Sverige-sjefen etter VM-exit: – England kan vinne VM

Publisert: 07.07.18 17:51 Oppdatert: 07.07.18 18:46

SAMARA/OSLO (VG) (Sverige – England 0–2) To engelske hodestøt var nok til å sende svenskene hjem – og holde liv i drømmen om at «it’s coming home» .

Hodescoringer av Harry Maguire og Dele Alli samt noen spinnville keeperprestasjoner av Jordan Pickford satte en effektiv stopper for det svenske VM-eventyret i kvartfinalen.

– Vi vet at det er tøffe kamper som gjenstår ... Men vi føler oss bra, og vi strutter av selvtillit. Vi nyter dette, og det gjør nok fansen både her i Russland og hjemme i England også. Vi vil bare gjøre nasjonen stolte, sier England-kaptein Harry Kane.

Hva som skal til for å gjøre en nasjon som drømmer om VM-suksess stolt er ikke godt å si. Men at England er på vei mot storhet, er det ingen tvil om.

Nå kan de feire at de er i VMs semifinale for første gang på 28 år, og Sveriges landslagssjef, Janne Andersson, tror England kan gå helt til topps.

– Jeg tror England er gode nok til å vinne VM. De er tøffe og velorganiserte. Det er et bra fotballag. De slipper ikke til mange sjanser. De kan sikkert gå hele veien, sier han på pressekonferansen etter kampen.

Dødballkonger

Kampbildet var akkurat som forventet: England, med sin flytende 3–5–2-formasjon, kontrollerte ballbesittelsen, mens Sverige lå lavt og kompakt i sin vanlige 4–4–2-formasjon.

Janne Anderssons menn lyktes en stund med sin hovedplan, altså å bure igjen bak og håpe på det beste, men etter en søvndyssende første halvtime tok England ledelsen ut av ingenting.

På kampens første corner serverte Ashley Young ballen på hodet til Harry Maguire, som kontant stanget inn sitt aller første landslagsmål. Scoringen var Englands åttende på dødball i dette mesterskapet–av totalt ti scoringer.

– Vi visste at vi kunne straffe de på dødball. Det blir ikke mye bedre enn dette. I dag var det viktigste å gå videre, sier mannen bak Englands første scoring, Harry Maguire.

De kunne scoret et mål i åpent spill før pause også, men Raheem Sterling gjorde som han ofte gjør, særlig iført landslagsdrakten: Alt riktig frem til avslutningsøyeblikket. Manchester City-stjernen blir inntil videre stående med smått forbløffende to landslagsmål på hele 42 kamper for England.

Mer utur for Berg

Svenskene virket så tannløse før pause, da de ikke var i nærheten av en halvsjanse engang, at man fikk inntrykk av at de ikke hadde flere gir igjen. Men VM har lært oss ikke å avskrive svenskene, og like etter pause kom signalet om at de gulkledde ikke var helt ferdige likevel.

VG-BØRSEN: Sverige–England SVERIGE (4–4–2): Robin Olsen–5

Emil Krafth–4

Victor Lindelöf–5

Andreas Granqvist–5

Ludwig Augustinsson–4

Viktor Claesson–4

Sebastian Larsson–5

Albin Ekdal–5

Emil Forsberg–4

Marcus Berg–4

Ola Toivonen–5 Sum 11 mann: 50 ENGLAND (3–5–2): Jordan Pickford–8 (Banens beste)

Kyle Walker–5

John Stones–5

Harry Maguire–7

Kieran Trippier–5

Dele Alli–6

Jordan Henderson–5

Jesse Lingard–5

Ashley Young–5

Raheem Sterling–4

Harry Kane–5 Sum 11 mann: 60 Sjanser: 3–3

Terningkast på kampen: 3

Dommervurdering: 6 Nederlandske Björn Kuipers gjorde en god figur i en kamp hvor han ikke måtte ta de aller tøffeste avgjørelsene. Vurdert av Yngve Gjerde

Marcus Berg hang høyt i luften og stanget ballen kraftfullt ned mot hjørnet, men Jordan Pickford var smidig og raskt nede med en meget god redning. Den utskjelte Berg, som senere i kampen skulle brenne en ny, stor mulighet, avslutter sitt VM med 15 avslutninger (alle fra innsiden av sekstenmeteren) og ingen mål.

– Vi møter et velorganisert lag, men vi har flere gode muligheter til å score. Hvis vi ikke klarer å sette sjansene, blir det vanskelig, sier en skuffet Janne Andersson etter kampen.

Mens Sverige sløste med sjansene, var engelskmennene nådeløst effektive med sine: Dele Alli, på bakerste stolpe etter et innlegg fra Jesse Lingard, kunne stå helt alene og styre ballen i mål med hodet.

Kampen kunne fått nytt liv like etterpå, men nok en gang manglet Sverige – denne gangen ved Viktor Claesson – presisjon i avslutningen, etter et praktfullt angrep. Men det var først og fremst Pickford, med sin andre avgjørende redning i kampen, som sørget for å hindre redusering.

Etter å ha blitt straffehelt mot Colombia sto Everton-keeperen nok en gang frem da laget trengte ham. Han og de andre engelske spillerne var umiddelbart borte hos fansen, hvor de både jublet og takket for støtten.

– Utrolig stolt

Samtidig lå de svenske spillerne strødd rundt omkring på gressteppet i Samara.

– Jeg kjenner en enorm stolthet over det vi har fått til, selv om det er tungt nå. England er tøffe å spille mot, og vi er ikke på det nivået vi har vært på tidligere i mesterskapet. Jeg er utrolig stolt, samtidig som dette er trist, sier Sveriges kaptein Andreas Granqvist, som nå skal hjem til sitt nyfødte barn.

Granqvist fikk spørsmål etter kampen på om dette var hans siste kamp for de gule og blå. Det ville han ikke svare på, men Aftonbladet hevder at han er ferdig på landslaget.

Mens svenskenes drøm er over i Russland, har England uansett to kamper igjen i VM. Nå venter Russland eller Kroatia i deres tredje VM-semifinale noensinne (1966 og 1990).

– Tror du at «football’s coming home»?

– Vi krysser fingrene for det, sier Maguire med et smil om munnen.

– Jeg håper det, svarer Jordan Pickford på samme spørsmål.