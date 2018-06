BÅND FOR LIVET: Rama Pantorotto (t.h.) kommer neppe til å ta av seg dette røde båndet. Lionel Messi (t.v.), her nyfrisert dagen før åttedelsfinale mot Frankrike, bærer nemlig tvillingbåndet. Foto: AFP og Arilas Berg Ould-Saada / VG

TV-profil fikk sjokk av Messis gest: – Kan ikke beskrive det jeg følte da han gjorde det

KAZAN (VG) Rama Pantorotto har kjent Lionel Messi (31) i 14 år. Likevel klarer han knapt å holde igjen tårene når han snakker om sitt siste møte med superstjernen.

– Jeg har ikke ord. Jeg ble stum. Jeg bare … jeg vet ikke. Jeg kan ikke beskrive det jeg følte da han gjorde det. Det er Leo Messi . Tenk på det. Det er utrolig. Jeg er så takknemlig. Han er verdens beste person, sier Pantorotto til VG utenfor Kazan Arena, der Messi og Argentina møter Frankrike lørdag .

Og så må han ta en pause, stemmen sprekker litt. Øynene er skjult bak et par Ray-Ban-briller, men det er tydelig at tårene trenger seg på.

Pantorotto er en kjent argentinsk programleder og reporter. Han har fulgt det argentinske landslaget siden 2003 og Messi siden 2004. Men da landets superstjerne, og kanskje verdens beste spiller, tok vare på et lykkebånd som reporteren hadde gitt ham – da fikk han sjokk.

Overfor VG forteller Pantorotto historien om det følelsesladde møtet som du kan se et videoklipp av her:

Spirituell mor

Det hele startet da Pantorotto spiste middag med sin mor, den 27. mai, før han skulle reise til Russland for å dekke VM.

– Det er en magisk historie. Jeg spiser alltid en middag med henne før jeg skal på en stor reise. Hun prøver alltid å beskytte meg med tingene hennes. Hun er veldig spirituell. Hun ga meg dette, sier Pantorotto og holder opp et rødt bånd rundt høyre håndledd.

– Hun sa at det var beskyttelse slik at jeg kunne jobbe så godt som mulig. «Og ta med en til Leo (Messi) også.» For hun elsker Leo, ettersom han alltid har gitt meg gode arbeidsforhold fra første gang vi møttes i 2004. Jeg svarte: «Jeg vet ikke, mamma, om jeg får gitt den til ham. Men jeg tar den med».

Etter Argentinas første kamp i VM, 1–1 mot Argentina, møtte han Messi i pressesonen. Stjernen hadde nettopp brent et straffespark .

– Han var veldig sint, beskriver Pantorotto.

Så for å hjelpe Messi kommer han med et tilbud: «Hør her, Leo, mamma ba meg ta med en presang til deg. Jeg bruker det samme båndet for beskyttelse. Hvis du vil kan jeg gi deg det.» Messi takket, tok imot båndet og la det i lommen.

– Så gikk han. Det var det. Jeg glemte det raskt, sier Pantorotto.

– Virkelig sjokkerende

Etter Argentinas 3–0-tap mot Kroatia fikk han ikke tak i Messi. Men etter 2–1-seieren over Island, der Argentinas nummer ti scoret et praktmål, stilte den lille ballkunstneren storfornøyd til intervju med Pantorotto.

– Vi gjorde et veldig fint intervju. Og plutselig kom jeg på: «Hei, husker du at jeg ga deg den presangen? Du har vel kastet den, du …», sa jeg.

Men Messi hadde ikke kastet den. «Sjekk her». Han dro ned strømpen sin og viste Pantorotto det røde båndet, hengende rundt ankelen.

Den argentinske TV-profilen puster tungt ut og tar en lang pause for å beskrive sin egen reaksjon. I TV-klippet ser man en Pantorotto som knapt kan tro det han nettopp har opplevd. Når intervjuet med Messi er over, ser han i kamera og retter pekefingrene mot himmelen for å takke Gud.

– Det øyeblikket var virkelig sjokkerende. Virkelig sjokkerende. Han er et vakkert menneske, en vanlig mann som elsker familien sin, barna sine, kona, foreldrene … Men det er Leo Messi. Det han gjorde, gikk verden rundt på ett sekund, sier Pantorotto.

Sjefen ba ham skaffe moren

TV-innslaget har gjort ham kjent over hele verden, klippet er sett av flerfoldige millioner mennesker, og han får henvendelser fra overalt.

– Alle ringer meg. Fra Bangladesh, fra India, fra London, du, St. Petersburg. Argentinerne blir gale av det. For det er Leo Messi.

– Du har vel snakket med moren din om det, antar jeg.

– Ja, hun er veldig berømt i Argentina nå. Alle prøver å gjøre et intervju med henne. Men hun er veldig nervøs, for hun liker det ikke. Hun spør meg hva hun skal gjøre, men jeg sier at hun bare kan være stille. Til og med sjefen min har bedt meg om å få henne til å stille opp til intervju med kanalen vår. Jeg svarte «nei, det vil hun ikke». Det er en utrolig historie, sier Rama Pantorotto, den heteste reporteren i pressekorpset som inntok Kazan fredag.