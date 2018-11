NY JOBB: Trond Sollied møtte i dag pressen etter å ha blitt ansatt som Lokeren-trener. Foto: Joachim Baardsen/VG

Sollied ankom pressekonferanse på krykker: – Aldri hatt så vondt

FOTBALL 2018-11-02T13:16:50Z

LOKEREN (VG) Fem år etter at Trond Sollied (59) hadde sin forrige trenerjobb, er nordmannen tilbake i internasjonal toppfotball som sjef for belgiske Lokeren. Det skjer bare to uker etter at 59-åringen måtte haste til sykehuset for å operere en røket akilles.

Publisert: 02.11.18 14:16 Oppdatert: 02.11.18 14:32

Like etter klokken 13.00 fredag ettermiddag ankom Sollied sin egen presentasjon på Daknamstadion. Et titalls journalister hadde møtt opp i tredje etasje på Lokerens hjemmearena for å høre den tidligere Rosenborg-, Olympiakos- og Heerenveen-treneren fortelle hvordan han skal redde den belgiske tabelljumboen fra nedrykk.

– Jeg har gjort dette før. Jeg har vært «krisemanager» med Lierse. Det viktigste nå er å ta poeng. Spillerne må lære hvor målet står, sier Sollied, før han senere forteller VG at han allerede er i gang med å implementere sitt 4–3–3-system.

Skadet

Men på treningsfeltet er Sollied nødt til å observere sin egen assistent, Arnar Vidarsson, i tiden som kommer. For da han var på en fotballøkt med sin 16 år gamle sønn for to uker siden, smalt det fra akillesen.

Uten forvarsel.

– Jeg sto stille. Så hørte jeg det smalt. Jeg måtte rett på sykehuset. Det var ikke pent. Jeg har vært spiller i 20 år, og aldri hatt problemer. Så kom plutselig dette. Jeg har aldri hatt så vondt før, forteller Sollied.

– Hva gjorde du?

– Jeg ringte de folkene jeg måtte. Jeg ble tatt godt hånd om av leger som opererte meg.

Derfor er han tilbake

Sollied startet trenerkarrieren som spillende Bodø/Glimt-sjef i 1992. Siden den gang har nordlendingen opplevd stor suksess både i Norge og utlandet. Han har blant annet vunnet serien med Rosenborg (1998), Club Brugge (2003 og 2005) og greske Olympiakos (2006).

Lokeren er hans fjerde klubb i Belgia. Laget som på folkemunne omtales som «Tricolores» blir en annen type utfordring enn Sollied har vært vant med.

Etter 13 kamper i Jupiler League, har 59-åringens nye mannskap bare tatt syv av 39 mulige poeng. Fordelen er at det bare er ett lag som rykker direkte ned fra den belgiske ligaen. Lag syv til 15 går inn i et sluttspill ved endt grunnserie. Det gir Lokerens norske sjef berettiget håp om å berge klubben som ikke har vært på nivå to siden 1996.

– Jeg har stor tro på å klare det. Selv om jeg har vært på utsiden av fotballen noen år, har jeg fulgt godt med. Nå var plutselig timingen der, forteller Sollied, som bor i Gent med kona og sønnen - en halvtimes kjøretur unna sin nye arbeidsgiver.

Kort tid til kamp

2013 var året Sollied ledet sin siste kamp, som trener for tyrkiske Elazigspor. Søndag står han på sidelinjen når rundt en fjerdedel av Lokerens drøyt 40.000 innbyggere kommer til Damrakstadion for å se oppgjøret mot 10.-plasserte Eupen.

– Det er godt å være tilbake. Men det er «business as usual», sier Sollied.

– Hvor sulten er du på denne trenerjobben?

– Nå spiser ikke jeg så mye, men jeg spiser godt nok. Det er fotball som er driven min. Nå tenkte jeg at jeg kan være opportunist ett år. Så får vi se hva som skjer etter det.