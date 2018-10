Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Åge Hareide vil ikke ta igjen med Thomas Myhre etter hat-uttalelsen

Åge Hareide (65) sier til VG at han lever godt med uttalelsene til tidligere landslagskeeper Thomas Myhre om at han (Hareide) skal være «en kynisk jævel» - og at Myhre «hater han».

– Thomas Myhre var en god keeper. Og nei, jeg hater han ikke. Det Thomas Myhre sier får stå for hans regning. Jeg kan ikke styre hva folk mener om meg, sier Åge Hareide til VG.

– Men det er sterke ord?

– Han får stå for det, gjentar den danske landslagssjefen da boka om hans liv, «Åge Hareide - et fotballiv», av Arild Stavrum, ble presentert i Oslo sentrum tirsdag ettermiddag.

– Ble du overrasket over de sterke ordene fra Myhre?

– Jeg blir ikke overrasket over noe lengre, svarer Hareide.

– Føler du for å ta igjen?

– Nei, det gjør jeg ikke, svarer Åge Hareide.

Da VG konfronterte Hareide mandag, blant annet om dette: «For å oppnå det han ønsker, bruker han ethvert hjelpemiddel, og måten han var på den gangen har gjort at jeg har lagt ham for hat. Åge Hareide er en kynisk jævel,» ville ikke den danske landslagssjefen kommentere det.

Men under boklanseringen åpnet han litt mer opp.

– Thomas Myhre var keeperen min på landslaget. Så gjorde han to feil, to sentrale feil, i en landskamp mot Tyrkia. Og så møttes vi igjen i Viking. Der gjorde han ting som ikke var forenelig med det jeg ville ha hos en spiller, så jeg ville ikke at han skulle spille for meg, sier Hareide - og sikter til en episode på en treningsleir i Marbella, mye omskrevet da det skjedde. Det endte med at Myhre måtte forlate Viking.

– For meg har det alltid vært frihet under ansvar. Men de som bryter det ... da får det konsekvenser, poengterer Hareide.

Han legger til at han ikke bestemte utfallet her:

– Thomas Myhre hadde kontrakt, og det var ikke jeg som avskjediget spilleren. Det var klubbens beslutning, hevder Åge Hareide i dag.

Forfatter Arild Stavrum sier til VG at konflikten mellom Hareide og Myhre var umulig å unngå som et tema i boken.

– Det var naturlig å spørre begge om dette, det var uunngåelig, mener Stavrum.

Hareide har latt forfatter, og tidligere spiller, Arild Stavrum, få fritt spillerom i boka. Ideen ble skapt av Kagge forlag, for halvannet år siden, og Stavrum sa først nei. Grunn: Han mente han kjente Hareide for godt. Men dette ble raskt snudd til en fordel, og Hareide var med på prosjektet.

– Arild har sett meg og karrieren min på godt og vondt. Akkurat som den har vært. Jeg har ikke lagt noen føringer i boken. Jeg er ingen helgen, og det har jeg aldri vært. Arild har sett begge sider av en person, og naturlig nok skjer det mye fra 1986–2018. Og det må jeg stå til rette for, sier Hareide.

Han legger til:

– Dette skulle ikke være noe testamente. Jeg har lest for mange biografier, spesielt om politikere, der de fremstilles som helgener. Og det er rett og slett løgn. Jeg ønsket ikke en sånn bok. Arild snakket med hvem han ville. Jeg hadde ingen innvendinger, sier Åge Hareide.

Han sier han har tatt med seg et uttrykk fra Steve Jobs, apple-grunderen: - «Hvis du vil please alle - ikke bli leder,» melder Hareide - og sier omtrent direkte at det har vært noen misfornøyde mennesker på veien.

En av dem er forfatteren selv, som ofte var fortviler over treneren (Hareide) og måten han behandlet ham på.

– Men han ga meg de beste fem årene i min karriere. Poenget mitt er å tegne et ekte bilde av Åge Hareide, ikke et glansbilde. Og da må du tegne helheten. Livet med Åge Hareide som trener, det ble aldri kjedelig. Jeg har hatt mange trenere som er kjedelige, men Hareide var ikke en av dem, sier Arild Stavrum.

PS. Thomas Myhre har ikke besvart VGs henvendelse tirsdag ettermiddag.