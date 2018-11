Deila om VIF-krisen: – Det har vært intern støy

VALLE HOVIN (VG) (Vålerenga–Sarpsborg 0–0) Vålerenga sliter med å vinne. Ikke scorer de mål heller. Ronny Deila mener det har sin forklaring.

–Vi måtte tette igjen bakover. Endelig henger vi sammen som lag, og ikke slipper til hundre sjanser, sier Ronny Deila.

Han er det første til å innrømme at det ikke var noen stor fotballkamp mot Sarpsborg. Men Vålerenga-treneren påpeker at «et sted måtte de begynne». Det ble naturligvis defensivt etter to ydmykende tap på rad i Eliteserien. Og påfølgende uro innad.

–Jeg har sett oss i mye bedre fotballkamper enn dette, men et sted måtte vi begynne. Det har vært støy både internt og eksternt forrige uke, og du kan se at vi sliter med selvtilliten. Men vi var i hvert fall enige om at vi skulle være knallhard i begge «boksene» – være først på ballen – og det var vi, sier Ronny Deila.

Det begynner å bli en stund siden Vålerenga slo Europa League-sensasjonen Sarpsborg. Det var fire tap på rad (serie og cup) før kveldens batalje i Oslo som endte uavgjort.

Men mye verre er det for ambisjonsrike Deila at hans lag ikke vinner i Eliteserien. Fire kamper uten seier. To tap og to uavgjort. Det gir bare fattige to poeng.

Etter forrige rundes nederlag for Strømsgodset i Drammen var det krisemøte umiddelbart i garderoben. Det var det ikke grunn til i kveld.

Fordi det defensive etter fire baklengs på de to foregående ligamatchen (0-2 både mot Kristiansund og Strømsgodset) var prioritet nummer én.

Men offensivt er det fortsatt et stykke unna. Null mål på 270 minutter sier sitt. Selv om det var nesten, og faktisk bare centimeter unna matchavgjørende scoring da Sam Johnson headet i tverrliggeren etter 82 minutter.

– Det er hel klart vi må gjøre ting mye raskere offensivt. Og vi må skape flere en to til tre målsjanser hvis vi skal vinne fotballkamper, spesielt på hjemmebane, sier Ronny Deila.

Magnus Lekven synes en tøff treningsuke etter «krisemøtet i Drammen» var merkbart i kampen mot Sarpsborg.

– Det var masse energi i laget, og vi ville vinne. Men offensivt er det ikke godt nok. Vi ble nok litt preget av at vi i kke skulle slippe inn mål, sier Magnus Lekven.

Det var vind, kaldt og sjansefattig på Intility Arena i kveld. I så måte var Sarpsborg minst dårlig hvis vi holder oss til dialogen vedrørende målsjanser.

Gjestene hadde tre gode forsøk i 1. omgang. Vålerenga ingen. De hadde åpenbart en defensiv prioritet, for fremover fungerte det ikke, og backrekken til Sarpsborg stoppet det som kom.

Jon-Helge Tveita testet Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey som måtte slå til corner. Jørgen Horn headet en dødball like utenfor, og Tobias Heintz avsluttet rett på Kwarasey.

Pausen gjorde åpenbart godt for Vålerenga. De flyttet ballen fortere etter sidebytte, og kom rundt på kantene. Da ble det målsjanser nesten umiddelbart.

Bård Finne tråklet seg gjennom Sarpsborg-forsvaret mens avsluttet litt for upresist mot Aleksandr Vasjutin. Men Sarpsborg-keeperen fikk trøbbel på neste mulighet for Oslo-laget. Sam Johnson lurte ham, men banket ballen i nettveggen.

Sarpsborg har fire seriematcher uten tap. Den fryktelige rekken med syv nederlag på rad i Eliteserien er tilbakelagt med følgende konklusjon ifølge trener Geir Bakke.

– Vi så på avstandene mellom lagdelene, og det lille ekstra i duellspillet, som fikk vippet statistikken på vår side, sier Bakke.

Torsdag venter Malmö på bortebane i Europa League. Bakke bekrefter at skulderskadede Kristoffer Zachariassen – som sto over mot Vålerenga – er med i bussen over grensen.

– Kanskje blir han klar, sier Geir Bakke.