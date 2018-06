TØFF FLY-OPPLEVELSE: For Caroline Graham Hansen, her avbildet under EM-sluttspillet i fjor sommer. Foto: Jostein Magnussen

Norge-profil etter flydrama: - Folk fikk sjokk

Publisert: 09.06.18 17:26 Oppdatert: 09.06.18 17:57

Det ble en høydramatisk hjemreise fra Irland for de norske fotballjentene. Like før landing var de svært nær en kollisjon med et småfly på Sola Lufthavn.

– Det var surrealistisk. Jeg fikk det ikke helt med meg til å begynne med, men skjønte at «å ja, der var det et annet fly». Man blir litt redd etterpå. Jeg synes mest synd på dem som har flyskrekk fra før av. Men det gikk heldigvis bra, sier Caroline Graham Hansen til VG.

– Folk fikk sjokk

Det var TV 2 som først omtalte at de norske fotballjentene hadde en alt annen enn bra reise hjem fra Irland. Fredag ble nemlig irene slått 2–0 i VM-kvalifiseringen.

Lørdag var det hjemreise for en ny kvalik-kamp som spilles i Stavanger og på Viking Stadion tirsdag.

Den ble høydramatisk. Ifølge TV 2 var det snakk om en nestenkollisjon. Graham Hansen forteller at SAS-maskinen Norge-laget satt i like før landing tok en brå bevegelse mot høyre. «Det føltes som en berg og dalbane-opplevelse», sier 23-åringen.

Grunnen skal ha vært at et oppvisningsfly, under et flyshow på Sola, passerte like ved i motsatt retning.

– Folk fikk sjokk og tenkte «hva skjedde der?». Man så flyet og det var ganske nære. Men piloten gjorde en god jobb. Vi fikk ikke noen beskjed om at flyet kom mot oss, så det var spontant jobbet av kapteinen, sier Graham Hansen.

Blir undersøkt

Sjef-flygeleder Birgit Spanne ved kontrolltårnet på Sola sier at de ikke vet nøyaktig hva som skjedde.

– Vi hadde en hendelse i forbindelse med flydagen på Sola. SAS-flyet gjennomførte en prosedyremessig avbrutt innflygning, foretok en ny innflygning og landet etterpå. Dette vil bli rapportert, slik prosedyren krever, og undersøkt i etterkant av Avinor sentralt og Luftfartstilsynet, sier Spanne til VG.

Hun vet ikke hvor stor avstand det var mellom SAS-maskinen, som kom fra København, og småflyet.

