SISTE GANG SAMMEN? Nicklas Bendtner fikk sin foreløpig siste landskamp for Danmark i privatlandskampen mot Chile i mars 2018. Allan Olsen i Ekstra Bladet (innfelt) tror det kan ha vært den aller siste. Foto: Ekstra Bladet/Bjørn S. Delebekk

Dansk sportsredaktør tror Bendtner har spilt sin siste landskamp

KØBENHAVN (VG) Åge Hareide (65) har uttalt at det er utenkelig med en voldsdømt spiller på det danske landslaget. Sportsredaktør i danske Ekstra Bladet tror Nicklas Bendtner (30) har spilt sin siste landskamp for Danmark.

– Man kan si at denne saken ikke taler til hans fordel, men jeg tror ikke det er avgjørende. Hvis Åge Hareide virkelig hadde hatt bruk for Nicklas Bendtner , så hadde han tatt ham med. Han har nok spilt sin siste landskamp, sier Allan Olsen, sportsredaktør i danske Ekstra Bladet, til VG.

Fredag møter Nicklas Bendtner i retten tiltalt for vold mot en taxisjåfør, som også er tiltalt for forsøk på vold mot Bendtner og hans kjæreste. Begge har hevdet sin uskyld.

Saken har fått stor oppmerksomhet både i Norge og Danmark.

Danmarks landslagssjef Åge Hareide uttalte i september at «det er helt utenkelig at en som er dømt for vold kan spille på det danske landslaget» .

Uavhengig av om Bendtner blir dømt eller frikjent i Københavns Byrett fredag, tror Ekstra Bladets sportssjef at man har sett dansken for siste gang på landslaget. Det er det rent sportslige årsaker til.

– Han meldte seg klar til å spille i VM, men ble vraket og var veldig skuffet. Jeg tror det indikerer veldig godt hva Åge Hareide ønsker å satse på. Han har en rekke angripere han foretrekker foran Bendtner. Jeg tror nok Bendtner er nummer syv eller åtte i køen, sier Olsen.

Han ser hvordan Hareide er opptatt av å ha en homogen gruppe. En Nicklas Bendtner i troppen vil kunne skape uro og «røre» ved hierarkiet i gruppen, mener Olsen.

Blandet bilde: Jubelbrøl og «klovn»

Meningsmåling: Bendtner på landslaget Nicklas Bendtner bør ikke tas ut på landslaget dersom han kjennes skyldig for vold. Enig eller meget enig: 61,8 prosent

Uenig eller meget uenig: 14,8 prosent

Hverken enig eller uenig: 14,7 prosent

Vet ikke: 8,6 prosent Nicklas Bendtner bør ikke tas ut på landslaget selv om han frikjennes for voldstiltalen Enig eller meget enig: 25,7 prosent

Uenig eller meget uenig: 25,7 prosent

Hverken enig eller uenig: 24,8 prosent

Vet ikke: 11,9 prosent Meningsmåling gjennomført mellom 12. og 17. september. 1373 personer medvirket i meningsmålingen. Kilde: Ekstra Bladet

I midten av september gjennomførte det danske nyhetsbyrået Ritzau en meningsmåling med Nicklas Bendtners fremtid på landslaget som tema.

Om påstanden «Nicklas Bendtner bør ikke tas ut på landslaget hvis han kjennes skyldig i vold» var 61,8 prosent av de spurte enige eller meget enige. 14,8 prosent var uenige eller meget uenige.

Bildet er mer delt når de medvirkende får presentert påstanden «Nicklas Bendtner bør ikke tas ut på landslaget om han frikjennes for voldstiltalen». Her er 25,7 prosent enige eller meget enige i påstanden, mens 37,7 prosent er uenige eller meget uenige.

– Jeg tror det danske folk har et litt blandet bilde av Nicklas Bendtner. Da han kom tilbake på landslaget etter en lang periode ute, så kom han ut på gresset i Parken og fikk det største jubelbrølet man har hørt på veldig lenge. Han ble virkelig tatt godt i mot, sier Olsen.

Bendtner-kontroversene 2009: En beruset Nicklas Bendtner må klokken 4 om morgenen hjelpes ut av en nattklubb med buksene på knærne. Får to ukelønner i bot av Arsenal.

På vei til trening smadrer han sin Aston Martin i 160 km/t. Slipper selv med overfladiske skader. 2011: Får oppmerksomhet når han smiler under et minutts stillhet til ære for Gary Speed.

Pleide lyskeskade på dansegulvet og krevde å få pizzaer gratis i København.

Ble arrestert etter et slagsmål på Hotel Hilton i Newcastle. Løslates senere.

Anklaget for å ha overfalt en hotellgjest i Helsingør. Saken ble henlagt. 2012: Får drøye 700 000 kroner i bot etter at han viste frem logoen til et irsk bettingselskap på bokseren, mens han feiret et mål i EM-kampen mot Portugal. 2013 : Politianmeldt og arrestert av engelsk politi etter å ha sparket ned en dør inn til treningssenteret i komplekset der han bodde. Erkjente senere hærverket.

Idømt drøye 800 000 kroner i bot og to års inndragelse av førerkortet for promillekjøring. Målt til 1,75 i promille.

En beruset Bendtner kaster et tomt glass på en taxi. Det hele endte uten tiltale, men Bendter uttalte senere at han aldri får være i fred på byen. 2014: Skal angivelig ha pisket en taxi med beltet sitt og sjåføren ringte politiet. Var på byen i Nørrebro mens hans Arsenal spilte kamp mot Bayern München. 2015: Bendtner utelates fra kamptroppen til Wolfsburg fordi han kom to timer for sent. Ble bøtelagt av klubben. 2018: Bendtner tiltaltes for vold etter å ha slått og sparket en taxisjåfør i København. Taxisjåføren tiltaltes for forsøk på vold for først å ha kastet en ukjent gjenstand etter Bendtner og hans kjæreste. Kilde: Ekstra Bladet

– Samtidig tror jeg jeg mange synes han er en klovn. En som har forvaltet sitt talent og sin karriere veldig dårlig. De er kanskje lei av ham. Det har vært så mange episoder.

USA-drøm kan ryke

Olsen har aldri hørt Bendtner prate om å returnere til dansk fotball når han nærmer seg karriereslutt. Det har heller vært snakk om å avslutte med et slags eventyr.

– Han har nevnt USA, det samme har hans agent. Men hvis han får en voldsdom, kan han vel neppe reise dit. Det tror jeg vil bli vanskelig for ham, sier Olsen.

– Man vet ikke hva slags muligheter han kan få etter dette. Hva gjør Rosenborg om han blir dømt? Det er mye som er uvisst akkurat nå.