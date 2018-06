FOTBALLTOPPER: Fotballpresident Terje Svendsen (t.h.) og toppfotballsjef Nils Johan Semb på tribunen på Shamrock Park i Nord-Irland i forbindelse med kvinnelandslagets VM-kvalik i april. Foto: Jostein Magnussen

NFF med nye tiltak for kvinnefotballen

Publisert: 01.06.18 07:58

Norges Fotballforbund fortsetter sin satsing på kvinnefotballen. Nå lanseres fire nye tiltak.

Den kommende treårsperioden vil NFF realisere flere prosjekter som i sum vurderes som viktig for utviklingen av kvinnefotballen. Blant disse er:

Trenerstige for kvinnelige trener.

Individuell oppfølgning gjennom et program for utvalgte kvinnelige toppspillere.

Alle klubbene i Toppserien har eller får nå spillerutviklere.

NFF vil nå ansette egen U23-trener på kvinnesiden.

NFF ønsker å satse på noen utvalgte kvinnelige trenere som kan fungere som rollemodeller. Det skal skje med individuelt tilpassede programmer for 8–10 kvinnelige trenere som allerede har UEFAs B-trenerkurs fra før. Målet på sikt er å få flere kvinnelige trenere i Toppserien, 1. divisjon og på aldersbestemte landslag.

Satsingen på de beste talentene skal organiseres som et prosjekt som løper ut 2020 hvis man oppnår forventede resultater.

Avstanden opp øker

– Det er behov for å styrke arbeidet mot 10 til 15 av våre beste talenter i alderen 19–23 år som ikke går direkte inn i A-landslagstroppen. Vi er regelmessig i EM-sluttspill med J17- og J19-landslag, men opplever at det en vei opp til de aller beste nasjonene. Denne avstanden ser ut til å øke når de kommer opp på A-landslagsnivå hvor vi stadig taper plasser på rankingen. Samtidig opplever vi at spillere som er gode på den nasjonale arenaen slutter med fotball fordi veien videre er for lang og ambisjonsnivået faller, konstaterer NFF.

Fotballpresident Terje Svendsen påpeker at man må ha to tanker i hodet samtidig med kortsiktige og langsiktige tiltak.

– Et kortsiktig tiltak som å finansiere spillerutvikler i hver klubb skal gi umiddelbar kvalitetseffekt. Så må vi tenke langsiktige utviklingstiltak fordi vi har som mål å utvikle potensielle landslagsspillere. Og dersom vi skal ha målsetning om flere kvinnelige topptrenere, så må vi ha tiltak av mer langsiktig karakter. Får vi inntil 10 kvinner til å ta trenerstigen vil forhåpentligvis tre-fire av dem ende opp med å ta UEFAs prolisens, den høyeste trenerutdannelsen, og bli rollemodeller for andre, sier Svendsen til VG.

Solveig Gulbrandsen er tidligere landslagsspiller, nå toppspillerutvikler i Kolbotn og lærer ved Wang Toppidrett. Hun synes det er positivt at fotballforbundet velger å sette inn ressurser på forskjellige prosjekter.

– Så får man etter hvert vurdere hva som er riktig. Det har vi ikke fasiten på nå. Umiddelbart vil jeg si at det er bra at noen av midlene går direkte til klubbene. Jeg har vært på «begge sidene av bordet» og vet at som landslagsspiller blir du tatt vare på. Problemet er jo for de på nivået under som «bare» er i klubb og har en helt annen hverdag. Da er det viktig at klubbene får spillerutviklere som kan bidra, sier Gulbrandsen.

Ifølge Solveig Gulbrandsen er det «mye man kunne ha brukt midler på».

- Vi må prøve noe, da er det greit å gjøre det i et prosjekt. Så får vi se hvordan det slår ut, fastslår Gulbrandsen.