller ingen planer om å endre på det.

– Overhodet ikke, er styreleder Inge Henning Andersens klokkeklare svar når VG spør om Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen (49) er nestemann i rekken som må finne seg ny jobb.

Knutsen ble hentet nordover som Aasmund Bjørkans (44) assistenttrener før opprykkssesongen 2017, men før årets sesong rykket han opp som hovedtrener da Bjørkan ble sportssjef i klubben.

– Har tro på teamet

Den arbeidsfordelingen har Bodø/Glimt tenkt å beholde i overskuelig fremtid, selv om styrelederen er klar på at laget ikke har prestert så godt som de ønsker.

– Vi jobber beinhardt hver eneste dag og har tro på det teamet vi har. Vi har over hodet ingen intensjoner om å gjøre slike drastiske tiltak. Vi har klokkertro på den konstellasjonen vi har bygget opp, sier Andersen.

Den relativt ferske styrelederen (erstattet Hege Leirfall Ingebrigtsen i vår) sitter betraktelig roligere i båten enn sine tabellnaboer. Han har ikke lyst til å kommentere sine kollegers avgjørelser.

– Å gjøre betraktninger om andre klubber byr meg imot. Interne forhold i klubber må håndteres internt. Jeg kan bare uttale meg om det interne i Bodø/Glimt, sier han til VG.

Og den interne situasjonen i klubben er altså klar: Der er det ingen som har noe å frykte.