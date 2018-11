Luksuslivet FIFA ikke vil vise deg

Egne sjåfører, krav om VIP-behandling og privatfly: Interne dokumenter viser pengebruken til FIFA-toppene.

Publisert: 05.11.18 07:10

Holmenkollen, 8. mars 2018: Kjetil Siem kremter forsiktig foran en forsamling på 30-40 mennesker. Det er kvinnedagen, og han åpner med å gratulere om lag halvparten av dem som sitter i rommet.

Holmenkollen skifestival har invitert til debatt om pengebruken i norsk idrett denne dagen. Kjetil Siem, tidligere generalsekretær i Norges fotballforbund, har tatt turen fra Zürich. Uten å nevne bråket rundt sin egen avgang to år tidligere med mange ord, snakker han varmt om kvinnefotball.

Og FIFA, da. Nye FIFA. For borte er Sepp Blatter. Nå er det Gianni Infantino , den nye presidenten, som styrer butikken. Han har fått med seg Siem på laget i Sveits.

– Cirka 72 prosent av det som kommer inn til FIFA, går tilbake til medlemmene og til utvikling av fotballen, sier Siem med en viss stolthet i stemmen.

Hva de resterende 28 prosentene brukes på, sier han ingenting om. Kjetil Siem hastet avgårde idet han hadde snakket ferdig, og før hele seansen var over.

Men gjennom idrettshistoriens største dokumentlekkasje, Football Leaks, kan VG i dag gi eksempler på en pengebruk i FIFA som fortsatt er egnet til å skape debatt.

Den tyske avisen Der Spiegel har fått overlevert mer enn 70 millioner dokumenter, som er delt med nettverket European Investigative Collaboration (EIC) - blant annet VG. Mange av dokumentene har sitt utspring fra FIFA.

Sjåfører, VIP-behandling og privatfly

Gianni Infantino lente seg bakover og lukket øynene da det ble klart at han hadde vunnet avstemningen om å bli ny FIFA-president. 115 stemmer holdt mot motstanderens 88.

Regimeskiftet var et faktum i februar 2016. Nå skulle det bli andre boller. I salen satt det delegater fra Norges Fotballforbund. De trakk et lettelsens sukk. Deres mann hadde vunnet.

Bare én uke etter valget gjorde aviser fra flere land et poeng ut av at Infantino hadde fløyet med lavprisselskapet EasyJet på en reise til England. Det passet godt inn i en ønsket fortelling om et nytt lederskap.

I forbindelse med saken, uttalte Infantino at «jeg tar alltid det enkleste og mest praktiske alternativet».

Men i en intern epost i FIFA fra 17. januar i år, heter det at «I de siste ukene har vi fått større og større problemer i arbeidet med privatfly-selskaper. Dette skyldes dårlig planlegging, mange endringer og forespørsler på kort varsel».

Beslutninger fra kontoret til Infantino kommer gjerne samme dag som reisen skal finne sted, heter det i e-posten.

Bare i desember 2017 ble det booket seks reiser i privatfly for Gianni Infantino. Den ene flygningen gikk fra Zürich til Kuwait og kostet mer enn 440.000 kroner. En annen gikk fra Geneve til Dubai, via Riyadh. Prisen landet på 550.000 kroner.

«Alle interne regler har blitt fulgt. I tillegg har kostnadene knyttet til reisevirksomheten til president og hans folk, sunket dramatisk sammenlignet med hva som var tilfelle tidligere. Dette skyldes også at man bruker vanlig rutefly når det er mulig» skriver FIFA konfrontert med dette.

Allerede én måned etter at Infantino ble valgt til ny FIFA-president, hadde medarbeiderne hans ordnet såkalt «VIP-P»-status på sveitsiske flyplasser. Det er enda mer eksklusivt enn en ordinær VIP-status.

“Bare sveitsiske regjeringsmedlemmer og ambassadører har dette. Ingen andre VIP-er” skriver en FIFA-ansatt i eposten, før han begynner å ramse opp de ulike fordelene som følger med.

Gianni Infantino reiser standsmessig på bakken også. En epost fra februar 2017 forteller at FIFA, som forsøkte kutte i kostnadene, på det tidspunktet betalte for tre biler til sin egen president.

Infantino disponerte da en Audi Q7, en Mercedes S500 og en Hyundai Grand Santa Fe. I tillegg skal han ha hatt privatsjåfør til disposisjon til enhver tid.

Siem-refs

Kjetil Siem forlot altså Norges Fotballforbund og reiste sørover våren 2016. Siden den gang har den tidligere mediemannen og NFF-toppen hatt en rekke ulike roller i FIFA.

I februar i år fikk Siem, i likhet med ni andre kolleger, en e-post fra administrasjonen i den mektige fotballorganisasjonen. Innholdet var et varsel om at nordmannen angivelig hadde benyttet seg av FIFAs interne og eksterne sjåfører, i strid med regelverket.

«For reiser fra FIFA eller hjemmet ditt til flyplassen i Zürich, eller den andre veien, må du organisere og betale dette selv. Kostnaden vil bli refundert opp til maksimalt 70 sveitserfranc for hver enkelt reise. Dersom du heller kjører din egen bil til flyplassen, så refunderer FIFA kostnader opp til 140 sveitserfranc».

Den tidligere storspilleren Marco van Basten mottok også et slikt varsel. Nederlenderen jobbet inntil nylig i FIFA. I brevet heter det også:

«Vi minner deg på at ansatte ikke har autorisasjon til å bruke/bestille FIFA-sjåfører, eller eksterne sjåfører, for transport til og fra flyplassen i Zurich på FIFAs regning».

