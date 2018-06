BIG IN RUSSLAND: Andreas Granqvist er mottatt som en stjerne her i Russland, hvor han har spilt de siste årene. Etter VM skal han spille for Helsingborg. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Granqvists reise: Fra Wigan-flopp til Sverige-kaptein

MOSKVA (VG) Det finnes et liv etter Zlatan for det svenske landslaget. Men at frontfiguren skulle hete Andreas Granqvist (33) var det få som trodde for noen år siden.

«Wigan-floppen som erstattet Zlatan som Sverige leder», skriver den svenske journalisten Olof Lundh om «Granen» i Guardians VM-utgave .

Han skildrer en scene fra Granqvist tid i den daværende Premier League-klubben: Midtstopperen skled på banen og måtte tåle en verbal overhøvling av manager Paul Jewell foran alle lagkameratene. En stund etterpå var England-eventyret over etter bare 14 kamper, inkludert denne mot Emanuel Adebayor og Arsenal 27. november 2007:

Kristofer Hæstad forstår referransen bedre enn noen. Den tidligere norske landslagspilleren ankom Wigan omtrent samtidig med svensken, men de fikk bare 14 minutter på banen samtidig – mot Portsmouth i FA Cupen 7. januar 2007.

– En veldig hyggelig fyr. Kompromissløs i duellene, brukbar fart og bra med ball i beina, sier Doffen til VG.

Han fikk et godt inntrykk tiden de hadde sammen før han reiste hjem til Start og Kristiansand.

– Vi spilte vel begge stort sett reservelagsfotball, så vi var nok ikke de som tok mest plass i garderoben. Så hadde du sagt da at han skulle bli svensk landslagskaptein, hadde jeg nok stusset litt. Men han hadde absolutt ferdigheter og innstilling til å komme dit han er nå. Nå håper jeg bare at han kan lede Sverige til et godt mesterskap.

For et svensk lag med scoringsvegring, hviler VM-håpet i stor grad på at Granqvist og resten av forsvaret skal holde tett. Først mot Sør-Korea i dag, senere mot Mexico - og så gjelder det å prøve mot Tyskland.

- Vi har ikke scoret mange mål, men vi har heller ikke sluppet til mange sjanser imot. Jeg vet at vi har gode angrpere, og forhåpentligvis hart vi sparet målene til første VM-kamp, sa Granqvist på pressekonferansen i Novgorod i går.

Men det er ikke bare Hæstad som er overrasket over fremgangen. Ifølge Olof Lundh ble Granqvists navn i landslagssammenheng nærmest spøkt med i mange år. Men i 2009 tok han plass i Erik Hamréns lag, i 2012 spilte han EM som høyreback og de siste årene har han etablert seg som uunnværlig i midtforsvaret for landslaget og som en respektert stopper i russiske Krasnodar.

Da Zlatan Ibrahimovic sluttet etter 2016-EM gikk kapteinsbindet til Granqvist, og året etter fikk han gullballen som Sveriges beste spiller i 2017. Da hadde LA Galaxy-stjernen vunnet ti år på rad.

– Det erklart at man har forandret seg. Jeg har spilt i fire ulike ligaer, og fått spille forskjellig fortball i alle landene, så jeg synes jo selv jeg er på toppen av karrieren nå med all min erfaring. Det er morsomt og jeg håper det holder en stund til, sa han til fotbollskanalen.se etter utdelingen.

Men der Zlatan var den soleklare stjernen både som person og fotballspiller, er Granqvist lagspilleren med stor L. Og i Sveriges første mesterskap uten stjerner på laget, med et lite unntak for Emil Forsberg, på årevis, er det trolig et godt valg.

PS! Granqvists kone Sofie har termin i starten av juli. 33-åringen har varslet at han muligens drar hjem fra VM på kort varsel for å rekke fødselen. Men hvis det skjer for nært en kamp «kjører vi FaceTime» har han lattermildt sagt til Aftonbladet .