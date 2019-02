ANNULLERT: Martin Ødegaard, her under oppvarming før møtet med AZ Alkmaar i fjor høst. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP/AFP / ANP

Ødegaard fratatt lekker scoring etter videodømming

FOTBALL 2019-02-02T19:33:51Z

(Vitesse – Heerenveen 2–2) Martin Ødegaard (20) trodde han hadde avgjort kampen på overtid for Vitesse mot sin gamle klubb med en strålende soloprestasjon. Men gleden ble kortvarig for nordmannen.

Publisert: 02.02.19 20:33 Oppdatert: 02.02.19 20:50

Ødegaard satte fart på en kontring på stillingen 2–1 til hjemmelaget, driblet lekkert av to mann, før han plasserte ballen til side for keeper med et langskudd fra utsiden av boksen.

Vitesse-spillerne jublet for 3–1 og det som så ut som tre nye poeng. Men så kom kalddusjen.

For videodommerne på bakrommet påkalte hoveddommer Martin Van den Kerkhof og ba ham se nærmere på en situasjon like før Ødegaard scoring. Og etter å ha vurdert situasjonen, signaliserte dommeren for straffespark – til Heerenveen.

Chelsea-lånesoldaten Jake Clarke-Salter hadde dyttet en Heerenveen-spiller over ende i boksen på et innlegg. Dermed annullerte dommeren Ødegaard scoring, og hjemmelaget måtte se Sam Lammers utligne til 2–2 fra 11-meteren.

Hadde scoringen blitt stående hadde det vært nordmannens sjette mål denne sesongen. I stedet ble han stående på tre mål i serien og to i cupen.

Nordmannen har også fire målgivende pasninger i Æresdivisjonen denne sesongen, to av dem kom da Vitesse slo Excelsior 3–2:

Michel Vlap sendte Heerenveen i ledelsen etter 14 minutter, men Vitesse snudde kampen til 2–1 etter scoringer av Mukhtar Ali og Bryan Linssen.

Dennis Johnsen kom inn for Heerenveen etter 67 minutter.

Vitesse ligger på femteplass i Æresdivisjonen med 30 poeng. PSV leder serien med 52 poeng. Heerenveen ligger på sin side på 11.-plass med 22 poeng.

Ødegaard var på utlån i Heerenveen i 2018–18-sesongen og fikk 43 kamper for klubben.