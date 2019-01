BLIR: Arnor Smarason (t.h.) fortsetter å være lagkamerat med Frode Kippe, Erik Brenden, Simen Rafn og co. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Smárason forlenger med LSK

Islendingen Arnór Smárason (30) har, slik VG erfarte tidligere i dag, valgt å forlenge avtalen med Lillestrøm.

30-åringen har signert en toårskontrakt med Kanarifuglene.

– Jeg har vært opptatt av å velge det som er best for meg og karrieren, og har nå landet på at LSK er det. Jeg er glad for å være tilbake, sier Arnor Smárason til Romerikes Blad .

Smárason er for øyeblikket på Åråsen, og ifølge VGs kilder skal islendingen være med når Lillestrøm reiser på konferanse til Göteborg i morgen.

Islendingen har vært kontraktsløs etter at avtalen med Lillestrøm gikk ut ved årsskiftet, og Smárason stod dermed fritt til å forhandle med hvem han vil.

– Jeg var ærlig på at jeg ville holde alle muligheter åpne siden jeg sto uten kontrakt. Det har skjedd mye siden jeg avsluttet sesongen med LSK. Jeg har hatt flere tilbud fra utlandet, og fire norske klubber har tilbudt meg kontrakt. LSK er en av dem og har hele tiden vært et godt alternativ for meg.

Tidligere kunne VG melde at erkerivalen Vålerenga var blant klubbene som var i dialog med Smárason .

– Jeg har fått tre tilbud fra klubber i Norge som jeg funderer litt på, bekrefter Smárason til VG, sa 30-åringen da.

Også Strømsgodset og Start skal ha vært inne i bildet, og etter det VG kjenner til skal også flere utenlandske klubber ha meldt sin interesse for Smárason.

Bosituasjon og sportslig trivsel skal ha veid tungt for islendingens valg.

– Kjæresten min bor med meg i Oslo og har en bra jobb. Det er jo bra, sa Smárason til VG i høst.

Sportssjef Simon Mesfin er strålende fornøyd.

– Vi så hvilken betydning Arnor hadde for laget etter at han kom inn i fjor sommer, og vi er veldig glad for å forlenge med ham for 2019 og 2020, sier Simon Mesfin til Romerikes Blad .

