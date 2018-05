Berntsens frekke beskjed til Vålerenga: «Takk for sist!»

Publisert: 21.05.18 19:56 Oppdatert: 21.05.18 20:44

(Tromsø - Vålerenga 3–0) Daniel Berntsen (25) ble veid og funnet for lett i Vålerenga like før sesongstart. I Tromsø har han fått en voldsom opptur - og søndag kveld vartet han opp med scoring mot gamleklubben.

Han forsøkte en rekke ganger, men det var først i det 79. minutt det lyktes for Berntsen.

Et praktfullt forarbeid av Mushaga Bakenga sendte 25-åringen gjennom omtrent alene med keeper. Skuddet mot korthjørnet var hardt, men han var noe heldig da Adam Larsen Kwarasey kun fikk slått ballen i sin egen stolpe og videre i mål.

Stikk i retning VIF

Scoring ble det uansett. 3–0 til Tromsø. Det var spikeren i VIF-kista. Satt av Berntsen, mannen som ble veid og funnet for lett i Oslo-klubben. 18. mars - like før sesongstart - annonserte nemlig Vålerenga at han hadde gått til Tromsø.

– Alle gode ting er tre. Det var deilig at den gikk inn. Vi gjør en god prestasjon og vinner meget fortjent, sier Berntsen til Eurosport - før han deretter fikk spørsmål om det var et «takk for sist».

– Man kan vel si det sånn. Takk for sist, sier Berntsen, ser i kameraet, gliser og blir litt mer alvorlig når han forteller at han stortrives under «prosjektet» til trener Simo Valakari.

«Comeback-kids»

Det var et Tromsø som gikk rett i strupen på Vålerenga søndag kveld. Med Simen Wangberg og Gjermund Åsen , begge tilbake fra to- og treukers skadeopphold, hadde «Gutan» god kontroll i begge endene av banen.

Åsen gjorde som før han ble satt tilbake fra skade i slutten av april. Frem til den syvende serierunden var han Eliteseriens poengkonge . Mot Vålerenga danset han rundt motspillere og serverte gjennombruddspasning på gjennombruddspasning.

Wangberg hadde på sin side stort sett kontroll på storscorer Sam Johnson. Kun ved to anledninger fikk VIF-spissen slippe til. Men da ble Tromsø reddet av en god keeper, eller udyktighet fra Johnson selv.

Suser åpnet ballet

Kampen var i hvert fall ikke mer enn syv minutter gammel før den aller første scoringen lå i nettet bak Larsen Kwarasey.

En svak klarering, eventuelt støttepasning, av Amin Nouri datt rett ned i beina på Kent-Are Antonsen. Tromsø-spilleren lot seg ikke be to ganger og hamret ballen kontant i lengste hjørne.

Gamst serverte - Wangberg stusset

Tromsø kunne lagt på både én og to scoringer til før 45 minutter var spilt. Mellom der hadde også Sam Johnson notert seg for et stolpetreff, men at vertene skulle øke til 2-0 på overtid av første omgang var ikke ufortjent.

Morten Gamst Pedersen viste hvor presis bare han kan være da han svingte inn en corner. På første stolpe stormet Simen Wangberg inn. Midtstopperen stusset ballen rett i lengste kryss.

En enorm kalddusj for Vålerenga, som trolig tenkte at de hadde ridd av stormen før pausesignalet. Og en enorm vitamininnsprøytning for Tromsø.

Misfornøyd med første 45

Vålerenga-trener Ronny Deila sier til Eurosport at laget ødela kampen for seg selv etter den første omgangen. Han erkjenner at de var for dårlige, flyttet ballen for dårlig, og var for lite aggressive. «Da taper du kamper», slår han fast.

– I andre omgang hever vi oss. Vi vinner flere baller og skaper litt sjanser. Vi visste de kom til å bli farlige på overganger, men de skapte lite så lenge det var 2–0. Vi ta med oss den første halvtimen av andre omgang, er dommen fra Deila.

Han mener det ser ut som om spillerne «tenker for mye». Han vil heller at de skal prate mer, flytte beina og «gå litt ut av strukturen».

– Så blir det istedet pent å se på i stedet for aggressivitet i laget. Det synes jeg vi gjør mer av i andre omgang, sier Deila.

Søt revansje

Etter hvilen hevet Vålerenga seg, men med unntak av nok en Sam Johnson-sjanse etter et langt innkast, så ble det for tynt foran keeper Gudmund Taksdahl Kongshavn.

I stedet fikk Tromsø sjansen til å øke til 3-0. Bakenga serverte Berntsen - og «VIF-vrakgodset» satte inn kampens siste scoring - og tok en aldri så søt revansje mot gamle trenere og lagkamerater.