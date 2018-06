NY SJEF: Fernando Hierro skal lede det spanske landslaget i VM. Foto: Pavel Golovkin / TT NYHETSBYRÅN

Offisielt: Fernando Hierro blir Spanias nye landslagssjef

Real Madrid-legenden Fernando Hierro (50) leder det spanske landslaget i VM.

De første meldingene fra spanske medier gikk ut på at det var Alberto Celades som ville ta over, men kort tid etter bekrefter Det spanske fotballforbundet at det er Fernando Hierro som vil lede det spanske landslaget.

Tidslinje 7. juni: Spania ankommer Krasnodar, der de skal lade opp til VM i Russland. 9. juni: Julen Lopetegui leder Spania til seier i VM-generalprøven mot Tunisia. Han statistikk med landslaget er 14–6–0, og Spania er i rute til sommerens VM. 12. juni: Nærmest ut av det blå annonserer Real Madrid sin nye trener: Julen Lopetegui skal overta hovedstadslaget etter at han har gjort sitt med Spania i VM. 13. juni klokken 10.30: Fullt kaos i den spanske leiren. Pressekonferansen som skulle begynne 10.30 utsettes én time. 13. juni klokken 11.30: Ingen har dukket opp på pressekonferansen. Den utsettes ytterligere. 13. juni klokken 12.01: Ytterligere en halvtime forsinket dukker president i Det spanske fotballforbundet, Luis Rubiales, opp. Lopetegui er ikke å se, og sekunder senere bekrefter Rubiales at Spania står uten landslagssjef. 13. juni klokken 13.53: Fernando Hierro blir bekreftet som Lopeteguis arvtager. Han kommer fra en stilling som sportsdirektør i forbudet. 14. juni klokken 17.00: VM sparkes i gang, Russland tar imot Saudi-Arabia i åpningskampen. 15. juni klokken 20.00: Spania VM-åpner mot Portugal. Iran og Marokko er de to andre lagene i gruppen.

Hierro, som har 89 kamper for Spania, får ansvaret som hovedtrener, og får med seg Alberto Celades som assistent.

Han dro opprinnelig til Russland som sportsdirektør i det spanske fotballforbundet, men etter Julen Lopeteguis kontroversielle sparking, har Hierro fått ansvaret.

Deres første utfordring, er å lede laget fra en alt annet enn ideell VM-oppladning til deres første gruppespillskamp fredag klokken 20.00, hvor de møter Portugal.

Iran og Marokko er de to øvrige lagene i gruppe B.

Viasat-ekspert på spansk fotball, Petter Veland, sier Spania er tjent med å forandre så lite som mulig.

– Mitt utgangspunkt er at det virker ulogisk å hente utenfra. Jeg tror Spania tjener på å forandre så lite som mulig, som Celades eller Hierro, sa han til VG rett etter at Lopetegui-sparkingen var et faktum.

– De bør finne en som legger en blåkopi av det han (Lopetegui) har gjort. Begynner man å hente inn en som skal forandre på systemet, begynner det å bli problematisk, sier Trond Johannessen, VG-journalist med internasjonal fotball som fagfelt.

Han mener at Lopetegui-avskjeden er «en av de mest dramatiske avgjørelsene i VM-historien », men synes ikke man skal stryke Spania som gullkandidat av den grunn.

– Alle tips om at Spania vinner VM, kan ikke dyttes under teppet. Det er mulig sjansene blir noe mindre, det som har skjedd er selvfølgelig negativt, men Spania er så gode at jeg ikke tror det blir helt krise. Spillerne er såpass rutinerte. De vet at de er der for å kjempe for Spania, sier Johannessen, som selv skal til Russland under VM.