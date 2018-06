GRAFITTI: På en vegg i det sentrale St. Petersburg hedres Stanislav Tsjertsjesov med flott kunst. «Du er bare kosmos, Stan», står det. Foto: ANTON VAGANOV / X06532

Hatobjektet er blitt helt – men Russland-sjefen er ikke fredet

Publisert: 25.06.18 12:38

FOTBALL 2018-06-25T10:38:52Z

MOSKVA (VG) For bare to uker siden var han Russlands hatobjekt nummer én. Plutselig er Stanislav Tsjertsjesov (54) mannen som komponistene lager sanger om og graffiti-tegnere og kunstnerne maler portretter av.

Helt inn mot VM-starten var det mange russere som krevde at Tsjertsjeov måtte sparkes.

Russerne skammet seg over sitt landslag som ikke hadde vunnet på syv kamper og som var dårligst av samtlige VM-deltagere på FIFA-rankingen før mesterskapet.

Mannen med barten har hele tiden vært rolig og jobbet ufortrødent videre. Det har gitt seg utslag i to seirer og 8–1 i målforskjell foran mandagens gruppeavslutning mot Uruguay i Samara – der det er russisk fotballfeber.

Selv Vladimir Putin virket å ha mistet troen på landslagssjefen, men etter 5–0 seieren over Saudi-Arabia ringte presidenten til Tsjertsjeov for å gratulere – midt under pressekonferansen.

– Det var en voldsom kritikk mot Tsjertsjesov før VM – og den var slett ikke alltid saklig, sier Vladimir Geskin, kjent russisk sportsjournalist, til VG.

– Takket være at de har vært fysisk god forberedt har laget vårt rullet over Audi-Arabia og Egypt, men det blir verre mot Uruguay. Og åttedelsfinalen blir nok siste kampen.

– Da vil Tsjertsjesov igjen kunne bli huggestabbe for kritikk. Han er ikke fredet, mener Geskin – og antyder altså at stemningen snur fort begge veier.

Den voldsomme løpskapasiteten til Russland under VM har fått enkelte til å sette spørsmålstegn ved om de er dopet. Slik reagerer keeperen Igor Akinfejev når TV-kanalen NTV spør:

– Det er dumt å snakke om doping. Vi har blitt testet seks ganger før mesterskapet og etter kampene blir to vilkårlige spillere plukket ut til å gi dopingprøve.

The Independent skriver at både Russland og England nekter å opplyser hvor mange dopingprøver de har måttet avgi utenom kampene siden VM begynte. En rekke land, blant dem Island, bekrefter overfor avisen at deres spillere ikke har avgitt prøver utenom kampene.

Målmann Akinfeev peker på en annen grunn til den utrolige løpskapasiteten til Russland:

– Det handler om treneren. Tsjertsjesov setter klare mål, oppgaver, legge opp spillet. Og vi blir «jaget» av alle de russiske supporterne.

For knapt tre år siden overtok Tsjertsjesov for Henning Berg i Legia Warszawa. Det var en merkverdig prosess der klubben forhandlet med russeren samtidig som nordmannen ledet laget i kamp. Berg fikk sparken selv om han hadde ledet Legia til både serie- og cupmesterskap. Det samme gjorde Tsjertsjesov det knappe året han var i Polen, der han ble kjent for å være kompromiss og tøff.

Selv var han keeper. I Russland var han i flere perioder sisteskanse i Spartak Moskva, blant annet mot Rosenborg i Champions League. Han spilte også både i Tyskland og Østerrike. Opprinnelig kommer Tsjertsjesov fra en liten landsby i Nord-Ossetia – altså i Kaukasus-området.

– Målet er å ta 1. plassen, sier han på pressekonferansen før mandagens «gruppefinale» og mener at de russiske spillerne takler godt presset på hjemmebane.

På spørsmål om de frykter Luis Suárez og Edinson Cavani, svarer Tsjertsjesov:

– Alle skremte oss med Salah også. Men det skjedde ingenting.

– Jeg konsentrerer meg uansett om mitt eget lag.

Statistikken taler imidlertid imot russerne: De har tapt sine siste fire VM-kamper mot søramerikanske lag, inkludert tap for Uruguay i 1970.

Den gode nyheten: Russland har scoret flere mål til nå i dette VM enn de gjorde til sammen i 2002- og 2014-VM: Åtte mot seks mål.