Østenstad: – Kings prestasjon større enn Carews

FOTBALL 2019-01-31T17:38:05Z

Joshua King (26) og John Carew (39) står med nesten identiske Premier League-tall. Egil Østenstad mener Kings PL-prestasjon overgår Carews.

John Carew i Premier League (2007-2012): 123 kamper, 38 mål, 10 målgivende.

Joshua King i Premier League (2015-2019): 121 kamper, 38 mål, 10 målgivende.

Tallene er nesten identiske etter Joshua Kings tre målpoeng i 4-0-seieren over Chelsea onsdag. Her ser du hvordan han gjorde det:

Men å sammenligne to spillere, fra to ulike tidsperioder, er ikke enkelt.

– Nivået i Premier League blir bare bedre og bedre. Nåløyet for å komme til Premier League blir bare trangere, og det blir også vanskeligere og vanskeligere å etablere seg på et lag og deretter prestere bra, sier Egil Østenstad, nordmannen med 29 Premier League-mål for Southampton i perioden 1996–1999.

Solskjær suveren

– De beste spillerne samles der i større grad, og sånn sett er Kings prestasjon større enn Carews, legger han til.

Ole Gunnar Solskjær er Norges suverene toppscorer i Premier League-historien med sine 91 fulltreffere. Steffen Iversen har 40, mens trioen Tore André Flo, Carew og King har 38 mål.

Forrige gang en nordmann hadde flere enn tre målpoeng i en PL-kamp var da Solskjær hadde to mål og to målgivende i 5-0-seieren over Derby 12. desember 2001. King har også tidligere levert tre målpoeng i samme Premier League-kamp, med tre goaler i 3-2-seieren over West Ham 11. mars 2017.

– Bør King gå til en større klubb?

– Det er alltid vanskelig å vite. I Bournemouth er han en nøkkelspiller med alt som følger med av selvtillit, trygghet og stabilitet. I en større klubb er det andre som har tilsvarende rolle, og da må du slåss deg inn. Man kommer til å bidra mindre, og det er det ikke alle som takler like bra, sier Østenstad.