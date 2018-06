TENKER: Joshua King har god tid til å tenke på fotball-fremtiden. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

I september kan alt være snudd på hodet

Publisert: 02.06.18 15:56 Oppdatert: 02.06.18 16:32

Det er ingen tvil om hva som er Lars Lagerbäcks verste fiende: De lange oppholdene mellom kampene - og spesielt den som kommer nå.

For det som kan se glimrende ut i juni, det kan raskt spoleres av det som ofte skjer om sommeren: Overganger, manager-skifter, oppkjøring til sesongstart i de fleste ligaene i Europa.

Noe ser allerede ut til å endre seg: Joshua King, i form er han Norges beste angrepsspiller, han har sterkt antydet at han ikke er fornøyd med situasjonen i Bournemouth, der han ikke lenger får spille midtspiss.

Det kan være et klubbskifte på gang. Og med det hører det med en usikkerhet - for Lagerbäck i det minste.

Stefan Johansen, landslagskapteinen, rykket opp med Fulham. En gledens dag, selvsagt. Men hvor mange spillere kommer klubben til å kjøpe? Og vil det gå ut over Johansens spilletid?

Sander Berge er akkurat tilbake fra en skadeperiode på sju måneder. Han er 20 år, og det har lenge vært spekulert i klubbskifte, selvsagt da til en større klubb. Det trenger ikke være fordel Lars Lagerbäck akkurat.

Martin Ødegaard, hvor spiller han i høst? Det vil være veldig avgjørende for Lagerbäck, som nå tydelig har bestemt seg for at Norges største fotballtalent er med i planene hans. Men også Ødegaard må spille, på høyt nivå, hvis han skal spille seg inn hos Lagerbäck.

Moi Elyounoussi, kanskje den spilleren som har hatt størst utvikling de siste to årene. Blir han i Basel? Kommer det en større klubb og snapper opp en 24-åring som er på full fart fremover? Moi har på kort tid blitt en viktig spiller for Lagerbäck, og et klubbskifte kan lett gi benkplass, det har historien lært oss.

Kristoffer Ajer, 20 år og med en stor sesong bak seg som midtstopper i Celtic og debut med suksess på A-landslaget, spilleren Lagerbäck vil bygge det defensive rundt, men nærmer det seg et klubbskifte for Ajer også? Det er ikke direkte sjokkerende hvis en storklubb ønsker å sikre seg et ungt forsvarstalent.

6. juni spiller Norge mot Panama hjemme, etter først å ha møtt Island lørdag kveld. Så går det nøyaktig tre måneder til den første, viktige fotballkampen for Lars Lagerbäck: Kypros på Ullevaal stadion i Nations League 6. september.

Tidligere landslagssjef Egil Olsen har allerede antydet, etter de gode kampene i vinter mot Australia og Albania, at Lagerbäck har noe stort på gang. Kanskje vil kampene mot Island og Panama underbygge det, og optimismen vil nok en gang være stor rundt det norske A-landslaget.

Og hvis det skjer, så ville nok Lagerbäck helst startet EM-kvalifiseringen med en gang.

Han må vente tre måneder. Lars Lagerbäck må se et fotball-VM uten Norge, men med norske spillere som skifter klubb, kanskje mister noen manageren sin, kanskje skjer det noe i sesong-oppkjøringen.

Ja, vi skal ta med oss noe fra juni-kampene, som vi gjorde fra seirene mot Albania og Australia i mars, på veien mot EM-kvalifiseringen. Men fakta er i hvert fall at fra lagene som spilte treningskamp i juni i 2014, 2015, 2016 og 2017, var i snitt fem mann borte fra den lagoppstillingen som dukket opp da september-alvoret startet.

Det er greit å vite - på veien.

