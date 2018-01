FRUSTRERENDE: Antonio Conte og hans Chelsea slet mot Leicester lørdag. Foto: Matt Dunham / TT / NTB Scanpix

Chelsea mislyktes med å sette press på United etter tam forestilling

Publisert: 13.01.18 17:52

(Chelsea-Leicester 0–0) Med seier kunne Chelsea sette press på Manchester United før deres kamp mot Stoke mandag, men i oppgjøret mot Leicester var det gjestene som var nærmest seier.

For i løpet av det første kvarteret kunne gjestene både ha scoret ett, to og tre mål, og nærmest var de etter en enorm dobbeltsjanse etter elleve spilte minutter.

Riyad Mahrez slo inn en corner fra høyre, og på fem meter fikk Wilfred Ndidi stå umarkert og heade på mål. Headingen ble mesterlig reddet av Thibaut Courtois, og returforsøket fra Aleksander Dragovic fra seks meter ble heroisk blokkert av oppofrende Chelsea-spillere.

Også Shinji Okazaki, Marc Albrighton og Mahrez hadde alle muligheter til å sende gjestene i ledelsen i den første omgangen, men unøyaktighet, udyktighet og en god Courtois i Chelsea-buret hindret scoring.

– Vi burde tatt tre poeng ut i fra hvordan vi spilte i 1.omgang. Vi skapte masse sjanser, og jeg tror ikke mange lag ofte vil skape så mange sjanser mot et topp seks lag uten å score, sa Harry Maguire til BBC etter oppgjøret.

To gule på fem minutter

For hjemmelaget var Cesc Fabregas nærmest scoring ved to anledninger i 1.omgang. Begge forsøkene ble stoppet av Kasper Schmeichel, som sto en god kamp for gjestene.

– De hadde noen sjanser i 1.omgang, men det hadde vi og. Vi tapte to poeng. Det var en god kamp, vi viste at vi har mye kvalitet i laget, og hadde det vært elleve mot elleve tror jeg vi kunne vunnet, uttalte Leicester-trener Claude Puel til MOTD etter kampen.

Og selv om Ben Chilwell fikk marsjordre etter 68 minutter, etter to gule kort på fem minutter, klarte ikke Chelsea å skape all verdens før på overtid.

Marcos Alonso fikk muligheten på frispark fra drøye 20 meter, men også denne gangen var den danske målvakten med på notene. Dermed endte det 0–0 på Stamford Bridge.

– Hadde vi hatt elleve mann på banen i 2.omgang kunne resultatet blitt annerledes, men vi er fornøyde med å holde bure rent og å få med oss ett poeng, fortsatte Maguire.

0–0-resultatet betyr at det er første gang i Chelseas historie at de har spilt tre 0–0-kamper på rad.

Resultatet gjør at Chelsea ikke fikk satt press på Manchester United, før deres mandagskamp hjemme mot Stoke. Nå er lagene á poeng (47 poeng hver), med United med en kamp mindre spilt.

