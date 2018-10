GREAT ESCAPE: Eline Torneus ledet Skjervøy til ny kontrakt i 3. divisjon, etter 25 runder under streken. Foto: Privat

Eline (29) med Heimebane-kopi i 3. divisjon

FOTBALL 2018-10-27T13:56:44Z

Som hovedtrener for 3. divisjonslaget Skjervøy, ledet lagets kvinnelige hovedtrener Eline Torneus (29) laget til fornyet kontrakt i 3. divisjon etter en utrolig snuoperasjon i siste serierunde.

Publisert: 27.10.18 15:56

Laget lå under streken før siste runde, hvor de møtte Korsvoll på bortebane. Der kom de tidlig under 1–0, men snudde kampen og vant 4–2. Samtidig var de avhengig av at Skarp ikke skulle vinne sin kamp mot Finnsnes.

Det greide de ikke, og Skjervøy kunne slippe jubelen løs på Korsvoll, etter 25 runder under nedrykksstreken.

– Det har vært en dag med sterke følelser, både positive og negative. Det har vært en lang vei, vi har hatt ni strake tap og har vært langt bak. Å klare det i dag var en enorm lettelse, forklarer Torneus til VG.

Heimebane-likheter

Hun er 29 år gammel, yngre enn flere av spillerne på laget, og noe så sjeldent som en kvinnelig hovedtrener i norsk fotball. Med en slik snuoperasjon er det lett å få assosiasjoner til NRK-serien «Heimebane», hvor Helena Mikkelsen, spilt av Ane Dahl Torp, ledet Varg til trygg plass i siste runde, etter å ha møtt skepsis, motstand og sjikane.

– Hvordan har det vært for deg å være trener for Skjervøys A-lag?

– Da jeg tok jobben var jeg bestemt på å vise at jeg er fotballfaglig flink, og at kjønnet ikke har noen betydning. Den største utfordringen for meg har vært å være direkte og ærlig nok, det føler jeg har gått bedre når jeg har blitt bedre kjent og mer komfortabel med spillerne.

– Hvordan har spillerne vært mot deg?

– De har vært fantastiske! Åpne, imøtekommende, de har stilt krav, og vært ærlige om de mente jeg gjorde feil. Jeg vet ikke hva de synes, men jeg mener dialogen har vært fin, svarer treneren, som selv spilte på toppnivå for Fløya og Røa.

Foreløpig er det ingen kvinnelige trenere på de tre øverste nivåene i Norge, det mener Ronny Deila at bør endre seg:

Usikker på fremtiden

Etter sesongen går kontrakten hennes med Skjervøy ut.

– Hva bringer fremtiden?

– Det vet jeg ikke. Jeg må bruke litt tid på å tenke, mens klubben også må bestemme seg, svarer Torneus.

– Men du har ambisjoner videre som fotballtrener?

– Jeg har ingen konkrete mål, men har nok høyere ambisjoner enn hva jeg sier høyt. Jeg lever for utvikling og elsker å ha et sånt driv som fotball gir i hverdagen. Jeg er også trener på NTG i Tromsø, så fotball er livet mitt, sier en fornøyd Skjervøy-trener til VG.