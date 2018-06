Hareide hyller «drengene» etter å ha ledet Danmark videre i VM: – De følger planen etter punkt og prikke

Publisert: 26.06.18 17:51 Oppdatert: 26.06.18 18:31

FOTBALL 2018-06-26T15:51:07Z

MOSKVA/OSLO (VG) (Danmark-Frankrike 0–0) Fem poeng i gruppe C var mer enn nok til å sende Åge Hareide (64) og hans danske drenger videre i VM. Veien videre ser imidlertid alt annet enn enkel ut.

Nå møter danskene førsteplassen fra gruppen som avgjøres i kveld – hvor Kroatia er den mest sannsynlige motstanderen. Frankrike møter sannsynligvis Argentina, Nigeria eller Island.

Den endelige avgjørelsen faller senere i kveld. Og Åge Hareide er forberedt på en ny, tøff kamp, dersom det er Kroatia som blir motstander i åttedelsfinalen.

– Vi får avvente rapporter på Kroatia fra speiderne våre, så får vi se hvilken strategi vi velger til den kampen. De er veldig gode. Jeg har sett kampene deres, og de ser sterke ut, sier Hareide.

– Det blir en tøff kamp, understreker han, og legger til at Danmark må være smarte, og ikke spille ut alle kortene på en gang.

Spillerbørs: Danmark - Frankrike

Danmark (4-3-3):

Kasper Schmeichel - 5

Henrik Dalsgaard - 5

Simon Kjær - 6

Andreas Christensen - 6

Jens Stryger Larsen - 5

Thomas Delaney - 6

Mathias Jørgensen - 4

Christian Eriksen - 6

Pione Sisto - 3

Andreas Cornelius - 6

Martin Braithwaite - 4 Innbytter:

Viktor Fischer - 5 Sum 11 mann: 57

Frankrike (4–2–3–1):

Steve Mandanda - 5

Djibril Sidibé - 6

Raphaël Varane - 7 (Banens beste)

Presnel Kimpembe - 6

Lucas Hernández - 4

N'Golo Kanté - 5

Stephen N'Zonzi - 6

Ousmane Dembélé - 4

Antoine Griezmann - 3

Thomas Lemar - 3

Olivier Giroud - 4 Innbytter:

Benjamin Mendy - 5 Sum 11 mann: 54 Sjanser: 1-1

Terningkast på kampen: 1

Dommervurdering: Sandro Ricci (Brasil) 6 - Gjør ingen feil, men har strengt tatt ingenting å gjøre heller. Kan neppe ha opplevd roligere kamp. Vurdert av Arilas Berg Ould-Saada og Yngve Gjerde

Hareide blir nå den andre nordmannen i tillegg til Egil «Drillo» Olsen som noensinne har ledet et lag i utslagsrunden i VM.

– Laget er det viktigste. Målet vårt var VM, og puljen vår var hardere enn mange trodde. Her spilte vi på resultat, og fikk god øving i det. Vi er veldig disiplinerte, sa Hareide på pressekonferansen VG var tilstede på etter kampen.

– Vi trengte bare ett poeng. Vi møtte ett av de beste lagene, og det hadde vært idiotisk av oss å åpne opp for dem. Og det var helt riktig av oss, la han til.

Avansementet aldri truet

Uavgjort ville uansett holde til 8-delsfinale for begge lag. Det bar kampen tidlig preg av.

Og ettersom Peru tok ledelsen allerede etter 18 minutter, da André Carrillo scoret på en flott volley, følte nok Hareide seg stadig tryggere der hans spaserte frem og tilbake utenfor innbytterbanken. Spesielt etter at meldingen om at Paulo Guerrero hadde satt inn 2–0 like etter pause , falt intensiteten i kampen.

De rundt 4000 danskene og kanskje litt flere franskmennene holdt dampen noenlunde oppe, men flertallet av russere og andre tilreisende måtte iverksette bølgen for å få noe særlig å juble over. Det forteller ikke rent lite om underholdningsverdien utpå det strøkne gressteppet.

– Vi ville ikke tape kampen. Frankrike er ekstremt gode på omstille, så vi fokuserte på å holde disiplinen. Det er god trening for «drengene», sa Hareide.

– Jeg vil takke også guttene for fantastisk innsats og disiplin. De er utrolig fine å jobbe med. De følger planen etter punkt og prikke, la han til.

Tre rop på straffer fra Danmark var førsteomgangens største diskusjonstema for øvrig. Først falt Martin Braithwaite etter fire minutter. Deretter ble Thomas Delaney skubbet i feltet av Djibril Sidibé midtveis i omgangen. Til slutt ble Christian Eriksen skvist mellom reservekeeper Steve Mandanda og Lucas Hernández etter et flott innlegg fra venstre.

Dommeren holdt fløyten unna munnen i alle tilfellene.

VMs første målløse oppgjør

Iført hvit skjorte og svart dressbukse kunne Hareide se at Kasper Schmeichel igjen gjorde et par solide redninger, men et fransk lag som hvilte stjerner som Paul Pogba og Kylian Mbappé, hadde begrenset å by på selv.

Det hele endte med at kampen vurderes til terningkast én på VG-børsen.

Pipekonsert fra tribunen til tross: Frankrike er videre som gruppevinner, mens Danmark er klare får 8-delsfinale som nummer to. Peru tok tredjeplassen i gruppen – Australia kom sist.

For Danmark og Hareides del er det fint å kunne ta med seg null tap i protokollen etter tre kamper i gruppespillet. Det ble først seier i deres åpningskamp mot Peru , før oppgjøret mot Australia endte med uavgjort .

Det samme gjorde som kjent tirsdagens oppgjør.

– Vi gjorde mer enn dem. Men de angriper ikke mot slutten av kampen, og vi hadde ikke tenkt til å jakte dem heller. Resultatet passer begge lag, sier Frankrike-sjef Didier Deschamps etter den målløse affæren.

Og for første gang i dette mesterskapet fikk vi et målløst oppgjør. Det tok 37 kamper før resultattavlen viste 0–0 ved full tid, og dette er nok en rekord som kan bli stående i lang tid.

Den forrige rekorden, på 26 strake VM-kamper med scoring, ble satt da Sveits arrangerte VM i 1954.