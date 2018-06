Egyptisk fotballekspert døde rett etter VM-nedturen mot Saudi-Arabia

Publisert: 26.06.18 10:54

FOTBALL 2018-06-26T08:54:09Z

Etter å ha sett Egypt gå på sitt tredje strake VM-tap, fikk TV-eksperten Abdel Rahim Mohamed hjerteinfarkt og døde.

Det kan ikke fastslås at hjerteinfarktet kom som en direkte konsekvens av Egypts VM-exit, men ifølge Aftonbladet hadde det blitt bemerket at Mohamed «så utmattet ut og dypt påvirket av» landslagets mislykkede VM.

Det som er sikkert, er at TV-eksperten, som har vært i trenerteamet til den egyptiske storklubben Zamalek, gikk bort på tragisk vis kort tid etter at Saudi-Arabia hadde påført Egypt nok et VM-tap. Og angivelig rett før han selv skulle levere en analyse av kampen på TV.

– Våre kondolanser til familien, skriver Zamalek på sine Facebook -sider.

Ifølge Arab News ble Mohamed dårlig i TV-studio etter at Saudi-Arabia scoret vinnermålet på overtid (Egypt tapte 1–2). Han ble sendt i all hast til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Egypt var med i sitt første VM siden 1990, men VM-exiten var et faktum allerede etter runde to av gruppespillet (tap mot Russland og Uruguay). Heller ikke i den siste kampen, mot Saudi-Arabia, kunne egypterne juble. Til tross for at Liverpools Mohamed Salah sendte laget i føringen på lekkert vis, slo Saudi-Arabia tilbake.

På overtid sørget Salem Al Dawsari for at Egypt må forlate VM i Russland med null poeng og 2–6 i målforskjell.