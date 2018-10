VM-KLAR: Landslagstrener Martin Sjögren (midten) sammen med sin assistent Anders Jacobson (t.v.) og landslagskaptein Maren Mjelde (t.h.) under EM i Nederland i fjor. Foto: Roald, Berit/NTB scanpix

Landslagstrener Sjögren kritisk til FIFA etter finalesurr: VM-finalen krasjer med to herrefinaler

FOTBALL 2018-10-13T10:08:22Z

Samtidig som det internasjonale fotballforbundet varsler storstilt satsing på kvinnefotballen, legger FIFA finalene i herrenes Copa América og Gold Cup på samme dag som finalen i kvinnenes VM i Frankrike neste sommer.

Publisert: 13.10.18 12:08

7. juli skal verdens beste kvinnelige landslag kåres på Parc Olympique Lyonnais. Den samme søndagen skal det også kåres en vinner av Copa América i Brasil og i USA skal to herrelandslag spille finale i Concacaf Gold Cup.

– Å «booke» tre finaler på én og samme dag er virkelig merkelig. Det er som å score selvmål, fastslår Norges landslagstrener Martin Sjögren overfor VG.

– Det er ikke bra når det blir som dette, det er bare trist. Jeg skjønner overhodet ikke hva som er logikken i at det skal spilles to herrefinaler samme dag som kvinnenes VM-finale, sier svensken som skal lede Norge i sommerens verdensmesterskap.

Daglig leder i Toppfotball kvinner, Hege Jørgensen, mener FIFA må skjerpe seg.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Dette er helt på trynet og viser at det er langt mellom ord og handling. Når skal man ta kvinnefotballen på alvor og følge opp festtalene, spør Jørgensen.

– Når man ikke klarer å planlegge bedre enn dette, så blir bare dette nok et eksempel på at man ikke har kvinnefotballen i bakhodet engang. Nå må man skjerpe seg.

Her hjemme har også konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj, tidligere kritisert FIFA for ikke å ta likestilling på alvor. Konsernet vil neste år betale rundt tre millioner i kompensasjon til norske og svenske klubber som avgir spillere til sommerens VM , en støtte FIFA kun gir på herresiden.

Kjørberg Siraj mener avgjørelsen sier litt om kvinnefotballens standing.

– Svekker produktet

– Det er svært overraskende at FIFA og de regionale føderasjonene ikke har klart å koordinere tre så viktige arrangementer. Jeg er ikke i tvil om at en slik mangelfull koordinering vil føre til mindre oppmerksomhet rundt kvinne-VM og kanskje også svekke det kommersielle produktet, sier Obos-sjefen og viser til det faktum at både USA og Brasil har sterke kvinnelandslag som er ventet å kjempe om troféet i Frankrike.

– Når det er sagt, jeg forventer at FIFA faktisk prioriterer kvinnenes VM i forhold til sin overordnede ressursbruk og representasjon, og at hele topplaget i FIFA sitter på tribunen i kvinnenes VM-finale - inklusiv Gianni Infantino (FIFA-presidenten), sier Daniel Kjørberg Siraj.

PS! FIFA har ikke svart på VGs henvendelse.

Disse nasjonene er foreløpig kvalifisert til VM Frankrike, Kina, Thailand, Australia, Japan, Sør-Korea, Brasil, Chile, Spania, Italia, England, Skottland, Norge, Sverige og Tyskland.