Tidligere Argentina-spiller tror Messi legger opp på landslaget

Publisert: 01.07.18 06:45

KAZAN (VG) Sist han opplevde en stor nedtur med Argentina, trakk Lionel Messi (31) seg fra landslaget. Hva skjer etter VM-fiaskoen?

– Jeg vet ærlig talt ikke hva som foregår i hodet hans nå. Vi får se om denne nedturen gjør at han legger opp, sier Argentina-legenden Roberto Ayala til VG.

Den tidligere midtstopperen spilte 115 landskamper for Argentina fra 1994 til 2007 og holder rekorden for antall kamper med kapteinsbindet for landet (63). Han var til stede Kazan Arena for å bivåne en maktesløs Lionel Messi i det som kanskje var 31-åringens siste sjanse på VM-gull. Og den aller siste landskampen?

Det tror Omar Da Fonseca, tidligere argentinsk landslagsspiller og PSG-spiss.

– Jeg tror ikke Messi kommer til å prioritere landslaget nå. Jeg tror han kommer til å forlate dem. I det minste tror jeg han tar en lengre pause, og så kan det jo alltid skje at han kommer tilbake en dag, men det virker usannsynlig for meg slik det ser ut nå, sier Da Fonseca til VG.

Hintet til exit

Etter kampslutt mot Frankrike ble Messi stående lenge midt på banen, med hoftefeste og en tankefull mine, mens han halvhjertet tok imot trøstende klemmer fra Paul Pogba og Kylian Mbappé. Landsmann Javier Mascherano prøvde seg også på en klem, men Messi ble bare stående, stiv som en stokk foran titusenvis av argentinske fans som var like lamslåtte som ham.

Han tenkte kanskje på de fire tapte finalene i landslagsdrakten: Én i 2014-VM og tre i Copa América. Kanskje tenkte han også på at han, etter totalt 756 minutters spill i VM-utslagsrunder gjennom karrieren, fortsatt ikke har klart å score et eneste mål.

Da han bommet på straffe i Copa América-finalen for to år siden, var han så såret at han trakk seg fra landslaget umiddelbart. Han kom etter hvert tilbake for å hjelpe Argentina til VM. Men før mesterskapet i Russland hintet han til at en nedtur kan føre til at han gir seg for godt: «Vi føler at dersom vi ikke vinner VM i Russland, så vil den eneste løsningen være å gi opp landslaget.»

– Laget jobber imot ham

Og under mesterskapet klarte landslagssjef Jorge Sampaoli aldri å finne riktig oppskrift for hvordan han kunne bruke verdens kanskje beste spiller best mulig.

– Du vil alltid ha Messi på laget ditt, men det er bedre å bruke ham i et system og med en idé bak, ikke legge alt ansvar på ham og forvente at han skal definere alt. Det har vært et dårlig VM for Messi, men det har først og fremst vært et dårlig VM for hele Argentina, sier Roberto Ayala til VG.

– Jeg synes synd på Messi, for det argentinske landslaget er latterlig. Det er ni spillere som står bak ham, han får ingen hjelp. Det kunne ikke ende på noen annen måte i VM. Laget jobber imot ham. I Barcelona har han endeløse muligheter rundt seg, men hvordan skal han lykkes på dette Argentina-laget, spør Omar Da Fonseca.

Javier Mascherano, mannen med flest landskamper i argentinsk historie, kunngjorde etter Frankrike-kampen at han legger opp på landslaget. Han ber Messi tenke seg nøye om før han avgjør fremtiden.

– Jeg håper Messi har lysten til å fortsette med landslaget, og jeg håper alle lar ham være i fred. Ingen andre har så stort press på seg. Messi må holde seg rolig, dra på ferie med familien og fortsette å spille fotball, sier Mascherano.