Ulland Andersen bedt om å trene mindre på frispark – fikk spesialbonus

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Vålerenga 2-0) Gjennom hele fotballivet har Eirik Ulland Andersen (26) øvd, terpet og perfeksjonert sine frispark. Nå har Strømsgodset bedt ham gjøre litt mindre av det på trening – for å unngå skader.

– Vi har bedt ham skyte litt færre frispark og heller jobbe med ordentlig kvalitet når han er utpå der. Han blir eldre og eldre, han også. Vi må være nøye på hvordan han trener, men han har skjønt det selv. Så han har justert antallet litt ned, sier Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen til VG.

Han innrømmer at Godset-benken nesten begynte å juble idet Eirik Ulland Andersen var i tilløpet etter 70 minutter mot Vålerenga lørdag . Så sikre var de på at 26-åringens andre distanseforsøk i kampen skulle gå inn.

På det første – rett etter pause – prøvde han å vri den over muren, men traff «blokka». Trolig fryktet Vålerenga-stopper Jonatan Tollås Nation at Godset-spilleren skulle treffe bedre andre gangen og plasserte seg på streken som en «ekstrakeeper».

Kopierte seg selv – igjen

Da Ulland Andersen oppdaget det, droppet han ideen om å fyre avgårde en markkryper under det han regnet med ville være en hoppende mur – og istedet feide han den knallhardt i keeperhjørnet.

Den varianten har vi sett flere ganger fra Eirik Ulland Andersen, men den overrasker motstanderen likevel. Selv om han gjorde nøyaktig det samme mot Sarpsborg i fjor:

– Av og til sier jeg litt på kødd at jeg er en middels fotballspiller, egentlig. Men akkurat der er jeg bra, sier haugalendingen til VG.

Han er ikke helt med på at han har fått beskjed om å slå færre frispark på trening.

– Det kan være. Men jeg får ganske fri tøyler, sier Ulland Andersen – som ifølge trener Ingebretsen ligger på «et par hundre frispark i uken».

– Så han får trent nok på det, påpeker Ingebretsen.

Spesialbonus: Hotellnatt

Det kunne alle se på 2-0-målet i går. Det var like vakkert som viktig: Det sikret tre poeng, et lite tabellhopp for nedrykkstruede Godset, det gir garantert selvtillit før cupsemifinalen mot Lillestrøm – og var dessuten verdt en hotellovernatting for storebror Andreas Ulland Andersen!

Den tidligere toppspilleren fra Viking og Sandnes Ulf, som trappet ned egen karriere for noen år siden, kommer nemlig på besøk til Drammen om noen uker.

I forkant av matchen spurte derfor Eirik Ulland Andersen Strømsgodsets sportssjef Jostein Flo om klubben kunne spandere hotellrom på storebror – i bytte mot at han scoret mot Vålerenga.

– Det er deal nå, avslører lillebror Ulland Andersen med et smil i den blå Strømsgodset-dressen.

– Han holder det han lover. Frispark og Ulland Andersen – det er ikke tilfeldig. Han har vel også fem stolpeskudd i år (flest i Eliteserien). En enorm presisjon og skuddteknikk, sier Flo til VG.

VIF-sinne

For Vålerengas del ble gårsdagen en ny nedtur. Siden 1-0-seieren borte mot Lillestrøm i starten av september, har klubben bare én seier på de seks siste. I går holdt spillerne oppvaskmøte – uten trenerne til stede – i garderoben på Marienlyst.

Det gikk nesten en time fra kampslutt til Vålerenga-laget kom ut i intervjusonen. Der hadde trener Ronny Deila allerede brummet ganske kraftig i retning av både seg selv og spillerne etter en prestasjon han ikke var langt fra å karakterisere som den svakeste siden han overtok klubben for to år siden.

– Jeg var skuffet sist (mot Kristiansund). I dag er jeg mer forbanna, freser Ronny Deila overfor VG.

– Det ser ut som vi ikke har en plan på noen ting. Pasninger i «hytt og gevær». Ansvarsfraskrivelser hele veien. Jeg må se på meg selv i speilet, det må jeg selvfølgelig gjøre, men vi er Vålerenga og kan ikke være bekjente av det vi gjorde i dag, fortsetter Deila til VG.

Kaptein Jonatan Tollås Nation – som tok selvkritikk på hvordan han opptrådte før Tokmac Nguens 1-0-scoring – innrømmer at det gikk en kule varmt i garderoben etter matchen. Uten å ville si hva som ble sagt der inne.

Han presiserer at det ikke handler om mistillit mot trenerne, selv om diskusjonene pågikk uten Deila og hans støtteapparat til stede.

– Vi har fått luftet mange tanker nå. Måten vi fremsto her i dag og mot Kristiansund sist er langt fra akseptabelt, sier spillersjefen til VG.