Ekspert om Mourinhos behandling av stortalentet: – Motbydelig

Manchester United-manager José Mourinho får refs av eksproff Jermaine Jenas før FA Cup-finalen mot Chelsea. Årsaken er behandlingen av Marcus Rashford (20).

– Jeg synes det Mourinho gjorde etter Brighton-kampen var motbydelig for å være ærlig, sier Jenas i en radiosending i BBC hvor han er ekspert.

4. mai tapte Manchester United 1–0 borte mot Brighton . En kamp hvor de røde manglet toppspissen Romelu Lukaku som tidvis har blitt kritisert i engelsk presse.

– Ikke noe poeng

I stedet for brukte Mourinho unggutten Rashford sammen med Anthony Martial (22), mye linket bort fra klubben for tiden, i front. De to fikk indirekte skylden for tapet, slik Mourinhos ord ble tolket.

– Vi er kanskje ikke så gode individuelt som folk tror. Det var ikke bra nok. Spillerne som erstattet de andre, presterte ikke på et godt nivå og når individualister ikke gjør det, er det vanskelig å spille bra. Kanskje dere nå vil skjønne hvorfor spiller A, B og C ikke spiller så mye, sa Mourinho etter kampen, ifølge Express .

– Kommentarene var direkte rettet mot Rashford. Det var nesten så han nøt at Rashford mislykkes. Det ga han muligheten til å si «klapp igjen, jeg har rett og du har feil». Men det er ikke noe poeng å bruke når det gjelder en ung spiller, sier Jenas, med 21 landskamper for England, gjengitt i Daily Mail.

– Hodepine

Lørdag klokken 18.15 venter sesongens siste kamp for Manchester United. Da er det FA Cup-finale mot Chelsea, Mourinhos forrige lag.

Før kampen mener Frank Lampard, tidligere Chelsea-helt, at Manchester United får for lite ut av midtbanespilleren Paul Pogba.

– Jeg klarer ikke å finne ut av Pogba. Han tar dårlige avgjørelser, men så gjør han fantastiske ting. Det må gi José hodepine. "Jeg ønsker deg på laget på grunn av de fantastiske tingene", men så er det andre ting som ikke er så bra for laget, sier Lampard ifølge TV 2 .

Til kampen mot Chelsea er Lukaku usikker, ifølge lokalavisen Manchester Evening News.

