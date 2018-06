Kristoffer Løkberg avgjorde «medaljekampen» mot Sarpsborg 08. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Ranheim-oppskriften: – Vi jakter tre poeng, så får vi heller drite oss ut én gang

Erik Eikebrokk

Publisert: 11.06.18 14:48

FOTBALL 2018-06-11T12:48:31Z

RANHEIM (VG) (Ranheim-Sarpsborg 08 2–1) At Ranheim kommer tilbake og tar poeng etter å ha ligget under, begynner å bli mer regelen enn unntaket. Etter seieren over en ny medaljekandidat, forklarer tre av heltene hvordan det er mulig.

For femte gang denne sesongen kom Eliteseriens mestscorende lag tilbake og sikret seg poeng. Ranheim-spiss Michael Karlsen og midtbanespiller Kristoffer Løkberg scoret hvert sitt mål, og førte Svein Maalens nyopprykkede mirakelmenn opp til andreplass på tabellen.

– Det er ikke en mal vi ønsker oss. Vi har jobbet ganske mye med det inn mot denne kampen, for å få en bedre start, for vi har hatt noen kamper nå der vi har vært litt slappe fra start, sier Ranheim-trener Svein Maalen, til VG.

I en sjansefattig første omgang var det bortelaget som kom til den eneste store sjansen. Ole Jørgen Halvorsens avslutning var det eneste skuddet på mål i første omgang, men nok til at bortelaget ledet.

– Man får ikke kjeftet noen gode

Maalen avviser at han var skuffet da han gikk til pause med 0–1.

– Det høres litt ut som vi burde vært det, med tanke på spørsmålene fra pressen, men vi var ikke det. Vi opplevde at vi gikk inn til pause etter en brukbar forestilling, og med veldig tro på at dette kunne vi vinne.

Selv om laget ikke hadde produsert noen store sjanser, og lå under ved pause, benekter matchvinner Løkberg at det var noen form for misstemning i hjemmegarderoben.

– Vi greide å få med oss en god avslutning på første omgang og en positiv følelse inn i pausen. Der hadde vi en konstruktiv prat mellom trenere og spillere. Man kommer ikke langt med å kjefte på folk. Man får ikke kjeftet noen gode. Vi spiste oss sakte, men sikkert inn i kampen, og vant fortjent til slutt.

– Hva snakket dere om?

– Vi ble enige om at vi oftere måtte løfte mot «Micke» for å få laget ut av eget forsvar. I tillegg så vi at hvis vi greide å få til tre-fire trekk i laget, så la de seg lavere. Og det har vi blitt ganske gode til etter hvert, å spille mot lag som legger seg lavt.

«MirakelMaalen»

– Og etter utligningen var det bare én ting som gjaldt?

– Du ser jo hva som skjer når vi utligner. Vi løper etter ballen for å sette igang fort. På hjemmebane skal vi vinne. Vi jakter tre poeng vi, så får vi heller drite oss ut én gang, men vi går alltid etter tre poeng på hjemmebane, sier Løkberg.

Han som var ansvaret for «mirakelmaalen» samtykker i det Løkberg sier.

– Jeg syns vi har klart å utvikle spillet utover sesongen. Vi møter motstandere nå som er bedre forberedt. At vi likevel tar poeng og vinner, tyder på at vi har utviklet oss, sier Maalen.

– Hva har dere blitt bedre på?

– Å variere spillet mer, og at vi iblant må slå langt, bak motstanderens forsvar og krige om ballen. I hvert fall når de legger opp et slikt motspill med høyt press; så da må vi ha motgrep til det. Sarpsborg var godt forberedt, og skulle gå høyt og bryte, slik mange andre har prøvd på.

Innsats og tæl

Tidligere har både Sandefjord, Rosenborg, Odd og Molde hatt lignende grep på Ranheim, som det sarpingene hadde, men hver gang har Maalens spillere kjempet seg tilbake, og tatt poeng.

Straffeskytter Karlsen var et eneste stort, selvsikkert glis etter nok en seier.

– Det er ingen lag som klarer å presse oss høyt i en hel kamp. Odd og Molde klarte det i én omgang, men så blir det vanskelig for dem. Vi blir ikke stressa av å ligge under. Nøkkelen er at vi fortsetter å spille, med innsats og tæl. Premissene blir litt enklere når motstanderen blir litt trøtt og legger seg litt ned.

Blør for hverandre

I forkant av straffesparket som førte til 1–1, hadde en tent Karlsen først misset på én god sjanse, for så å havne i blokka til dommer Kjensli.

– Jeg var ikke sint på dommeren, men jeg tok unna Ranheim-spilleren som lå nede etter å ha taklet keeperen. Jeg skulle bare få han unna. Det var et billig gult kort, men jeg står opp for kompisene mine, og da kan sånt skje.

– Er det dét som er Ranheim-modellen, å ofre seg for hverandre?

– Det er slik det er, vi blør for hverandre. Hvis en kompis ligger nede, så kommer andre til. Det er det som kjennetegner oss, og det har fungert bra hittil, har det ikke?