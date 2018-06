Kristoffer Løkberg avgjorde medaljekampen i fjæra. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Ranheims radarpar gjorde det igjen!

Erik Eikebrokk

Publisert: 10.06.18 19:54 Oppdatert: 10.06.18 20:06

FOTBALL 2018-06-10T17:54:00Z

RANHEIM (VG) (Ranheim-Sarpsborg 08 2–1) Eliteseriens to mestscorende lag nøytraliserte hverandres offensivt, og leverte sjansefattige 70 minutter i fjæra. Så våknet Michael Karlsen og Kristoffer Løkberg.

Nok en gang slo Ranheim tilbake etter å ha ligget under. Ole Jørgen Halvorsen førte bortelaget Sarpsborg i ledelsen etter kvarteret, men etter å ha brukt resten av første omgang til å hente seg inn igjen, var hjemmelaget det førende laget kampen ut.

Ranheim hevet seg betraktelig i andre omgang, og da Michael Karlsen banket inn utligningen på straffespark tjue minutter før slutt, var det hjemmelaget som var det klart førende laget.

To minutter før slutt falt avgjørelsen. Sarpsborg-spiss Patrick Mortensen headet vekk Daniel Kvandes corner, men ikke lenger enn til Kristoffer Løkberg, som hamret ballen i mål på halv volley fra 18 meter.

– Vi gir litt faen

2–1 og dermed tre poeng som igjen fører laget forbi Rosenborg - som møter Tromsø mandag - og opp på annenplass på tabellen.

Kristoffer Løkberg var naturligvis strålende fornøyd med seieren mot østfoldingene. Han kaller den andre omgangen Ranheim leverte for «klasse» og sin egen matchavgjørende scoring for «magisk». Han fikk også spørsmål av Eurosport om hvorfor Ranheim så ofte har kommet tilbake når de har ligget under.

- Vi gir litt faen, egentlig, svarer han - og utdyper det ved å påpeke at de er godt trent og de er i Eliteserien for å nyte det. «Da må vi bruke hvert minutt vi kan og ikke grave oss ned hvis vi kommer under», sier han.

Også Ranheim-trener Svein Maalen var en stolt mann.

- Vi er et sterkt kollektiv. Vi vet hva vi skal gjøre når vi har ballen. Vi maler motstanderne i stykker. Det er en jevn kamp. Men det er mentalt sterkt å komme tilbake igjen mot et av lagene det er vanskeligst å hente inn en ledelse på, sier Maalen til Eurosport.

Se alle kampene i Eliteserien direkte på Eurosport Player (redaksjonelt samarbeid).

Formlag

Før kampen var Ranheim og Sarpsborg de to mestscorende lagene i Eliteserien etter tolv runder. Men ute på matta var det lite, eller ingenting, som bekreftet den statistikken fra start av.

Bortelaget kom klart best igang, og da Sarpsborg-ving Halvorsen skjøt bortelaget i ledelsen etter kvarteret spilt, var det fortjent nok etter innsatsen å dømme.

Før avspark ville ikke Sarpsborg-trener Geir Bakke si mye om hvilke taktiske endringer han hadde gjort før kampen, men at laget startet med bare én spiss, tydet på at noe annerledes var i gjære.

Bakkes mannskap varierte mellom høyt og lavt press, og mellom noe som formasjonsmessig så ut som 4–1–4–1 eller 4–3–3. Taktikken så ut til å fungere, for Ranheim måtte vente 45 minutter på sin første gode sjanse, men Erik Tønnes hoppende sykkelspark fra god posisjon, trillet utenfor Sarpsborg-målet.

Sølvjag

Det var to av Eliteseriens formlag som møttes til «medaljekamp» på Extra arena, i Ranheimsfjæra. Hjemmelaget Ranheim hadde vunnet tre av de fire siste, mens bortelaget Sarpsborg 08 håpet å vinne sin femte strake.

Ranheim-trener Svein Maalens pausetale må ha hatt noe i seg, for det var et skjerpet og tøffere hjemmelaget som tok fatt på andre omgang. Aller best vistes det på Michael Karlsen, som både misbrukte en god sjanse, og pådro seg et gult kort før kvarteret var spilt.

Andre omgang startet som første omgang avsluttet; med få sjanser, men med Ranheim mer med i kampen, og med et lavere Sarpsborg-press enn i starten av kampen.

Den blå drømmen lever

Sammen med Kim Riksvold var Karlsen én av få Ranheim-spillere som så ut til å spille med den sedvanlige gløden laget har blitt så kjent for, og det var disse spillerne som stod bak det som skulle bli nok et Ranheim-comeback.

Riksvold løp seg inn i 16-meteren, og ble dratt ned av en Sarpsborg-spiller idet han skulle skyte. Dommer Trygve Kjensli, som for lengst hadde gjort seg upopulær blant hjemmepublikummet, pekte på straffemerket.

Karlsen banket ballen i mål, til 1–1, noe som var fortjent nok, selv om det tok 70 minutter før hjemmelaget fikk sin første avslutning på mål.

Samtidig som Sarpsborg falt lavere og lavere i banen, var Ranheim mer og mer til å kjenne igjen. Da Løkberg avgjorde kampen med sin halvvolley fra rett utenfor 16-meteren, var det bare tredje gang en avslutning traff mål. Det var nok til ny seier og tre nye Ranheim-poeng.