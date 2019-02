Chelsea-manageren om Kepa-bråket: – Vi vil ikke drepe ham

Maurizio Sarri (60) vurderer å vrake Kepa Arrizabalaga (24) til kampen mot Tottenham etter skandalen i ligacupfinalen mot Manchester City.

Publisert: 27.02.19 18:07







Der nektet spanjolen å bli byttet ut mot Willy Caballero mot slutten av ekstraomgangene på Wembley.

– Selv om det var en misforståelse, så gjorde jeg en stor feil, sier målvakten selv i en pressemelding fra Chelsea.

Også Sarri karakteriserte det som en «misforståelse» da han ble spurt på Chelseas pressekonferanse tirsdag.

Selv om italieneren var rasende og var på vei til å stikke fra banen, ble han værende. Kepa lyktes ikke i straffekonkurransen og ble på mange måter kampens syndebukk.

– Kepa innser at han har gjort en stor feil. Han har bedt om unnskyldning til meg, til lagkameratene og til klubben. Det er opp til klubben hvordan de ønsker å straffe ham etter reglene, men for meg er denne saken slutt.

– Vi må være tolerante. Vi vil ikke drepe ham, uttrykte Sarri det på pressekonferansen.

Manageren sa at han og Kepa har hatt en «god samtale».

Men hva skjer med Sarris autoritet? The Times-kommentatoren Matt Hughes skriver at «Sarri hadde trengt støtte fra klubben - han har fått bare stillhet». Klubben har ikke vært ute med noen støtteerklæring til Sarri etter at han ble ydmyket av verdens dyreste keeper på Wembley.

På spørsmål om Kepa skulle spille kampen mot Tottenham, svarte Sarri:

– Jeg vet ikke. Jeg må ta en avgjørelse. Kanskje ja. Kanskje nei. Jeg tror han er frisk.

Chelsea-manageren mente, ikke uventet, at «det er en skam» hvordan «Kepa-gate» hadde overskygget alt annet i media etter ligacupfinalen.

Jan Åge Fjørtoft sa til VG allerede før kampen at «det kan virke som om Sarri har mistet garderoben», og den tidligere Chelsea-stjernen Chris Sutton, som nå er ekspert hos BBC, uttrykte det slik etterpå:

– Det er mytteri i Chelsea. Kepa burde aldri få spille for klubben igjen, dette bør være hans siste kamp i trøya. Han er en skam. Jeg har aldri sett noe lignende. Om jeg var Sarri, hadde jeg gått min vei. Man kan ikke bli ydmyket slik. Hvorfor dro ikke spillerne Kepa av banen?

Om Tottenham skulle vinne, har de tatt et nytt steg mot å bli topp 4 og dermed spille Champions League neste sesong. De kommer rett fra et skuffende tap mot Burnley.

– Vi er veldig skuffet, men nå må vi være klare for Chelsea. Det blir et slag som vi må være klare til å kjempe, sier Tottenham-sjef Mauricio Pochettino til klubbens hjemmeside.

Tottenham er inne i en viktig periode med nå først Chelsea, så Arsenal og deretter Dortmund som motstandere.

Og: Det er bare seks poeng opp til ledende Liverpool.

VGs tips: Uavgjort

Tottenham besøker et Chelsea-lag som kun har tapt én hjemmekamp i inneværende sesong (liga). Men Tottenham står selv med en sterk 11–0–3-borteflyt. Ett av dise bortetapene kom mot Burnley på lørdag (1–2).

Søndag røk Chelsea på straffer i ligacupfinalen. Vertene kjenner nok på det tapet både mentalt og fysisk. Men også Tottenham skal revansjere seg, og slik lander vi på et uavgjortspill til 3,15 i odds. Spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport Premium sender kampen.

