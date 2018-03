BLIR UNNET SUKSESS: RBK-trener Kåre Ingebrigtsen liker svarene fra en ny undersøkelse. Her på Åråsen i forbindelse med mandagens medietreff. Foto: Gøran Bohlin/VG

Massiv RBK-støtte fra rivalene: – Jeg er fantastisk fornøyd

Publisert: 11.03.18 13:30

LILLESTRØM (VG) I hvilken grad konkurrenter unner trippelmester Rosenborg europeisk suksess, har lenge vært omdiskutert. I en undersøkelse VG har gjort med NISO, svarer nå hele 95,9 prosent av de spurte spillerne at det er bra for norsk fotball om trønderne kommer seg til Champions League.

– Jeg er fantastisk fornøyd med det. Det viser at spillerne tenker på norsk fotball. Uansett klubb, er det bra at Norge har lag som er med i Europa. Vi skal gjerne spille Champions League og ha flere lag i Europa League. Det vil øke kvaliteten på Eliteserien, forteller RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til VG under et pressetreff på Åråsen stadion i forbindelse med helgens seriestart.

52-åringen har brukt de tre siste sesongene på å gjenreise Rosenborg som Norges fotball-flaggskip. Tre strake seriemesterskap, to cuptriumfer og gruppespill i Europa League er det sportslige beviset på hvittrøyenes enorme dominans. Samtidig utgjør 2017-inntektene på over 300 millioner kroner et historisk sterkt resultat.

– Det er jo positivt

De økonomiske musklene gir dem en gunstig mulighet til å beholde hegemoniet. Selv om nye UEFA-regler har gjort det vanskeligere for den regjerende seriemesteren å kvalifisere seg til Champions League , er det lenge siden troppen var bedre rustet for å klare det.

– Muligheten er der, selv om de gjør den mindre og mindre. Vi må ha full klaff med trekning og prestasjon, men vi viste i fjor at vi har noe der å gjøre. Vi slo ut Ajax og var nære ved å gjøre det samme med Celtic, sier Ingebrigtsen i dialog med VGs journalist i enden av en mørk gang på Åråsen.

– Hva tenker du det vil bety for styrkeforholdet i Eliteserien med tanke på at dere fra før fremstår som en så klar «nummer én»-klubb?

– Det er jo positivt. Det vil si at de andre har noe å strekke seg etter. Molde var bedre enn oss en periode. Det gjorde at vi måtte ta noen grep, for vi hadde noe å strekke oss etter. Så hvis du bruker situasjonen riktig, er det bra. Men hvis de andre klubbene setter seg ned og sier at de ikke har sjans til å ta oss igjen, da har du ikke sjans. Men for dem som bruker det riktig, tror jeg det er kjempebra.

Det er 95,9 prosent av 98 respondere spillere på det aktuelle spørsmålet i undersøkelsen langt på vei enige i.

– Det skaper blest rundt norsk fotball, så det vil ikke være dumt. Men etter det jeg forstår, blir det «jæklig» vanskelig å kvalifisere seg til Champions League for egentlig alle lag som ikke er fra de store nasjonene i Europa, sier FK Haugesund-profil Christian Grindheim til VG i motsatt ende av den lange korridoren som binder Åråsens VIP-område sammen.

Ambivalent Solskjær

Der befinner også Ole Gunnar Solskjær seg. Som manager for erkerival og fjorårets serietoer Molde, er det tydelig at «RBK til Champions League»-bildet inneholder noen flere nyanser for ham.

– Ønsker du at Rosenborg går til Champions League?

Solskjær smiler.

– Nå så jeg at det bare blir vanskeligere og vanskeligere å komme seg inn dit. De viste i Europa League i fjor at det nok var det riktige nivået for dem da. Hvis de kommer seg til Champions League-gruppespillet i år … Jeg er heller ikke en av dem som sier at det er veldig, veldig bra for norsk fotball at vi kommer til gruppespillet i Europa League. For hvis vi gjør det og Rosenborg kommer til gruppespillet i Champions League, er det nesten utelukkende positivt for oss som klubber. Det har ikke så veldig stor effekt på resten av norsk fotball, tror jeg.

– Men ønsker du at Rosenborg kommer seg til Champions League, eller håper du helst at de ikke klarer det?

– Hva Rosenborg gjør er egentlig ikke så interessant for oss. Klarer de det, ønsker vi dem lykke til. Gjør de det ikke … Det er enkelte ganger når du får europacup i midtuken at du kan miste poeng i serien. Det har vi fått merke i Molde. Men nei, jeg konsentrer meg om mitt lag. Rosenborg er nok klare for å gå et steg videre, det må vi si etter det de har gjort de tre siste årene.

