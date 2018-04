FLERE STEG FORAN: Rosenborg og Kåre Ingebrigtsen har vært førende i kappløpet som Norges beste fotballag de siste sesongene. I bakgrunnen: Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Ingebrigtsen tror mest på Godset: – Må ha en som scorer 15-20 mål

Publisert: 18.04.18 07:48

BODØ (VG) Mens Rosenborg har hanglet seg gjennom store deler av seriestarten, har Molde vunnet fire av fem, og Brann er ubeseiret. Men Kåre Ingebrigtsen (52) trekker frem et annet lag med størst mulighet til å utfordre om seriegull.

Nemlig Strømsgodset – på grunn av Eliteseriens toppscorer.

– Det laget som skal være i toppen, må ha en som scorer 15-20 mål. Og akkurat nå ser det ut som det er Marcus Pedersen. Det er avgjørende, svarer Rosenborg-treneren på et spørsmål som egentlig handlet om hvem han anså som sterkest av RBK-rivalene Molde og Brann.

– Brann så veldig bra ut i Sarpsborg, de har funnet sin måte å spille på og er lojale. Molde har definitivt bra potensial og skal nå møte lagene som er antatt til å ligge lenger opp. Etter ti kamper får vi nok en klarere forståelse av hvor det er. Jeg synes fortsatt Strømsgodset ser bra ut, og Sarpsborg ser bra ut på sitt beste. Mange lag som er skumle for oss, påpeker Kåre Ingebrigtsen.

– Trenger en toppscorer

– Du løfter frem Godset litt?

– Ja. Du trenger en toppscorer, en som bøtter inn mål. Det er enormt viktig, og ofte det som tar lag frem. Det er derfor vi prøver å ha to av dem, sier Ingebrigtsen – og sikter til Alexander Søderlund, matchvinneren i blåmandagskampen mot Glimt , og lagets store stjerne og fjorårstoppscorer Nicklas Bendtner.

I avgangshallen før Rosenborg reiser fra Bodø, byen der han bodde som Glimt-trener fra 2008 til 2011, avlegger han en «tilstandsrapport» på Rosenborgs seriestart overfor VG .

Ingebrigtsen har kalt det «sin tøffeste periode» siden han overtok Rosenborg i juli 2014, han vedgår at spillet må bli mye mer direkte og mindre på tvers, han lytter helst til seg selv når det kommer forslag om å sette Søderlund på kanten og Bendtner tilbake i midten , og uansett får begge trolig fri i torsdagens cupkamp mot bydelsklubben Trygg/Lade.

Istedet matches spisstalentet Erik Botheim (18) fra Oslo, og allerede søndag igjen venter Start på Lerkendal.

– Dårligere spillemessig i fjor

– Vi skulle gjerne hatt litt flere poeng. I fjor var vi klart dårligere spillemessig i starten, men tok flere poeng. Ranet med oss poeng i starten og var dårlig frem til godt ut i mai. Vi må stabilisere oss nærmere nivået vi viste mot Molde.

– Så er det utopi å tro at vi hver kamp skal dundre på og rundspille alle lag. Det har vi aldri trodd og aldri opplevd selv, heller. Det viktige er å bikke jevne kamper i din favør, som mot Glimt. Det gjorde vi ikke mot Sarpsborg, Odd og Kristiansund, summerer Ingebrigtsen.

– Er det vanskeligere å trene en gjeng som knapt hadde vunnet noe – slik det var da du tok over i 2014 – kontra en gjeng som har vunnet masse?

– Det blir andre utfordringer for oss. Omgivelsene forventer at vi skal vinne og vinne hver kamp med store sifre og klar margin. Vi vet at vi er blitt seriemestere hvert år ikke fordi vi har rundspilt alle lag. Det har vært jevnt, så har vi hatt de beste ferdighetene til å avgjøre de fleste kampene.

– Eliteserien er fryktelig jevn, men når folk snakker om det, sier de «se på budsjettet». Skulle vi sett på budsjettene, hadde vi aldri vært i Europa. Det er jo derfor vi elsker fotball. Du tar ikke med pengene ut på banen, sier Kåre Ingebrigtsen.

– Det er argumenter mot Rosenborg du blir lei av å høre?

– Ja, i hvert fall av gamle kolleger som har holdt på med fotball selv i lang tid. Alle som har vært i fotballen, skjønner de at det ikke er sånn de fungerer. Da Rosenborg ikke vant fra 2010 til 2015, hva var det da? Rosenborg har spilt seg til enhver krone, har ikke fått en krone av noen. Det er forferdelig oppbrukt. Folk bruker det som en unnskyldning for seg selv, sier 52-åringen – uten å ville navngi spesifikt.

Når VG spør om det blant annet er Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal han sikter til, sier han:

– Kjetil er flink til å bruke det. Jeg vet ikke hvorfor. Du får spørre ham. Vi vet det er sånn, og forhåpentligvis endrer det seg ikke. For vi har tenkt til å spille inn mer penger, gliser Kåre Ingebrigtsen.

Rekdal: Ikke kritisert Rosenborg for ressursbruk

Til det siste melder Rekdal selv til VG:

– Jeg tror de fleste mener at Rosenborg har de beste ressursene og beste forutsetningene til å vinne. Det har de gjort tre år på rad, det kan du ikke kritisere dem for. Så de har ikke mislykkes, men du forventer kanskje litt mer «glamour», for å sette det litt på spissen. Det er et lag som er forventet å være klart best. De vinner mot Glimt, men de kommer ikke til å vinne så mange kamper som de har ambisjoner om hvis dette er nivået de skal spille på, sier Eurosport-eksperten, som var til stede på Aspmyra mandag kveld.

Han avviser at han har dratt «pengekortet» mot Rosenborg i klubbens høyst varierende sesongstart.

– Jeg har ikke sagt at ressursbruken der er dårlig. Da har han bommet litt ut fra hva jeg mener. Og jeg har skrytt mye av Rosenborg når de har vært gode, hevder Kjetil Rekdal.