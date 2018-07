HAR VIST VM-MUSKLER: Dejan Lovren jubler på ryggen til lagkamerat Domagoj Vida etter seieren mot Argentina. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

Harmoni og «galskap» preger Kroatia: – Er blitt totalt forskjellig

Publisert: 01.07.18 09:13

ROSTOV (VG) – Du må være «crazy» i landet vårt, sier Kroatia-stopper Dejan Lovren (28) – og denne galskapen skal Åge Hareide og Danmark få kjenne i 8-delsfinalen. Men nå er det også masse harmoni i Kroatia.

Det mener samme mann, Liverpool-stopperen som kan fremstå uslåelig i det ene øyeblikket og svimmel i det neste. Men både Lovren og ikke minst Kroatia har vist bare sin gode side i Russland-VM så langt, de er ett av tre lag som går videre fra gruppespillet med ni poeng (og hadde nok tøffere motstand enn Belgia og Uruguay), og så bra har ikke Kroatia spilt siden de var en tapt straffesparkkonkurranse fra å spille EM-semifinale i 2008.

– Jeg har hatt en god følelse siden starten av VM, mener Dejan Lovren.

Rutinert spillergruppe

Over den siste tiårsperioden har Kroatia nesten alltid vært høyt på FIFA-rankingen, de er nesten alltid med i mesterskapene, og nesten alltid er det den samme gjengen som utgjør laget:

Luka Modric (32), Ivan Rakitic (30) og Vedran Corluka (32) har vært på banen i 16 av de 17 EM/VM-kampene nasjonen har spilt fra og med 2008-EM, og generasjonen med Mario Mandzukic (32), Milan Badelj (29), Ivan Perisic (29) og Domagoj Vida (29) er med i sitt fjerde strake sluttspill.

Sistnevnte forsvinner ut av intervjusonen med en slags Kroatia-flosshatt på hodet, mens Lovren står igjen og forteller om den store forskjellen på landslaget før og etter Zlatko Dalic overtok.

Kroatias landslagssjef slo seg opp som trener i Forente arabiske emirater og er den tredje landslagstreneren på de tre årene som er gått siden Kroatia møtte Norge og tapte 0-2 etter Jo Inge Berget-show på Ullevaal høsten 2015 .

Niko Kovac (ny Bayern München-sjef) forsvant etter Norge-nederlaget, hans etterfølger Ante Cacic ledet laget gjennom EM 2016 og frem til det nesten gikk galt i VM-kvalifiseringen i fjor høst. Dalic overtok etter 1-1-krisen mot Finland, startet med 2-0 over Ukraina borte tre dager senere og berget VM-plass gjennom playoff.

Kranglet med forgjengeren

Sparkede Cacic og Lovren gikk ikke godt overens (ble droppet i EM-troppen 2016), så det må man ha i mente, men Dalic’ resultater er vanskelig å argumentere mot: 10 kamper, syv seire og to tap – inkludert altså VM-triumfer mot Argentina , Nigeria og Island .

– Det er blitt totalt forskjellig. Nå føler du både på banen og utenfor banen den sterke samhørigheten vi har til hverandre. Det har skjedd bare i de siste kampene, etter at manageren kom inn. Han har egne ideer, forteller at han har troen på deg, da begynner du å tro på deg selv. Det er fantastisk, beskriver Lovren overfor VG.

Det er 20 år siden den stolteste prestasjonen i den 26-årige fotballnasjonen; bronsetriumfen i Frankrike i 1998.

– Jeg husker mamma skrek hjemme i huset hver gang vi scoret, minnes Liverpool-spilleren om sommeren han fylte 9.

«Kanskje kan vi tro på 1998»

Davor Suker var VM-toppscorer med seks mål for de rødhvite den gang og er fotballpresident i blådress nå. Han ler da VG spør om dette kan være Kroatias mesterskap – etter noen skuffende turneringer med to gruppespill-exits og en motbydelig 8-delsfinale mot europamester Portugal for to år siden.

– Dette er VM, ikke en skolekonkurranse. Du må ha flaks. Danmark blir ikke enkelt, men jeg er trygg på mitt lag og min trener. Kanskje kan vi tro på 1998. Noe mer kan jeg ikke si, smiler Suker.

Lovren kaller Kroatia «et lite land med store spillere» og tar på seg favorittrollen før møtet med Åge Hareide og Danmark, som kommer til 8-delsfinalen med 18 strake kamper uten tap .

– Vi er favoritter, definitivt. De har gått gjennom en tøff gruppe, men ikke like vanskelig som vår. Vi har spilt mot disse skandinaviske lagene, Norge, Sverige, Danmark, de har samme stil. Vi vet hvordan vi skal spille mot dem, advarer midtstopperen.

Også er det denne galskapen fra Kroatia.

– Ingen er normale der. Jeg er ikke normal, gliser Dejan Lovren.