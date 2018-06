KRITISERT: Antoine Griezmann, EM-helten fra 2016, ankommer hotellet i Kazan før årets viktigste landskamp – mot Argentina i VM. Stjernespilleren har så langt vært en skuffelse i mesterskapet. Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP

Frankrike-stjernen får huden full: – Han har blitt et PR-udyr

KAZAN (VG) En spesiell oppladning til mesterskapet utenfor banen, og en svak VM-start på banen, gjør Antoine Griezmann (27) til Frankrikes mest kritiserte spiller.

Selv landslagstrener Didier Deschamps, som vanligvis svarer med ro og trygghet på nesten ethvert spørsmål, virket litt bekymret da han fikk spørsmål om formen til sin største stjernespiller før lørdagens åttedelsfinale mot Argentina.

– Antoine har hatt en vanskelig start på VM, sier Deschamps, som drar litt på det og ser ned på podiet foran seg.

– Han trenger rytme. Frankrike trenger en Griezmann som er på sitt beste. Han gjør alt han kan for å leve opp til de forventningene, sier verdensmesteren fra 1998, nesten som om han ikke er helt overbevist om at det kommer til å skje.

Deschamps har, så langt i VM, byttet ut sin antatt beste spiller i hver kamp. Bortsett fra straffescoringen mot Australia i åpningskampen har EM-helten fra 2016 vært fint lite synlig, og i pressen har han fått gjennomgå med to 3-ere på spillerbørsen til avisen L’Équipe etter tre kamper.

– Han har mistet seg selv

Men når flere av fransk fotballs mest profilerte meningsbærere har latt seg hisse opp av Griezmann i begynnelsen av VM, så er det ikke kun på grunn av anonyme prestasjoner på banen. Utenfor banen mener mange at stjernespissen har latt suksessen gå til hodet på ham i form av spesielle PR-fremstøt.

Seneste eksempel: Den bisarre dokumentaren La Decisión som gikk på luften samme dag som VM startet, der Barcelona-koblede Griezmann endte opp med å avsløre at han … blir værende i Atlético Madrid. Innholdet i seg selv, og ikke minst timingen, ble totalslaktet .

– Han har vært urørlig i flere år nå. Man får ikke lov til å kritisere ham, sier tidlgiere landslagsspiss og 1998-verdensmester Christophe Dugarry på RMC.

Og tordner mot Antoine Griezmann:

– Du kan ikke utvikle deg i fotball når du er i komfortsonen, når du sier til deg selv at du er størst, best, penest og har den beste sveisen. Han har vært i oppløsning i ett år nå. Han er ikke til stede i fotballen. Han har blitt et et PR-udyr. Han har mistet seg selv på fotballbanen, og det slår negativt ut.

Brudd med rådgiveren

Dugarry er ikke den eneste som har sett seg lei av Griezmanns jag etter oppmerksomhet og PR. Éric Olhats, spillerens tidligere rådgiver, valgte i fjor å bryte med sin mangeårige samarbeidspartner fordi han var uenig i kommunikasjonsstrategien.

– Det er akkurat på grunn av sånne ting som den dokumentaren at jeg valgte å trekke meg tilbake. Jeg var totalt uenig i den retningen PR-strategien hans var på vei. Jeg ville at han skulle være «bossen» og utstråle et helt annet image. Men ingen ville høre på meg. Jeg dro ikke engang i bryllupet hans, sier Olhats til France Football.

– Nå han skal være god

På pressesenteret i Kazan er det også en viss bekymring når det kommer til Griezmanns tilstand.

– Prestasjonene hans blir sett i sammenheng med PR-stuntene hans. Han har ikke vært god. Jeg stiller spørsmål ved forberedelsene hans. Og jeg ser ikke hvordan Frankrike kan nå langt i VM uten at han er der han skal være, sier L’Équipes landslagskommentator Vincent Duluc.

Le Parisien-profilen Dominique Séverac vil, på sin side, ikke klage på Griezmanns utenomsportslige sprell.

– I dagens fotball kan man gjøre alle mulige PR-stunt, selv de mest bisarre, og samtidig spille god fotball. For meg er det uavhengige ting. Griezmann kunne kanskje kommet med dokumentaren sin en måned tidligere, men jeg tror ikke det er det som plager ham i VM.

– Hva er det da?

– Jeg tror det er fysisk. Han er en stor spiller, han har gjort en stor sesong. Men nå forsvinner han etter en time i hver kamp. Men det er nå han skal være god, ikke i gruppespillet, sier Séverac.