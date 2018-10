FORNØYD: Mohamed Elyounoussi takker for støtten etter 1–0-seieren over Bulgaria på Ullevaal. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Disser King for missen før lørdagens Premier League-duell

FOTBALL 2018-10-17T05:12:20Z

ULLEVAAL (VG) (Norge-Bulgaria 1-0) Mohamed Elyounoussi (24) håper Joshua King (26) sover dårlig frem mot lørdagens norske superduell i Premier League.

Publisert: 17.10.18 07:12

King misset grovt da han skulle sette 2-0 i blank kasse mot Bulgaria tirsdag kveld. Norge vant oppgjøret 1-0, og leder nå sin Nations League-gruppe, men King-missen kan likevel bli avgjørende til slutt.

Ved poenglikhet med Bulgaria teller innbyrdes oppgjør først. Med 2-0 hadde det vært fordel Norge.

– Jeg håper han tenker på den missen når han møter oss, og at han har litt dårlig selvtillit, smiler Moi til VG.

Her kan du studere missen:

– Kunne det vært deg som bommet på den?

– Nei, jeg hadde satt den, sier han.

Joshua King er rask med å påpeke at han har fire mål på åtte Premier League-kamper i år når han hører lagkameraten håper han tar med seg en dårlig følelse inn mot derbyet i Sør-England mellom Kings Bournemouth og Elyonoussi og Southampton lørdag ettermiddag.

–Jeg klarer å glemme den. Jeg har bommet på store sjanser før og kommet meg videre kampen etter. Sånt skjer, sier King.

Gleder seg

– Fra min vinkel så det ut som han hadde altfor god tid til å tenke. Så timet han sparket litt dårlig, og den går vel inn i foten. Du må nesten spørre ham. Jeg skulle gjerne ha sett at den gikk inn, sier Southampton-spilleren, som selv scoret og avgjorde Bulgaria-matchen etter et praktfullt norsk angrep.

Elyounoussi beskriver den kommende norske Premier League-feiden, klokken 16 på lørdag, som «artig» og «kul».

– Bournemouth er i veldig god form og de er på hjemmebane. Det blir en tøff kamp. Jeg ser frem til å spille mot ham. Så får vi får se om jeg klarer å stå imot styrken hans. Det blir nok en intern kamp om hvem som kommer best ut, sier Moi.

Han «trøster» King med at tviler på at helbommen blir avgjørende.

– Det får tiden vise. Jeg tror vi skal slippe det, at det går så langt at det går til innbyrdes oppgjør. Jeg er sikker på at vi skal ta med oss det vi gjorde i dag i de to neste kampene, og at vi skal ta gruppeseieren.