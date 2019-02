SHOPPESTOPP: Maurizio Sarri og Chelsea må belage seg på å finne spillere fra andre steder enn overgangsmarkedet det neste året. Foto: CARL RECINE / Reuters

FIFA bekrefter: Chelsea får overgangsnekt i to vinduer

Grunnet brudd på reglementet for å signere spillere under 18 år, blir Chelsea sanksjonert hardt av det internasjonale fotballforbundet. Det kan ytterligere forverre klubbens krise.

De får også en bot på 600 000 sveitsfranc, om lag 4 millioner kroner. Det bekrefter det internasjonale fotballforbundet (FIFA) i en pressemelding.

Dermed forsterkes Chelsea-krisen også utenfor banen.

For de kongeblå fra London er inne i en katastrofal periode på banen, med sviktende resultater og stor misnøye med spesielt manager Maurizio Sarri.

Deres ubestridte stjernespiller Eden Hazard virker å presse stadig hardere for sin drømmeovergang til Real Madrid, og denne overgangsnekten kan gjøre at Chelsea ikke får fylt tomrommet om belgieren skulle gå til sommeren.

Det kan bli først sommeren 2020 at Chelsea får anledning til å kjøpe spillere igjen, om dommen skulle bli rettskraftig.

FIFA skriver videre at Chelsea har brutt regelverket med hele 29 spillere under 18 år. Forbundet forklarer at bruddene i hovedsak dreier seg om registrering av spillere under 18 år.

Hovedregelen er at klubber ikke kan hente inn spillere under 18 år fra andre land, med mindre foreldrene har innvandret til landet for utenomsportslige grunner, eller både foreldre og spiller bor innen 50 kilometer fra grensen.

The Guardian avslørte forrige måned at FIFA har etterforsket mer enn 100 overganger i saken.

Chelsea har mulighet til å overprøve avgjørelsen i FIFAs ankeutvalg.

Både Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid har blitt sanksjonert for liknende forhold. Mellomnevnte fikk sin straff redusert etter en anke, sistnevnte fikk det ikke.

Barcelona valgte å ikke anke, men omgikk utestengelsen ved å signere eksempelvis Arda Turan - uten å registrere ham for spill før utestengelsen var over.

PS! Chelsea har allerede signert Dortmunds Christian Pulisic, som kommer til sommeren. Hans overgang vil ikke bli påvirket av denne overgangsnekten.