– Kan dere utfordre Rosenborg om serietittelen i år?

– Vi må bare ha fremgang, så får vi se om det er bra nok. Vi vet at vi ikke hadde en toppsesong i fjor, men at vi likevel ble nummer to og knappet innpå forspranget ganske mye. Vi var 24 poeng bak dem i 2016, syv poeng i fjor, sier Solskjær til VG.

Brann-sjefens Søderlund-innrømmelse

Foran den kommende sesongen har Brann ønsket å forsterke seg. Til VG forteller trener Lars Arne Nilsen at han tidlig så på muligheten for å hente Alexander Søderlund fra franske Saint-Étienne til Bergen, men at klubben da fikk oppleve Rosenborgs muskelkraft i praksis.

– Vi prøvde på Søderlund, men vi hadde ikke sjans da Rosenborg kom på banen. Det var en type jeg kunne tenkt meg, men vi var ikke i nærheten da vi fikk det økonomiske bildet. Søderlund var jo en spiss som vi visste var på vei hjem. Og vi tenkte at Rosenborg ikke ville hente ham, for de hadde jo Bendtner, men det gjorde de. Sånn ble det, konstaterer Nilsen overfor VG.

– Ønsker du, som majoriteten av spillerne, at Rosenborg tar seg til Champions League?

– Jeg er delt med tanke på det. For norsk fotball er det veldig viktig at de går videre, men for oss som prøver å ta dem igjen, er det ikke like bra.

– Hvordan ser du for deg utviklingen i styrkeforholdet mellom Rosenborg og dere som er blant de nærmeste utfordrerne?

– Vi må være bedre enn dem på det som ikke koster penger. Hvis vi jakter en Søderlund, men de henter ham samtidig som de har Bendtner fra før, sier det seg selv at det er tøft å ta dem igjen. Vi må vente på at de slakker av litt og gjør noen feil valg. Det er mye som kan skje i fotball. Får de en André Hansen og en Mike Jensen skadet, vil også de merke det, sier Nilsen og fortsetter:

– Fotball er sånn at du kan vinne selv om du ikke har mest penger. Det skal veldig mye til for at vi tar dem i løpet av de nærmeste årene, men vi jobber først og fremst med oss selv for å bli en toppklubb. Det betyr at vi må være blant topp fem hvert år. Da bygger du sakte, men sikkert en sunn økonomi. Vi må jobbe med å utvikle treningskulturen og spillerne våre. Vi må jobbe steinhardt. Vi må være bedre enn dem på de tingene. Og det er mulig.

Fakta Lørdag: Ranheim-Brann (utsatt) Søndag: Strømsgodset-Stabæk (18.00), Bodø/Glimt-Lillestrøm (18.00) , Molde-Sandefjord (18.00), Odd-FKH (18.00) , Start-TIL (18.00), Sarpsborg 08-RBK (20.00) . Mandag: KBK-VIF (19.00).

Skulleruds vurdering

I Drammen har Tor Ole Skullerud brukt det siste året på å sette sammen det som tilsynelatende er en av eliteseriens mest fryktinngytende tropper. Med bare dager igjen til ligapremieren snakker flere av de andre lagenes trenere og spillere om Strømsgodset som en av de største medaljekandidatene.

Men selv om sist sesongs firer fremstår som en av klubbene som er nærmest å gi RBK kamp om tittelen, håper Skullerud at trønderne opplever suksess i Europa. Det er med visshet om at det vil medføre nye gigantinntekter som vil kunne forsterke dem ytterligere rent sportslig.

– Det er bra for produktet norsk fotball at vi får et lokomotiv som går foran, at noen viser at det er mulig. Så er det slik at hvis de går inn i Champions League med alle mulighetene som ligger der, vil det skape avstand. Men jeg er opptatt av toppen av norsk fotball, inkludert landslaget. Hvis vi skal få sving på de tingene der, mener jeg det er nødvendig at vi får til, kanskje først og fremst Europa League, men også Champions League. Flest mulig lag må dytte mot det, sier Skullerud til VG.

Det synspunktet deler LSK-trener Arne Erlandsen.

– Jeg håper at norske lag gjør det godt i Europa. Det bidrar til at landslaget også kan gjøre det bra og at norsk fotball utvikler seg. Det er bra for alle involverte, sier Lillestrøm-sjefen til VG.

INFO OM UNDERSØKELSEN: For åttende året på rad har VG, i samarbeid med spillerforeningen NISO, gjennomført en spørreundersøkelse blant spillerne i Eliteserien ved hjelp av programmet SurveyXact. Undersøkelsen er sendt til 371 spillere med kjent telefonnummer eller epostadresse. Av disse har 121 besvart undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 32,5. Antall svar varierer fra spørsmål til spørsmål.