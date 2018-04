Hevder Spurs planlegger stjerneryddesjau for å få inn milliarder

Publisert: 30.04.18 15:57

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-30T13:57:02Z

Mauricio Pochettino skal være villig til å la fire av klubbens stjerner gå for å hente nye spillere foran neste sesong.

• Her er mandagens oddstips

Det melder Daily Mail . Den britiske tabloidavisen skriver at Danny Rose (27), Toby Alderweireld (29), Mousa Dembélé (30) og Victor Wanyana (26) alle skal være «til salgs» for den rette summen.

Totalt håper Pochettinho og Tottenham å få inn 170 mill. pund, eller nesten 1,9 milliarder norske kroner, som kan investeres i nye spillere.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!

Rose, Alderweireld og Dembélé verdsettes alle til 50 millioner pund, mens Wanyama, som bare har ett år igjen av kontrakten, skal få lov til å gå for 20.

Vidar Edell, leder i den norske suppoerterklubben Tottenhams venner , føler seg sikker på at Alderweireld og Rose går, men er mer usikker på om Dembélé og Wanyama forlater klubben til sommeren.

– De som selges, må erstattes. Og så trenger vi en ny på flanken og en ny back up-spiss. Sistnevnte er obligatorisk, sier han, og synes at Fernando Llorente ikke har levert som forventet.

– Men det er ingen spisser som synes det er kult å starte på benken (Harry Kane er det soleklare førstevalget på topp), så jeg vet ikke helt hvem det skal være, fortsetter Edell.

– Hvem er drømmekjøpet?

– Hm, kanskje Ryan Sessegnon, svarer supporterklubblederen etter noe betenkningstid.

Den 17 år gamle kantspilleren har hatt en sesong over all forventning med sitt Fulham. 2000-årgangen har 15 mål på 44 kamper i Championship og har vært en sterk bidragsyter til at Stefan Johansen & Co. nå kjemper om direkte opprykk.

– Han har det vært snakk om lenge, og han håper jeg på. Det virker som en spiller som passer oss veldig bra, sier Edell.

VGs tips: Storseier til Spurs

Det er dags for at Tottenham slår tilbake etter noen skuffende resultater, tror vi, og det som gjenstår denne våren er å grabbe 4.-plassen som gir Champions League-spill. Ettersom Chelsea bare er fem poeng bak, er Tottenham bare nødt til å komme seg på vinnersporet igjen.

Watford står med 38 poeng, og skal være klare for en ny PL-sesong. Bra jobbet det, selvfølgelig, men de har ikke imponert oss med spillet sitt. Flyt: 0-2-5. Og på bortebane har ikke laget scoret i noen av sine syv siste. Opp mot ti mann er uaktuelle for spill.

Vi lander på at Spurs vinner med tre eller flere til 2,10 i odds . Spillstopp er 20.55, og kampen kan du se på TV 2 Sport Premium.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.