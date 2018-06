UTEN STJERNER: Andreas Granqvist og John Guidetti på den siste svenske treningen før skjebnekampen mot Mexico. Sverige har ingen stjerner, men en sterk lagånd. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

Svensk kommentator: – Før var Sverige Zlatans lag. Nå er det alles lag.

Publisert: 27.06.18 10:44

JEKATERINBURG (VG) Sverige spiller skjebnekamp mot Mexico med et lag som har stått tett sammensveiset i stormen de siste dagene. Hvordan hadde det vært med Zlatan Ibrahimovic i troppen?

– De løfter hverandre. Det er tommelen opp om noen har en feilpasning. Det er ikke den kjeftingen som var før, sier Anders Lindblad, kommentator i Svenska Dagbladet.

– Hadde det vært annerledes med Zlatan på laget?

– Kanskje. Det er et annet lag uten Zlatan. Med Zlatan var Sverige Zlatans lag. Nå er det alles lag, sier kommentatoren til VG.

Rasismehetsen mot Jimmy Durmaz og den tyske provokasjonen rundt den forrige VM-kampen har skapt bruduljer, men samtidig mener mange at Sverige har kommet styrket ut av det.

– Vi kjemper og kriger for hverandre både på og utenfor banen. Da Jimmy trengte styrke, stilte vi oss bak ham. Vi står opp for det vi mener er riktig, sier lagkapteinen Andreas Granqvist i møte med VM-pressen i Jekaterinburg.

Tilsynelatende skulle en tro at Zlatan Ibrahimovic hadde vært en styrke for Sverige inn i en skjebnekamp om avansement i VM. Men hverken spillerne, trener Janne Andersson eller media nevner Z med en eneste bokstav.

– Jeg tror aldri det var aktuelt. Og om Janne Andersen hadde ringt opp Zlatan, så vet vi heller ikke om han ville være med i VM, sier TV4-profilen Olof Lundh til VG på pressesenteret i Jekaterinburg.

– Janne har hele tiden vært klar på at Zlatan og andre spillere ga seg på landslaget etter EM. Hvis de var interessert i å komme tilbake, så skulle de ta kontakt. Men det er helt hypotetisk.

– Kunne et svensk VM-lag med Zlatan ha hatt det samme samholdet som dette laget?

– Det er et interessant spørsmål som ble mye debattert i Sverige i vår. Jeg tror ikke det, om ikke Zlatan hadde innsett at han er en annen spiller enn han var for to år siden. Siden den gang har han hatt en svært alvorlig skade og nettopp kommet tilbake på banen i USA, sier Olof Lundh.

– Det er et helt annet landslag i dag. En helt annen åpenhet. Ingen stjerner. Om Zlatan hadde tilpasset seg ... Det er vanskelig å si. Vi får aldri prøvd det.

Det samme svarer Aftonbladets fotballreporter Petra Thorén, men hun mener at dette ikke bare handler om Zlatan Ibrahimovic. Slik svarer hun når VG spør om det kunne ha vært det samme samholdet i et lag med Sverige mest kjente fotballspiller:

– Mange mener at det ikke ville være mulig, fordi Zlatans innvirkning er så stor, fordi han er så sterkt individ. Men jeg tror også det er et lederskapsspørsmål. Hvis Janne Andersson hadde vært der fra starten, så kunne det ha skapt en stemning der Zlatan underordnet seg – og det har han jo vist at han kan i enkelte klubblag.

– Da Zlatan forsvant, så begynte de å bygge et lag. Det var ikke jaget, men laget som var viktig. «Jaget» var Zlatan.

Thorén er overbevist om at det svenske lagets støtte til Jimmy Durmaz har vært bra.

– Det har gjort dem enda sterkere.

Anders Lindblad er enig:

– Jeg tror faktisk de kan hente ny energi ut fra dette. Vi ser hvordan de klemmer Jimmy på treningene. De står så godt sammen, sier Lindblad og mener at den mentale treneren Daniel Ekvall har vært viktig.

– Det manglet under Erik Hamrén. Det første Janne Andersson gjorde, var å hente Ekvall. Jeg har aldri sett et lag som er så sterke sammen.

Sverige må vinne mot Mexico for å gå videre.

– Vi skal gjøre alt vi kan. Og hvis vi går videre, så setter vi oss heller ikke ned og er fornøyde med det, sier Andreas Granqvist.

Olof Lundh i TV4 mener at utgangspunktet er bra:

– Selv om det var en stor skuffelse for Sverige da Tyskland vant 2–1 på overtid, så var det kanskje enda verre for Mexico. Uten tysk seier hadde de allerede vært videre. Nå vet de at 1–0 tap for Sverige kan bety at de er ute. Derfor er det på mange måter tyngre for meksikanerne enn for svenskene.