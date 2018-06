Utskjelte russere knuste Saudi-Arabia: – Har ikke ord

Publisert: 14.06.18 18:53

FOTBALL 2018-06-14T16:53:42Z

MOSKVA/OSLO (VG) (Russland – Saudi-Arabia 5-0) Vladimir Putin smilte. Russiske supportere smilte. Deres utskjelte landslag ga dem endelig noe å glede seg over. Det passet bra at det kom i VMs åpningskamp på hjemmebane.

– Jeg har ikke ord for mine følelser nå. Vi må ikke stoppe her. Hvis du slapper av, kan du bli utslått, sier den russiske innbytter-helten Denis Tsjerysjev der han satt på pressekonferansen og gliste fra øre til øre og svarte både på russisk og spansk.

– Jeg kunne ikke ha drømt om noe sånt, sier Villarreal-spilleren.

Med VMs dårligst FIFA -rangerte lag (nummer 70) Russland den starten de håpet på: 5–0. Det er den største seieren i en åpningskamp siden 1934.

Jurij Gazinskij sendte laget i ledelsen etter 12 minutter og så ble det 2–0 rett før pause da Aleksander Golovin - banens bestemann - gjorde et utsøkt forabeid og tredde ballen igjennom til innbytteren Denis Tsjerysjev, en av de få utenlandsspillende russerne. To av de saudiarabiske spillerne gikk på skuddfinten hans, og Tsjerysjev kunne løfte ballen opp i nettaket - og bli den første reserve i historien til å score i en åpningskamp i VM.

I 2. omgang scoret nok en gang en reserve: Artjom Dzjuba. Han hadde bare såvidt kommet på banen før han headet inn 3–0 - igjen var det Golovin som la inn.

Da jublet russerne rundt oss enda mer enn da Vladimir Putin åpnet verdensmesterskapet rett før avspark.

Den russiske presidenten satt på tribunen med FIFA-president Gianni Infantino ved sin side - og Saudi-Arabias kronprins Salman bortenfor. En mektig - og omdiskutert - trio. Putin slo ut med hendene og beklaget overfor Salman etter 3–0-målet.

På overtid dundret Tsjerysjev inn 4–0. Han limte ballen opp i krysset med utsiden av venstrebeinet. Da snudde landslagstrener Stanislav Tsjertsjesov seg endelig mot publikum og jublet.

– Jeg rakk ikke å tenke. Bare sparket og scoret, sier Tsjerysjev om praktmålet på pressekonferansen etterpå.

Russland rakk også 5–0 på overtid, denne gang på et flott skrudd frispark fra Aleksander Golovin, kampens «lirare».

Russlands siste seier kom så langt tilbake som den 7. oktober i fjor, da de slo Sør-Korea 4-2. Sør-Korea laget to selvmål. Siden den gang har de spilt syv kamper, tre har endt uavgjort og fire med tap.

– To lag som mest sannsynlig ikke vil karre seg videre fra gruppespillet. Egypt har en liten Messi i Salah, som vil hjelpe det laget masse, fastslo Steffen Iversen i VGTV-studio og sa nok det mange tenkte.

For Saudi-Arabia - nest dårligst FIFA-rangert i VM - ga aldri den motstanden som gjør at hverken russerne selv, eller vi, kan «friskmelde» Russland i VM.

– De spilte like dårlig som de har gjort de siste seks kampene, sier Saudi-Arabia-trener Juan Antonio Pizzi nådeløst om sine egne spillere.

Gamle Lenin stadion, oppført allerede i 1956, hovedarena i OL 1980 - og ombygd utallige ganger, nå Luzjniki, ga i hvert fall den stemningen som en VM-åpning fortjener. Den andelen av de 78 000 tilskuerne som heiet på Russland, viste å sette pris på sine ellers så utskjelte spillere.

Mannen bak mål nummer tre, Artjom Dzjuba, skjelte tidligere i uken ut russiske journalister for at de var så negative:

– Dere er som våre fiender, dundret spissen i en følelsesladet enetale.

For landslagstrener Stanislav Tsjertsjesov er seieren torsdag en god opptur etter at han har fått sammenhengende juling i offentligheten de siste månedene før VM.

Kveldens dårlige nyhet for Russland var at Alan Dzagoev måtte gå ut med skade i 1. omgang. Det russiske landslaget melder at det er en hamstringskade, og det er usikkert hvor lenge CSKA-spilleren blir ute.