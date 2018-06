Krig om poengene i Bergen: – Må være mer målkåte

BRANN STADION/OSLO (VG) (Brann - Vålerenga 0–0) Lars Arne Nilsen (54) mener det var viktig ikke å tape mot Vålerenga. Brann-kaptein Vito Wormgoor (29) savnet et Brann-lag som var mer målkåte.

– Vi spiller hjemme, så jeg er ikke fornøyd med ett poeng, sier Brann-kapteinen til VG etter 0–0-kampen mot Vålerenga.

Det ble en krig på gressmatta i Bergen hvor begge lag lå tett og kompakt gjennom nitti minutter. Brann skapte flest målsjanser, men Vålerenga kunne kapret tre poeng da Sam Johnson var alene gjennom på overtid av oppgjøret.

– Ettersom at vi kunne tapt alle poengene, så må vi jo på en måte være fornøyde med poeng. Vålerenga gjorde det vanskelig for oss, men vi må få til mer offensivt enn vi gjorde i dag. Vi må nok være enda mer «målkåte» hvis vi skal få til det, sier Wormgoor.

Kjempet seg til blods

Brann-kapteinen var som vanlig en solid bauta i bergensernes midtforsvar søndag kveld.

Etter en drøy time fikk han en albue i ansiktet i en duell med Sam Johnson og måtte putte to store bomullsbiter i hvert nesebor for å stoppe blødningen fra nesen.

Kapteinen kjempet videre og sørget for at bergenserne til slutt stod igjen med et poeng.

– Publikum vil ha mål og på hjemmebane vil vi vinne. Samtidig så er det viktig for oss ikke å tape denne kampen. Vi må holde avstanden til de som er bak oss, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen.

Deila: – Ingen gjør «juniorfeil»

54-åringen er fornøyd med det defensive og roser Vålerenga for det han mener var en god 0–0-kamp mellom to solide lag.

– Hvis et lag skulle vunnet, så var vi kanskje hakket bedre enn dem. Vi får vel ikke mer enn vi fortjener. Vi scorer ikke på sjansene våre, sier Brann-treneren.

I Vålerenga-leiren var de fornøyde med å ta med seg et poeng hjem etter krigen på gressmatten på Brann Stadion.

– Noen ganger er det dørgende kjedelig med 0–0-kamper, men i dag ser jeg to lag som vil score. Vi forsøker å presse hverandre på forskjellige måter, men alt ble nullet ut til slutt. Det er ingen som gjør dumme «juniorfeil», sier Vålerenga-trener Ronny Deila til VG.

VIF droppet trening på gress: – Ser ingen grunn

For Oslo-klubben ble det årets andre kamp på gress i Eliteserien denne sesongen.

Likevel valgte Deila ikke å gjennomføre noen treningsøkter på gress før møtet med serielederen.

– Vi ser ikke noen grunn til det. Jeg har vært trener i ti år og har prøvd alt fra å trene én gang i uken på gress til å trene hele uken. Det viser at det ikke har noen ting å si, sier Vålerenga-treneren.

Han får støtte av Daniel Fredheim Holm, som virkelig koste seg med å få spille på ordentlig naturgress.

– Den banen her er helt fantastisk. For meg som er vant til å spille på gress, så var det veldig deilig, sier 32-åringen og smiler.

– Det var som å spille på en kunstgressbane, bare enda litt deiligere.

Brann ut i hundre

Brann satte presset fra start på eget gress og etter bare tre minutter kunne det stått 1–0 på Brann Stadion.

Fredrik Haugen prikket et hjørnespark på hodet til Gilbert Koomson som steg helt alene til værs, men headingen ble for upresis og snek seg utenfor den lengste stolpen.

Drøye ti minutter senere plukket Ruben Kristiansen opp en klarering på 16–17-meter og klinket til, men Adam Larsen Kwarasey fikk slått til hjørnespark.

Pipekonsert mot Finne

Hjemmelaget dominerte i åpningen, men Vålerenga var langt fra ufarlige.

Etter et drøyt kvarter havnet en klarering i beina på Bård Finne på rundt 16 meter. 23-åringen klinket til, men Branns sisteskanse strakk seg så lang han var og fikk slått unna.

Det var ikke vanskelig å høre når Finne hadde ballen. Hjemmefansen leverte en massiv pipekonsert hver gang eks-Brann-spilleren var involvert i spillet.

Det utviklet seg til en jevnspilt affære med litt lavere tempo utover i den første omgangen, men Brann skapte likevel flere farligheter.

Nære Carvalho-selvmål

Fredrik Haugen slo et lavt innlegg fra høyresiden inn mot feltet og VIF-stopper Felipe Carvalho feilbereget i klareringen.

Ballen traff uruguayaneren på leggen og gikk i stolpen. Der var det nok mange med Vålerenga-hjerte som holdt pusten noen sekunder.

Og nære var Brann igjen like før pause. En corner slås inn i feltet og det blir totalt kaos før ballen havner rett foran Vito Wormgoor på tre meter. Utrolig nok klarte Brann-kapteinen ikke å få dyttet ballen i nettet.

Det klarte ingen andre heller og «Supersøndag» endte med 0–0 på Brann Stadion.