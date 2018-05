Vinn eller forsvinn for FCK: – Denne sesongen blir uansett ikke godkjent

Publisert: 25.05.18 06:53

FOTBALL 2018-05-25T04:53:43Z

For første gang siden år 2000 kan FC København ende opp uten mulighet til å kvalifisere seg til europacupspill.

Uten seirer i de fire siste kampene endte Ståle Solbakken og FC København på 4. plass i Superligaen denne sesongen. Det er første gang siden 1999/00-sesongen at laget endte utenfor topp tre - og for første gang siden år 2000 står laget i fare for ikke å ha mulighet til å kvalifisere seg til europacup.

Solbakken og hans mannskap har imidlertid én siste sjanse til å komme til Europa League-kvaliken kommende sesong. Fredag klokken 19.00 står AGF Aarhus på motsatt banehalvdel i en «vinn eller forsvinn»-kamp.

– Det er en ekstremt viktig kamp. Ikke bare sportslig sett, men også økonomisk, sier Ekstra Bladet-journalist Gisle Thorsen til VG.

Han forklarer at FCK har budsjettert med Europa League-gruppespill for å gå i overskudd, og at laget kan bli tvunget til å selge spillere dersom det ikke skjer. Da vil Solbakken kunne få trøbbel med å lokke til seg spillere foran neste sesong.

– FCK er en klubb som spiller i Europa. Det vil bli litt som om Rosenborg på sitt beste ikke kom seg til Europa. FCK har så store europeiske tradisjoner, så dette er en stor finale for dem både sportslig og økonomisk, sier Thorsen.

Sesongen under ett er imidlertid ikke godkjent, ifølge den danske Ekstra Bladet-journalisten. Laget nådde målsettingen om gruppespill i Europa (røk ut i 1/16-finalen av Europa League mot EL-mester Atlético), men havnet hele 27 poeng bak den danske seriemesteren Midtjylland.

– Denne sesongen blir uansett ikke godkjent, men de kan redde den. Utgangspunktet for 2018 var dårlig, og siden har det handlet om å redde plass i Europa. Pilen har pekt riktig vei, sier Gisle Thorsen, som tror FCK vil være å regne med i kampen om gullet neste sesong igjen.

– Vanligvis pleier man å si at «FCK blir mestre» på forhånd, men det er ikke gitt lenger. Men de kan absolutt vinne neste sesong, og de kommer til å være med å kjempe i toppen, mener den danske journalisten.

Også Ståle Solbakken er klar over viktigheten av fredagens kamp, selv om hans jobb etter alt å dømme ikke står og faller på utfallet av den.

– Det er utrolig viktig for oss som klubb og for lagets utvikling at vi kommer med i Europa neste sesong. Det er det vi har jaktet hele året, og nå er det siste sjanse for oss. Derfor er vi selvfølgelig under press for å få til et resultat, men det er vi klar over og klar for å gjøre, sier Solbakken til klubbens hjemmesider.

VGs tips: FC København-seier.

FCK må finne seg i å være storfavoritter i kampen mot AGF Aarhus, det selv om Solbakkens menn ikke har vunnet på fire kamper (0–2–2). FCK har én dag mer hvile enn Aarhus, havnet seks plasser over på tabellen (4. plass kontra 10. plass), spiller på hjemmebane og AGF må klare seg uten sine to beste avsluttere i Tobias Sana (mb) og Martin Pusic (a).

Derfor går vi for hjemmeseier til 1,35 i odds. Spillstopp er kl. 18.55.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.