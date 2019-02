Fansens favoritt på ny trofé-jakt – scoret direkte på corner

Joaquín (37) var med sist både Real Betis og Valencia vant den spanske cupen. Nå braker de sammen i semifinalen, og superveteranen er igjen på troféjakt med sitt kjære Betis.

Han spilte for Real Betis da de vant Copa del Rey i 2005 og for Valencia da de hevet pokalen i 2008.

De fleste av oss nordmenn ble nok kjent med Joaquín i fotball-VM i 2002. 17 år senere holder han fortsatt koken og er kaptein på et Betis-lag som faktisk også kjemper om Champions League-plass.

– I første kamp scoret Joaquín direkte på corner mot gamleklubben og førte Betis opp i 2-0, forteller Strive-kommentator Magnar Kvalvik.

– Men typisk nok for Betis er det enorm forskjell på deres topp- og bunnivå, så etter å ha vist toppnivået innledningsvis, presenterte de bunnivå på slutten og lot Valencia komme tilbake til 2–2.

Joaquín kom første gang inn på Real Betis’ førstelag i 2000 og har siden vært i Valencia, Málaga og Fiorentina før han kom tilbake til Betis i 2015.

Real Betis er en av de to store klubbene i Sevilla sammen med Sevilla. Joaquín er blant de mest elskede spanske fotballspillerne blant fansen. Han er en showmann, han er ydmyk og stiller alltid opp for veldedige formål. Egentlig ville han bli tyrefekter, men endte altså opp som fotballspiller.

For Real Betis ville cupfinale vært perfekt, for det er Sevilla-klubben som har fått oppgaven med å arrangere årets Copa del Rey-finale – et arrangement som ikke går på en fast arena, i motsetning til for eksempel Norge.

Cuptriumfene med Betis og Valencia er for øvrig de to eneste trofeene som Joaquín har i sin lange karriere. Han var heller ikke med på de spanske EM- og VM-triumfene.

– Dette er to storklubber som sulteforet på trofeer. Valencia kan ikke være bekjent av at det er over ti år siden sist de løftet en pokal, og Betis har attpåtil fått ansvaret med å arrangere finalen. Å slå en av de storklubbene på Benito Villamarín i Copa del Rey-finalen vil være et mektig øyeblikk i deres historie. I denne semifinalen står enormt mye på spill, sier Magnar Kvalvik.

– Valencia spiller umenneskelig mye uavgjort – 15 av 25 kamper i La Liga, og for en gangs skyld kan det oppleves som en seier i akkurat denne sammenhengen. Det er også bare Atlético som slipper inn færre mål i La Liga, så selv om Betis tidvis spiller briljant fotball – de er kongene av ballbesittelse – så skal de slite med å score to eller mer her. Det gjør de for øvrig til vanlig også, for selv om de har en av La Ligas mest begavede midtbaneduoer, Canales (eks-Valencia) og Giovani Lo Celso (på lån fra PSG), så mangler de sting i angrep. Et Betis med Valencia-angriparane Rodrigo eller Santi Mina, hadde vært en spennende kombinasjon, smiler Strive-kommentatoren.

VGs tips: Uavgjort

Spansk semifinale og andre kamp av to. Det første møtet endte 2–2 – en kamp der Valencia utlignet på overtid.

Det skiller bare tre poeng mellom lagene like under tetsjiktet i spansk La Liga – til Real Betis sin fordel. Cupfinalen spilles på Real Betis-hjemmearenaen om tre måneder. Det er i seg selv en ekstra Betis-motivasjon.

Hjemmeoddsen står til 1,72. Hvilket er noe lavt med tanke på Valencias særegne evne til å sikre uavgjortresultater denne sesongen. Hele 15 av 25 ligakamper i inneværende ligasesong har endt med U. Den tilsvarende ligakampen i september endte da også med 0–0.

Vårt spillforslag er uavgjort ved fulltid til 3,25 i odds. Spillstopp er kl. 20.55 og Strive har senderettighetene.