Bruken av privatsjåfører i FIFA hadde vært et tema internt i nesten to år da den aktuelle e-posten ble sendt. Allerede i mai 2016, samtidig som Siem ble ansatt, antyder en e-post at Infantino hadde bedt om en gjennomgang.

En venn av Infantino fra landsbyen Trelex i Sveits, Luca Piazza, var ansatt i FIFA og rapporterte at organisasjonen hadde én fulltidsansatt sjåfør for FIFA-presidenten, samt én som generalsekretæren disponerte. I tillegg kom to eksterne sjåfører.

«Begge sjåførene er disponible 170 timer i måneden og begge har en månedslønn på 7400 sveitserfranc (64 500 kroner). FIFA benytter i tillegg et titalls andre eksterne, profesjonelle, taxisjåfører basert på behov» heter det i e-posten fra Piazza til Infantino.

Jagland takket nei

Gianni Infantino kom til makten på grunn av Sepp Blatters voldsomme fall for snart tre år siden. Men allerede i juni 2019 er det duket for valg igjen. Infantino har en klar ambisjon om å fortsette som FIFA-president.

Presidentene i samtlige 211 medlemsland ble invitert til finalekampen i fotball-VM på FIFAs regning. Dette er de samme personene som skal avgi stemme om ny FIFA-president om noen få måneder.

– Det må ha kostet minst en halv million dollar, forteller en FIFA-kilde som ikke ønsker å bli navngitt.

«Vi synes det er helt på sin plass at medlemslandene inviteres til sportens viktigste kamp hvert fjerde år» heter det i et svar fra FIFA til denne saken.

Konfrontert med at tidligere president Sepp Blatter aldri inviterte alle fotballpresidentene i verden til VM-finalen, reagerer FIFA:

«Dersom du seriøst antyder at den forrige FIFA-presidenten, og administrasjonen, var rollemodeller man burde følge, så vil vi antyde at du ikke ser “hele bildet”. Tidligere var det standard prosedyre at FIFA-presidenten annonserte «bonusutbetalinger» til medlemslandene, ett år før presidentvalget. Det er selvsagt ikke mulig under det nye regimet» heter det.

Fotballpresidentene fløy til Russland på businessklasse, og bodde på et femstjerners hotell i Moskva. Det samme gjorde colombianske Maria Claudia Rojas, som er ansvarlig for intern-etterforskning i FIFA.

Hun ble stadig observert sammen med familien sin i Russland, iført landslagsdrakten til Colombia. På samme hotell som dem hun har ansvaret for å etterforske.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skulle forsvart det å tilbringe hele VM på luksushotellet til FIFA, sier forgjengeren til Rojas, tyskeren Hans Joachim Eckert.

I Russland var selvsagt også de 36 medlemmene av FIFA-styret. Av dem har 30 en årlig kompensasjon på drøyt 2 millioner kroner for å sitte i styret. De siste seks får 2,44 millioner kroner for det samme vervet.

For den summen må de delta på tre møter i året.

FIFA-styret, gjerne kalt FIFA Council, får for disse møtene en samlet kompensasjon på 74,6 millioner kroner. Hvert eneste år.

Men gjestelisten til Gianni Infantino under VM inneholdt også mer kjente navn. I et utkast fra desember 2017, merket «konfidensielt», står navn som Emmanuel Macron (president i Frankrike), Al Thani Tamim bin Hamad (emiren av Qatar), Didier Drogba, Shakira med familie, samt Leonardo di Caprio - for å nevne noen.

Og Thorbjørn Jagland, da, generalsekretær i Europarådet.

– Jagland overvar ingen VM-kamper mens han var i Russland. Han avslo faktisk en invitasjon til å overvære en kamp mens han var i Moskva 19. juni. Han hadde møter med russiske myndigheter om utfordringene mellom Russland og Europarådet, skriver en talsmann for nordmannen til VG.

Rekken av generøse utlegg hverken startet eller stoppet under VM i Russland.

Dokumenter fra juni 2016 viser at FIFA har betalt enken til den sveitsiske fotballspilleren Rene Hüssy, som døde i 2007, rundt 25.000 kroner i måneden. Rene Hüssy ble født i 1928 og spilte på landslaget til Sveits i perioden 1970 til 1973. Han var en nær venn av tidligere president Sepp Blatter.

«Jeg har snakket med presidenten (Infantino) om dette,og vi betaler fortsatt, inntil videre, men send meg fakturaene» skrev FIFAs juridiske sjef, Marco Villiger, i en epost 17. juni 2016.

Konfrontert med dette, skriver FIFA nå at utbetalingene har stanset.

«Det fantes aldri noen dokumentasjon rundt denne avtalen. Utbetalingene ble stoppet tidligere i 2018» skriver organisasjonen i et svar i dag.

Siem ville ha direktørlønn

Ifølge årsrapporten til FIFA hever Gianni Infantino en lønn på rundt 12,5 millioner kroner i året for å være FIFA-president. Kjetil Siem har tidligere nektet å avsløre hva han får for sin jobb som rådgiver for Infantino.

Men allerede 21. mars i 2016, mens Siem fortsatt var ansatt i NFF, diskuterte han den kommende FIFA-jobben med Infantinos høyre hånd, svenske Mattias Grafström. Siem skrev da noen linjer som han - av ukjente grunner - hadde behov for å motta på e-post fra Grafström.

Blant setningene Siem ba om, var følgende: «Vi er nødt til å bli enige om alle detaljene i pakken din så fort vi har tid til å sette oss ned, men jeg bekrefter at pakken vil være på direktørnivå».

VG har gjennom FIFA stilt Kjetil Siem spørsmål om bruken av privatsjåfører. De spørsmålene er ikke besvart.