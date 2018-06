SCORET: Andreas Granqvist satte inn 2–0 for Sverige på straffe i onsdagens kamp mot Mexico. Foto: JORGE GUERRERO / AFP

Svenske-helten kan droppe fødselen for VM-kamp

Publisert: 27.06.18 21:01 Oppdatert: 27.06.18 22:12

FOTBALL 2018-06-27T19:01:55Z

JEKATERINBURG (VG) (Sverige–Mexico 3-0) Kapteinen Andreas Granqvist (33) går foran i den svenske VM-bragden. Hjemme er kona Sofie høygravid. Den svenske helten sier til VG at «det er vanskelig å dra hjem fra VM nå».

Selv om han ikke svarer 100 prosent på VGs spørsmål om hva han gjør med fødselen nå som åttendedelsfinale venter, svarer Sveriges lagkaptein:

– Ja, du ... Heldigvis har ingenting hendt hjemme. Vi er rolige. Min kone er sterk, og hun har mange sterke, nære rundt seg. Det er vanskelig å dra hjem nå.

Andreas Granqvist feide inn 2–0 målet på straffespark da Sverige knuste Mexico 3–0 og vant sin VM-gruppe.

Etter VM skal han etter planen hjem til Helsingborg og spille «Superettan» (nivå to) der. Når VG spør om VM-suksessen kan endre planene, svarer «Granen»:

– Dette påvirker ingenting. Jeg har bestemt meg for å flytte hjem.

–Ingen vil møte oss

I et TV-intervju onsdag kveld uttalte Granqvist at «vi møter heller Brasil i finalen», men han er klar på at motstanderen ikke betyr så mye.

– Vi er vanskelig å slå for alle. Det viser vi i dag. Jeg tror ingen vil møte oss i 8-delsfinalen.

– Men det er klart at å møte i Brasil i et VM ... det kan ikke bli så mye større. Samtidig som de kanskje er de beste på papiret.

Gruppeseieren er på mange måter mye verdt for Granqvist.

–Det betyr at vi får en fridag ekstra. Og at det er veldig kort avstand fra Stockholm, slik at mange svensker kan komme dit. Vi skal gjøre alt for å gjøre det til et hyggelig opphold for dem.

Men en annen ting som kan være viktig: At Sverige er i St. Petersburg, betyr at Granqvist bare er en kort flytur hjem for å være med på en eventuell fødsel. Kona har termin den 3. juli, samme dag som neste kamp går.

– Det er han hele laget er bygget ut fra, sier Erik Niva, kommentator i Aftonbladet.

– Hadde ikke Janne Andersson hatt Granqvist som fundament å bygge laget ut fra, så hadde det ikke gått, mener Niva.

–Det var han som var den første biten da den nye landslagstreneren skulle begynne å bygge lag. Det er han som har satt standarden, som har satt arbeidsnivået. Han er noe mer enn en god midtstopper, han er kapteinen som kan heve spillergruppen av egen kraft og egenskap, sier Niva til VG.

Italia, Nederland og Tyskland

Tidligere Rosenborg-spiller Mikael Lustig sier at «Granqvist betyr ingenting» og ler–før han blir alvorlig.

– Selvfølgelig er han viktig som kaptein. Han har gått foran. Han bidrar til at alle på dette laget føler seg viktig. Det er en veldig god egenskap.

Victor Lindelöf svarer dette når VG spør om hvordan det er å spille sammen med Granqvist i midtforsvaret:

– Vi har spilt mange matcher sammen. Det er enkelt å spille sammen med ham. Og han gjør en fantastisk bra straffe i dag.

United-spilleren mener at Sverige har bygd opp god selvtillit nå:

– Vi har vist over lang tid at vi kan slå gode nasjoner. Vi slo Italia og Nederland på vei hit og nå er Tyskland slått ut av gruppen vår. Vi kan gjøre det vanskelig for andre.

Lindelöf trekker fram det samme som mange andre når han skal forklare det svenske «underet»:

– Vi stoler på hverandre, på den du har foran deg, den du har bak, den du har ved siden av deg.

Spillerne hyller Janne Andersson for måten han har bygd opp dette laget. Ola Toivonen sier dette til VG om utviklingen siden han overtok:

– Vi har fått sammen en gruppe som tror på det vi gjør. Vi har stilt opp på det som Janne har gjort–og så gjør vi det fantastisk bra.

Det sto 0–0 ved pause i gårsdagens kamp mot Mexico. På det tidspunktet var Sverige utslått.

– Men vi var ikke stresset likevel. Vi visste at vi kunne avgjøre i 2. omgang. Jeg er stolt over å tilhøre dette laget. Et lag der alle gjør alt for hverandre.