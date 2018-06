Spissene har gitt sjefen et luksusproblem

Knut Espen Svegaarden (kommentar)

Publisert: 03.06.18 00:02 Oppdatert: 03.06.18 00:24

2018-06-02

(Island-Norge 2–3) Det har skjedd noe med det norske A-landslaget i 2018. Og et år etter at vi ropte «krise», har Lars Lagerbäck nå plutselig en drøss med gode spisser å velge i. Mot Island scoret tre av dem.

Optimismen er definitivt tilbake, mye takket være en nødvendig satsing på unge, sultne spillere med klare lederegenskaper. Og en landslagssjef med klare direktiver, klare tanker og null nonsens, der ingen spillere er sikret en plass på laget.

Det viste Lagerbäck mot Island, der han plasserte det normalt sikreste paret, Alexander Sørloth og Joshua King, på benken. I stedet startet han med Tarik Elyounoussi og Bjørn Maars Johnsen på topp.

Det betalte seg. Først scoret Maars Johnsen sitt første landslagsmål - deretter scoret Elyounoussi, men ble feilaktig avblåst for offside.

Og da Island gikk fra 0–1 til 2–1, satte Lagerbäck inn King og Sørloth. King scoret først, deretter Sørloth. Og Lagerbäck satt bare og smilte på benken.

Men han pådro seg samtidig et luksusproblem - hvem er best på topp for Norge? Det blir et av spørsmålene svensken må finne svar på i løpet av de tre neste månedene.

Norge vant mot et islandsk lag på vei til VM. Det føltes fortjent, Norge hadde en annullering som bildene viste var feil, Norge hadde et skudd i tverrliggeren. Men akkurat da Lars Lagerbäcks lag gikk for «the kill» - da kom Gylfi Sigurdsson på banen. Og scoret selvsagt nesten med en gang.

Sånn er det med de beste.

Men dette norske laget har vokst gjennom første halvdel av 2018. Og Norge hadde ikke bare en joker, men to de kunne sette inn: Joshua King fikk et kvarter, og det var nok. Han sniffet at Islands keeper ville få problemer, fulgte opp, snappet ballen - og scoret sikkert, 10 minutter før slutt. Alexander Sørloth banket inn 3–2, fem minutter senere.

Nå har Lagerbäck plutselig fem spisser (vi tar med Ola Kamara) her, og i tillegg får han tilbake Moi Elyounoussi til høstens kamper, hvis alt går som det skal.

Det var fortjent med norsk seier. Lars Lagerbäck og Norge fortjente «poengene», etter en godt gjennomført kamp mot en vanskelig motstander. For det har virkelig skjedd noe med dette laget. Bak ruver 20 år gamle Kristoffer Ajer, som spiller som han skulle vært 30. Tre fantastiske taklinger, perfekt timet, som krydderet i en svært god kamp mot tøffe, islandske spisser.

Det er også ryddet opp i antall sjanser mot: Kun åtte mot Norge i de tre siste kampene.

Og Norge har flere spennende, unge spillere som har all mulighet til å vokse seg store utover i EM-kvaliken som starter i september. Mot Island presenterte en ny mann seg: Iver Fossum (21), en spiller som egentlig er klart best sentralt, men som er så fotballklok at han løste den oppgaven helt ypperlig. Fossum bør være et sikkert kort i troppen til kampene i september.

Og på midtbanen ruvet Sander Berge, selv helt uten kamptrening, sammen med Markus Henriksen og Stefan Johansen.

Det begynner å ligne et lag igjen, det er en stund siden sist. Tre seirer på rad, det kan bli fire onsdag mot Panama. Fire strake seirer har ikke et norsk A-landslag hatt siden 2010 ...

Så i dag er det lov å se optimistisk på norsk fotballs fremtid, der et lag med en snittalder på 24, 7 år (10 utespillere) slo VM-klare Island, og scoret tre flotte mål.

Bravo, Norge.