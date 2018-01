GODE VENNER: Zlatan Ibrahimovic og David Beckham har et godt forhold til hverandre. Her fra tiden sammen i PSG. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Zlatan kobles til David Beckhams MLS-klubb: – Kommer kanskje etter hvert

Publisert: 30.01.18 10:35

FOTBALL 2018-01-30T09:35:40Z

Som eier av en splitter ny MLS-klubb, kan nok David Beckham (42) tiltrekke seg både den ene og den andre stjernen. Men han vil ikke ha Zlatan Ibrahimovic (36). I hvert fall ikke ennå.

– Toppspillere har ringt meg og sagt «jeg er med». Vi skal bygge et lag, starte et akademi. Vi skal få inn toppspillere fra Europa, sa David Beckham på en pressekonferanse mandag.

Det sa han i forbindelse med at han omsider har fått tillatelse til å starte sin egen MLS-klubb i Miami.

Beckham har vært klar på at laget hans «skal bli det beste» – og det er nok ingen som blir overrasket om det dukker opp noen stjernespillere i Miami etter hvert. Og én av dem som kobles til MLS, er Manchester United-stjernen Zlatan Ibrahimovic , en mann Beckham kjenner godt fra før.

Åpner for Zlatan-overgang

Beckham satte nærmest egenhendig MLS på kartet da han byttet ut Real Madrid med LA Galaxy i 2007. I California spilte han nesten 100 MLS-kamper, før han returnerte til Europa og ble lagkamerat med Ibrahimovic i PSG.

– Man kan si mye om Zlatan, men han er uansett en av de beste spillerne og et av de beste menneskene som finnes. Det hadde vært fantastisk om han kom til MLS senere, sier Beckham til ESPN , men tilføyer:

– Akkurat nå er han Manchester United-spiller, og det er jeg fornøyd med. Jeg vil at han skal bli værende der, men han kommer kanskje etter hvert.

– Et beist

Zlatan – som har kjempet seg tilbake fra en alvorlig kneskade – har bare startet én Premier League-kamp denne sesongen.

Den svenske superstjernen har i tillegg rukket å bli 36 år gammel, men Beckham tror uansett det ikke er for sent for ham å dra til USA.

– Det kan bare være bra for ligaen. Han ville blitt tatt godt imot av både supportere og spillere. Skadene han har slitt med tidligere i karrieren spiller ingen rolle. Han er et beist, sier Beckham.

Beckhams klubb blir den 25. i MLS, og er ventet å komme inn i toppdivisjonen i 2020.

I 2020 vil for øvrig Zlatan Ibrahimovic fylle 39 år, så det spørs om det er i Miami vi får se den svenske stjernen. Både Los Angeles FC, med Bob Bradley bak roret , og LA Galaxy, hvor Ola Kamara og Jørgen Skjelvik spiller , skal også jakte United-spissen.

De røde djevlenes manager, José Mourinho, har vært klar på at klubben «vil hjelpe» Zlatan, dersom han vil forlate klubben.