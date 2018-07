Ga Sandefjord tomålsledelse – så raknet det

Publisert: 08.07.18 19:56

FOTBALL 2018-07-08T17:56:37Z

(Haugesund - Sandefjord 4–2) Lars Pontus Engblom (26) la alt til rette for Sandefjord. Så måtte han ut med skade, og da raknet det for tabelljumboen.

Med 2–0 til pause ga Pontus Engblom Sandefjord et strålende utgangspunkt. Men Haugesund kjempet seg tilbake, og på overtid sikret de seieren på Haugesund stadion.

Strålende førsteomgang

Før ti minutter var spilt ble Pontus Engblom spilt gjennom av Håvard Storbæk. Han takket med å sette ballen sikkert i nettet. Det samme gjorde han like før pause, da han skled inn returen på sitt eget skudd. Med 2–0 til pause borte mot Haugesund så det lyst ut for Sandefjord, som desperat trengte en seier for å ikke bli hektet av i bunnstriden.

Men like før pause fikk Engblom seg en smell, og kort tid ut i andre omgang måtte han halte av banen. Da ble ikke Sandefjord like giftige på kontring lenger. Da våknet også Haugesund.

– Det kjennes tungt nå. Vi gjør en god førsteomgang. Så slipper vi inn to midt i andreomgang, og da blir det tungt, sa Pontus Engblom til Eurosport etter kampen.

Haugesunds snuoperasjon

Halvveis ut i andre omgang satte David Akintola inn reduseringen, etter strålende forarbeid av Kristoffer Haraldseid. Kun to minutter senere kom utligningen. På hjørnespark fra Stølås stanget Karamoko ballen i nettet, og lagene var like langt.

Haugesund var det førende laget i kampen, men da klokka nærmet seg 90 minutter så det ut til å bli poengdeling. Men Christian Grindheim ville det annerledes. På overtid vant han i lufta, nok engang etter corner fra Stølås, og ga hjemmelaget det viktige 3–2-målet.

– Det er deilig når du ligger under og vinner på overtid, konstaterte en fornøyd Grindheim til Eurosport etter kampslutt.

For sikkerhets skyld fastsatte Bruno Leite resultatet til 4–2 før dommeren blåste av kampen. Dermed står Sandefjord-trener Marti Cifuentes fortsatt uten seier etter en måned i sjefsstolen, mens Haugesund kan nyte noen feriedager med god samvittighet.