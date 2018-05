I NY DRAKT: Den defensive midtbanespilleren Fabinho ble mandag kveld bekreftet som ny spiller hos den tapende Champions League-finalisten Liverpool. Foto: LIVERPOOLFC.TV

Fabinho presentert som Liverpool-spiller

NTB

Publisert: 28.05.18 22:12 Oppdatert: 28.05.18 23:28

Liverpool har startet sommerhandlingen, og mandag ble midtbanespilleren Fabinho (24) klar for laget til Jürgen Klopp.

Den brasilianske midtbanespilleren kommer fra Monaco, og Liverpool bekreftet selv overgangen mandag .

Den engelske storklubben skal ifølge The Telegraph ha blitt enig med Monaco om en overgangssum på i underkant av 480 millioner kroner for brasilianeren som etter alle solemerker vil erstatte Emre Can, som er på vei til Juventus.

Fabinho var en ettertraktet mann også sist sommer, men Monaco holdt fast på sin spiller mot at han skulle få forlate klubben denne sommeren dersom en avtale kom i orden.

– Dette er noe jeg alltid har ønsket – dette er en gigantisk klubb. Jeg trengte ikke tenke mye over det da en klubb av denne størrelsen ønsket mine tjenester, sier Fabinho til Liverpools offisielle hjemmeside .

Fabinho har fire landskamper for Brasil og kommer fra Monaco hvor han spilte 225 kamper.